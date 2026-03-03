Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Türk gazeteciler İsrail'de gözaltında: Ankara devrede
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Motorine yüzde 10 zam! Litre fiyatı 70 liraya dayanıyor
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Pırlanta, elmas ve incide vergi değişikliği: %20 ÖTV geliyor!
CTE'den 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu
Basın mensubu cinayetinde mütalaa açıklandı: 3 sanığa müebbet hapis talebi

Beylikdüzü'nde basın mensubu Muharrem Can Kurtuluş'un öldürülmesine ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, 3 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Bir otopark tartışmasıyla başlayan ve cinayetle sonuçlanan olayda, savcılık sanıklar için müebbet hapsin yanı sıra "hırsızlık" ve "ruhsatsız silah" suçlarından da ceza istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2026 16:46, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 16:48
Beylikdüzü'nde otoparkta çıkan tartışmada basın mensubu Muharrem Can Kurtuluş'un silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen, Asilcan Aras, Atakan Gökmen ve taraf avukatları hazır bulundu. Maktulün babası müşteki Şenol Kurtuluş da duruşmaya katıldı.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, Atakan Gökmen hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla hapis, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras hakkında "gece vakti hırsızlık" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Cumhuriyet savcısı, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Taha Keskin'in ise "suçluyu kayırma" suçundan beraatini talep etti.

Söz hakkı verilen sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, esasa ilişkin mütaalaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanık avukatlarına süre verip duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Aralık 2024'te Beylikdüzü'nde sanıklar Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın Yakuplu'da bulunan restoranda bulunduğu belirtiliyor.

Sonkan Gökmen'in otoparkta bariyerin önünde aracıyla bekleyen maktul Muharrem Can Kurtuluş'a laf attığı, ardından Asilcan Aras'la birlikte maktule saldırdıkları kaydedilen iddianamede, Aras'ın maktulün telefonunu aldığı, araca binerek sanık Gökmen'in yanına gittiği ifade ediliyor.

İddianamede maktulün tanık Erkan Alkış'ın telefonuyla kendi cep telefonunu aradığı, sanık Atakan Gökmen'in buna cevap verdiği, maktule küfürler edip nerede olduğunu sorduğu, bunun üzerine Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın maktulün yanına gittiği kaydediliyor.

Sanık Atakan Gökmen'in maktule silahla 6-7 el ateş ettiği, sanıkların olaydan sonra diğer sanık Taha Keskin'i çağırıp durumu anlattıkları ve birlikte Esenyurt'taki eve gittikleri aktarılan iddianamede, sanık Atakan Gökmen'in "kasten öldürme", "silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından müebbet ve 12 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıklar Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın "kasten öldürme" ve "silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, sanık Taha Keskin'in ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep ediliyor.

