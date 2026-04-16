İran'da tüm okullar uzaktan eğitime geçiyor

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran Eğitim Bakanlığı sözcüsü, bu uygulamanın 21 Nisan'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

Tüm eğitim kademelerini kapsıyor

Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uzaktan eğitime geçiş kararının ülke genelindeki tüm eğitim seviyelerini ve kademelerini kapsayacağı belirtildi.

Rapora göre, bu uygulama ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacak.

Kararın gerekçesine dair henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmazken, uygulamanın ülkedeki mevcut şartlar doğrultusunda alındığı ifade ediliyor.

Yetkililer, öğrencilerin ve öğretmenlerin sisteme uyum sağlaması için gerekli teknik hazırlıkların sürdürüldüğünü bildirdi.