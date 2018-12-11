Meclis'te İş Bankası tartışması: Bu, Atatürk'e hakarettir

Yargıtay bütçesi üzerinde söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet
Özdemir, AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri, yargının daha hızlı işlemesi,
daha verimli, daha hızlı karar almasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptığını
ifade etti.
Bu kapsamda UYAP sisteminin hayata geçtiğini, bu uygulamayla elektronik imzayla,
mobil imzayla işlemlerin çok daha hızlı yapılmasının sağlandığını vurgulayan
Özdemir, kendisinin de mobil imza uygulamasını çok sık kullandığını anlattı.
Özdemir, İş Bankasına mobil imzayla başvuruda bulunarak, CHP'nin İş Bankasındaki
hisseleriyle ilgili bilgi istediğini, "Bu hisselerin edinme sebebi, hisselerin
sahibi sıfatıyla CHP'ye bir ödeme yapılıp yapılmadığı, CHP'nin hisselerin sahibi
sıfatıyla oraya verdiği temsilcilerin kim olduğu, bunlarla ilgili açılmış davalar
varsa bu davalarla ilgili" hüsnüniyetle bilgi sahibi olmak için yazı gönderdiğini
anlattı. Özdemir, yazısına, "10 gün içinde cevap vereceğiz" şeklinde
bir yanıt geldiğini dile getirerek, bir ay beklemesine rağmen yanıt verilmediğini
söyledi.
Bir ay sonra bu kez ihtarlı yazdığını ifade eden Özdemir, İş Bankasından, "Bazı
bilgiler mahremdir, bankacılık uygulamaları gereği size bunu veremeyiz. Bazı
bilgiler internet sitesinde vardır ve tarafımıza da açılmış hiçbir dava yoktur."
şeklinde yanıt geldiğini kaydetti.
HÜKÜM HATIRLATMASI
Özdemir, hem İş Bankasına hem CHP'ye açılan 3-4 dava bulduğunu ifade ederek,
Siyasi Partiler Kanunu'nda, "Partiler ticari faaliyetlerde bulunmaz"
şeklinde hüküm bulunduğunu anımsattı. Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk Ticaret Kanunu'na göre de bankacılık faaliyeti ticari iş. CHP bir
ticari faaliyette bulunmuş oluyor, her ne kadar söylediklerinin doğru olduğunu
farz edersek, bu paradan bir gelir elde etmiyorsa da bu miras bırakma CHP'nin
kendi inisiyatifiyle yaptığı bir şey değil, sizi suçlamıyorum. Makul bir çözüm
getirmek gerekir. Konuyla ilgili makul çözümüm şu: CHP'nin kendisinden kaynaklanmayan
ama onun lehine olan bu düzenlemeyi yasalara uydurmak için şunu yapmak lazım:
CHP'den bunu alamıyorsak, bu ticaret faaliyet devam ettiği sürece CHP'nin Hazine
yardımı almamasını sağlamak gerekir, ancak o zaman eşit şartlarda rekabet edilebilir.
Hem hisse sahiplerinin aldığı ücret hem de CHP'nin bu hisselerin sahibi olma
sıfatıyla yaptığı faaliyetler bir siyasi partinin faaliyetleriyle kanun önünde
uyuşmamaktadır. Bu nedenle yasal çözüm getirilmesi gerektiğini düşünüyorum."
'PROVOKASYON PEŞİNDE
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Özdemir'in, "Atatürk'ün kurucusu olduğu
Mecliste Atatürk'ün manevi şahsiyetini rahatsız edecek, vasiyetini tartışmaya
açacak, Atatürkçüleri ve onun emanetine sahip çıkanları rahatsız edecek bir
provokasyon peşinde" olduğunu ileri sürdü.
Özel, İş Bankasının Türkiye'nin en büyük, dünyanın ilk 100'deki 96. bankası
olduğunu belirterek, "Şu andaki, bundan önceki yöneticileri ne yapıyorlarsa
doğru yapıyorlar ki Türkiye'nin en karlı bankasıdır. Ziraat Bankası, Halkbank
ve Vakıfbankın yönetim kurullarında eski milletvekilleriniz, eski Cumhurbaşkanı
danışmanları var, bugün kurulan birçok üst kurulda 3 yerden, 4 yerden maaş alan
kişiler var. Devletin imkanlarını böyle sömürenler, Atatürk'ün vasiyetiyle,
partisinin yapmış olduğu bu hizmete laf söyleyemezler. Bu, en basit deyimle,
Atatürk'ün manevi huzurunda Atatürk'e hakarettir. İşgal orduları geldiğinde
sizinkiler kırmızı halı sererken bizim mavi gözlü de bakıp, 'Geldikleri gibi
giderler' demişti" diye konuştu.
'KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİLİYOR'
Özel'e yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye'nin mevzuatı
belli olduğunu, bu mevzuat ve kanunlar çerçevesinde hareket edildiğini söyledi.
İş Bankası hisseleriyle ilgili tartışmada, kanun ve nizam ne diyorsa onun olacağını
vurgulayan Muş, şunları kaydetti:
"Sizinkiler, bizimkiler muhabbeti değildir. Bu Anadolu insanı çocuğu sırtında
cepheye mermi taşımıştır. Kurtuluş Savaşı mücadelesini, başında liderleri, arkasında
bu halk topyekun vermiştir, bunu da unutmayın. 'Sizin dedeleriniz kırmızı halı
serdiler.' lafı kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Mezarlıklarla uğraşmayı
bırakın, ecdadımıza laf uzatmayın, ağzınızdan çıkan lafı kulağınız iyi duysun.
Bu sizin haddiniz değildir. Siz partimize eleştiride bulunabilirsiniz, fikirlerimizi
beğenmeyebilirsiniz ama bu milletin topyekun verdiği bir mücadeleyi, 'Biz bu
işi kazandık, biz bu işi yaptık, sizinkileri böyle yaptı.' gibi bir şeyi söylemekten
sizi menederim, haddinizi bilin. Bu milletin arasına fitne tohumları koymayın,
bu milleti ayrıştırmayın. Bu devletin sahibi, efendisi siz değilsiniz, yerinizi
bilin. Bu milletin hiçbir ferdine 'Düşmana kırmızı halı döşedi.' diyemezsiniz."
MISIROĞLU HATIRLATMASI
Özel de Muş'a, "Benim karşıma çıkıp had bildirebilmeniz için 'Atatürk'e
zerre muhabbet besleyen ne ölüme ne dirime gelsin' diyen adama ziyaret yapmayacak
Genel Başkanınız. Diyanet İşleri Başkanınız, 'Atatürk heykellerini it leşi gibi
sokaklarda süründüreceğiz.' diyen adama gitmeyecek. '10 Kasımlarda dokuzu beş
geçe kenefe gidin.' diyen adamın karşısında el pençe divan duranların burada
söyledikleri sözün samimiyeti tartışılır." karşılığını verdi.
'ATATÜRK, CUMHURİYETİN ORTAK PAYDASIDIR'
Muş ise Atatürk'ün CHP'nin tekelinde olmadığını, Türkiye'nin ortak bir değeri
olduğunu dile getirdi. CHP'ye, "Her sıkıştığınız zaman Atatürk'ü kalkan
olarak kullanmaktan vazgeçin." diye seslenen Muş, "Atatürk, Türkiye
Cumhuriyeti'nin ortak paydasıdır. Atatürk'e karşı yapılacak olan her şeyin karşısında
önce AK Parti dikilir. Ama siz her sıkıştığınız yerde Atatürk'ü kalkan olarak
kullanmaktan vazgeçin. Kendi fikirlerinizle çıkın sahneye. Milli kahramanlar
arasında ayrımcılık yapmayın. Kimi kimin ziyaret edeceğine karar verecek olan
Özgür Özel değildir. Partileri bağlayan partilerin kurumsal fikirleri ve görüşleridir"
değerlendirmesinde bulundu.