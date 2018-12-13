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Tren kazasında yaşamını yitiren profesör, 'bilim' anlatmak için yola çıkmıştı

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında yaşamını yitiren eski rektör yardımcısı Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ın, Konya'da bilim üzerine konuşma yapacağı programa katılmak üzere trene bindiği öğrenildi
13 Aralık 2018 15:32
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Tren kazasında yaşamını yitiren profesör, 'bilim' anlatmak için yola çıkmıştı

Ankara'da, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren, Ankara Üniversitesi eski rektör yardımcılarından Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ın, bilimsel bir etkinliğe konuşmacı olarak katılmak üzere Konya'ya gelmek üzere trene bindiği belirlendi.

Albayrak'ın, TÜBİTAK tarafından Konya Bilim Merkezi'nde yapılacak "Bilim Cafe" programına katılmak üzere Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren'e bindiği öğrenildi.

Konya'ya doğru yola çıkan Albayrak, söz konusu programda Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen ve İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Adnan Fatih Kocamaz ile halka bilim anlatacaktı.

Albayrak, programda, alanlarında uzman bilim insanlarıyla, "atomun mikro dünyasına gizemli yolculuk", "robotların geçmişi ve geleceği" ile "gökbilim" konularında değerlendirmelerde bulunacaktı.

Profesör Albayrak'tan gelen acı haber üzerine bilimsel etkinlik iptal edildi.

Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT), Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi de yaralanmıştı.

- Albayrak kimdir?

TÜBİTAK Bütünleştirilmiş Doktora Bursu (BDP) kapsamında, 1997-1998 yıllarında doktora tez çalışmaları için The Military College of South Carolina Fizik Bölümünde bulunan Albayrak, ilk yazar olarak yer aldığı "A spectroscopic atlas of Deneb" isimli makale ile Astronomy and Astrophysics (A&A) isimli uluslararası bilimsel dergide kapak konusu olarak seçildi.

Bilim insanı, 2002'de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Seçkin Genç Bilimci Ödülü, Ankara Üniversitesi Onur Belgesi, Ankara Üniversitesi 2002 yılı Fen Bilimleri Teşvik Ödülü aldı.

Albayrak, Ankara Üniversitesi 2004 yılı Fen Bilimleri Teşvik Ödülü, Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan Astrofizik Bilim Ödülü, 2006'da ise Popüler Bilim Dergisi Bilim-Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.

Albayrak'ın, Yıldızaltı Cisimler (Kahverengi Cüceler), Küçük Kütleli Yıldızlar, Bünyesel Değişen (RR Lyrae, Delta Scuti türü) Yıldızlar, Örten Değişen Çift Yıldızların Fotometrik Analizi, Erken Tayf Türü (Cüce ve Süperdev) Yıldızların Tayfsal Analizi alanlarında araştırmaları bulunuyor.

Eşini bir süre önce kaybeden Albayrak iki çocuk sahibiydi.


Ankara'da tren kazası: 9 ölü, 47 yaralı
Anadolu Ajansı
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