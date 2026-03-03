THY'nin filosundaki uçak sayısı 531'e ulaştı
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin filosundaki uçak sayısının 531'e ulaştığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2026 20:30, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 20:37
Ekşi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "500'üncü uçağımızın filoya katılımını gökyüzüne nakşetmiştik. Durmuyoruz, büyüyoruz. Bugün filomuzdaki uçak sayısı 531'e ulaştı. 2003 yılında 65 olan uçak sayımız, bugün gururla 531'e yükselmiş durumda. Gururla diyoruz ki Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadesini kullandı.