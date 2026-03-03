RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Motorine 7 lira, benzine 3 lira zam bekleniyor
Motorine 7 lira, benzine 3 lira zam bekleniyor
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
Altındaki yükseliş durdu
Altındaki yükseliş durdu
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı
Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Pırlanta, elmas ve incide vergi değişikliği: %20 ÖTV geliyor!
Pırlanta, elmas ve incide vergi değişikliği: %20 ÖTV geliyor!
CTE'den 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu
CTE'den 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu
Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 33,04 ile taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzelerde (domates, biber, salatalık, kabak gibi) gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 32,44 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı olarak belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2026 10:53, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 11:33
Yazdır

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzelerdeki fiyat artışını yüzde 21,57 ile "taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri" ve yüzde 16,67 ile "diğer sütler ve krema" kategorileri izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 16,42 ile tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar, yüzde 15,51 ile mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler, yüzde 15,4 ile çiğ ve tam yağlı süt, yüzde 14,7 ile taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler yer aldı.

En çok hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 32,44 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 16,64 ile ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler, yüzde 6,79 ile kadın ve kız çocuk giysileri, yüzde 5,66 ile erkek ve erkek çocuk giysileri, yüzde 5,48 ile bebek giysileri (0-2 yaş), yüzde 4,64 ile diğer bilgi ve iletişim ekipmanları takip etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber