Sözde metafizik uzmanı bu kez yaşlı kadını dolandırdı

Sosyal medya üzerinden, kendilerini metafizik uzmanı olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen Nazmiye D. 63 bin 500 lirasını kaptırdı.

Haber Giriş : 24 Mart 2026 08:37, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 08:40
Sosyal medya üzerinden her gün yeni bir yöntemle vatandaşları hedef alan dolandırıcıların son kurbanı İstanbul'da yaşayan 66 yaşındaki Nazmiye D. oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Instagram'da gezinirken kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtan "Hakan Erkan Official" isimli bir sayfanın reklamını gören yaşlı kadın, merakına yenik düşerek linke tıkladı.

Tıkladığı link üzerinden doğrudan bir WhatsApp hattına yönlendirilen Nazmiye D., burada kendilerini "uzman" gibi tanıtan şahıslarla yazışmaya başladı. Kısa süreli bir ikna sürecinin ardından, şüpheliler çeşitli vaatlerle kadından para talep etti.

Dolandırıcılara inanan Nazmiye D., kendi banka hesabından şahısların hesabına tam 63 bin 500 TL gönderdi.

Aradan geçen iki haftalık sürede parasını geri alamayan ve muhatap bulamayan Nazmiye D., dolandırıldığını anlayarak suç duyurusunda bulundu.

KİM BU HAKAN ERKAN

Büyü işlemleri için bir web sitesi açan Erkan, 1990 doğumlu. İstanbul'un Fatih ilçesinde doğduğunu dile getiren Erkan, "ilim ve irfan yolunda şekillenen bir ailenin içinde büyüdüğünü" öne sürüyor. Babasının Fatih Medresesi'nde Hoca, Hafız ve Havas İlmi üzerine yüzlerce öğrenci yetiştirdiğini iddia eden Erkan'ın vukuatları bununla sınırlı değil.

Çeşitli şikayet platformlarında yer alan görsellerde, Erkan'ın başka mağdurlardan binlerce lira aldığı, parasını geri isteyen vatandaşlara küfredip, taciz görselleri gönderdiği görüldü.

KIBRIS'A KAÇTI

Kıbrıs Gerçek'in aktardığına göre, Hakan Erkan'ın kaçak yollarla KKTC'ye kaçtığı öğrenildi.

