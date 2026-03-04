Özgür Özel şikayetçi olan marketleri tehdit etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde düzenlenen "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" buluşmasında seçim vaatlerini kamuoyuna açıkladı.

Özgür Özel marketleri tehdit etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'İrtikap' suçundan tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, zincir marketleri tehditle haraca bağlayan Özcan'a sahip çıkarken, marketleri boykotla tehdit etti. "Gelinen noktada Bolu'da bir tane şikayetçi yok, bir tek o üç harflilerden biri mi ikisi mi? Allah'ın izniyle pişman edeceğiz onları" diyen Özel şunları kaydetti: "Tüketimden gelen gücümüzü kullandığımızda ne yapabileceğimizi görecekler. Arkadaşımızı bu kadar haksız yere içeri attırmaya çalışan savcıya alet olmanın ne demek olduğunu görecekler. O savcı mı lazım size, biz mi lazım göreceğiz. O marketi belirleyelim. Önce Bolu'da başlayalım, sonra Türkiye'ye mi yayacağız bakalım."