Altındaki yükseliş durdu

Hafta sonunda 8 bin lira seviyelerini aşan, 2 Mart 2026 tarihi Pazartesi günü ise 7.700 lira seviyesine gerileyen gram altın, 3 Mart 2026 Salı günü itibariyle ise güne 7.590 TL seviyesinden, ons altın ise 5.370 dolar düzeyinden başlangıç yaptı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 3 Mart 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.