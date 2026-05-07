Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi

Ordu'da Kumru Belediyesi tarafından başlatılan "Aile Teşvik Programı", çok çoçuklu aileleri desteklemeyi amaçlıyor. Program ilçede heyecan yarattı ve destekten yararlanmak için çocuk yahmak istediklerini söyleyenler bile var. Destekten yararlanmak için ilçede oturmak gerekli.

8 çocuğu olan ailelere 300 bin lira ve belediyede iş imkanı sunulması, 10 çocuğu olana sıfır kilometre araç hediye edilmesi gibi ayrıntılar ilgi çekti.

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yaşçuva , programı ilçede azalan nüfusu artırmak için hayata geçirdiklerini söyledi.

"BAŞKANA MÜJDEYİ VERDİM, İŞE ALDI"



Teşvik programının hayata geçirilip geçirilemeyeceği tartışıırkenh Besim Ariyel isimli vatandaşın, eşinin 8'inci çocuğa hamile kalması sonrası belediyede işe başladığı öğrenildi.

Ariyel, "Kumru Belediyesi'nde işe alındım. Eşim 8'inci çocuğa hamile. Başkanımıza müjdeyi verdim. Allah razı olsun, kırmadı bizi; o da personel olarak işe aldı. Hedefimiz 10 çocuk yapıp arabayı almak inşallah. Allah razı olsun başkanımızdan." diye konuştu.

"4 ÇOCUKLA KALDIK, ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"



İlçe sakinlerinden Coşkun Kınalı, uygulamanın nüfus artışına katkı sağlayacağını belirterek olumlu bulduğunu ifade etti.

Kınalı, "Her zaman ilkleri yapan Yusuf Başkanımız yine Türkiye'de bir ilk oluşturdu. 10 çocuk olana ayrıca ödüller vereceğini, 4, 5 ve 6 çocuklu aileler için de çeşitli destekler sunacağını açıkladı. Bu uygulamanın ilçemizin ve ülkemizin nüfusunun artması açısından önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Biz de destekliyoruz. Şu anda 4 çocukla kaldık ama çalışmalar devam edecek inşallah" dedi.

"EŞİMİ İKNA EDEBİLİRSEM ARABAYI DA ALACAĞIZ İNŞALLAH"



Yusuf Başkanımızın kampanyasına canı gönülden destek veriyoruz. 6 çocuk babası olarak eşimi de ikna edebilirsem 8'e, 10'a kadar, arabayı da alacağız inşallah. Gençlerimiz korkmasınlar, çocuk rızkıyla gelir.

İlçe esnaflarından Ali Karavelioğlu ise "Başkanımızı bu konuda tebrik ediyorum. Türkiye'de bir ilk olan önemli bir projeye imza attı. Kendisine teşekkür ediyorum. İlçe nüfusunun artması için böyle bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Bu nedenle başkanımızı ayrıca tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.