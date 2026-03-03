RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
Önder Kahveci: Maaşlar cebe girmeden eridi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, şubat ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli maaşlarının iki ayda önemli ölçüde eridiğini belirterek ek zam ve refah payı talebinde bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mart 2026 10:02
Önder Kahveci: Maaşlar cebe girmeden eridi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı şubat ayı enflasyon verileri, yılın ilk ayında ortaya çıkan tabloyu teyit etti. Ocak ayında mal ve hizmet fiyatlarının ortalama yüzde 2,96 oranında arttığını hatırlatan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, iki aylık enflasyonun yüzde 7,9 seviyesine ulaştığını vurguladı.

Kahveci, daha yılın başında 2026 için öngörülen yüzde 16'lık enflasyon hedefinin yarısına iki ayda ulaşıldığına dikkat çekerek, mevcut ekonomik politikaların dar ve sabit gelirli kesimleri korumakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Ocak ayında memur ve emeklilere altı ay için yüzde 11 oranında maaş artışı yapıldığını ve brüt 1000 TL seyyanen ödeme verildiğini hatırlatan Kahveci, ilk iki ayda gerçekleşen yüzde 7,96'lık enflasyonun yapılan artışın büyük bölümünü erittiğini kaydetti. "Maaşlar daha cebe girmeden eridi" değerlendirmesinde bulunan Kahveci, alım gücündeki kaybın hızla arttığını belirtti.

Aileleriyle birlikte sayıları 25 milyona yaklaşan memur ve emeklilerin alım gücünün sürekli düşmesinin sosyal denge açısından risk oluşturduğunu ifade eden Kahveci, artan hayat pahalılığı karşısında gelirlerin korunamamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yılbaşında yaptıkları değerlendirmelerde maaşların ekonomik gerçekliklere göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdiklerini anımsatan Kahveci, iki aylık enflasyonun dahi altı ay için verilen zammın büyük kısmını silip süpürdüğünü ve gelir politikasında acil düzenleme ihtiyacının ortaya çıktığını belirtti.

Ek zam ve refah payı talebi

Türkiye Kamu-Sen'in taleplerini sıralayan Kahveci, memurlara acilen ek zam yapılması gerektiğini vurguladı. Bu artışın refah payı ile desteklenmesi gerektiğini belirten Kahveci, önümüzdeki aydan itibaren gerçekleşen enflasyonun doğrudan memur ve emekli maaşlarına yansıtılmasını istedi.

Söz konusu düzenlemelerin hayata geçirilmemesi halinde 2026 yılının memur ve emekliler açısından ekonomik açıdan en zor ve yıpratıcı yıllardan biri olabileceğini ifade eden Kahveci, yetkililere çağrıda bulundu.

Türkiye Kamu-Sen'in kamu görevlilerinin hakkını savunmaya ve adalet talebini dile getirmeye devam edeceğini belirten Kahveci, maaşları enflasyon karşısında değer kaybeden memur ve emekliler için adil bir kararın gecikmeden alınmasını beklediklerini sözlerine ekledi.


