Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 suçlu ve ulusal seviyede aranan 3 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 12:40, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 13:12
Yazdır
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Kırmızı bültenle aradığımız 7 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 3 suçluyu, Almanya (4), Gürcistan (3), Kuzey Makedonya (2) ve Fas'tan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Ö., S.B., E.G., R.D., T.Ö.A., D.Ö., Y.A. ile ulusal seviyede aranan E.F., A.Ç., N.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

Yakalanan suçluların suçlarına dair bilgileri paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten yaralama, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi B.Ö. isimli şahıs Almanya'da, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.B. ve E.G. isimli şahıslar Almanya'da, "Taksirle adam öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.D. isimli şahıs Almanya'da, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.Ö.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma, vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Terör örgütüne üye olma' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.A. isimli şahıs Fas'ta, 'Dolandırıcılık, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından ulusal seviyede aranan E.F. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Vergi usul kanununa muhalefet, Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, 3568 sayılı yasaya muhalefet, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, dolandırıcılık' suçlarından ülkemizce ulusal seviyede aranma kaydı olan A.Ç. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, resmi belgede sahtecilik' suçlarından ulusal seviyede aranan N.Ş. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Yerlikaya emeği geçenleri tebrik ederek, "Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber