Askerlik süresini borçlanmak, memuru 5434'lü yapar mı?
|21 Şubat 2019 14:00
|Yazdır
SORU: 01/01/1980 doğumluyum,
01/11/2006 sigorta girişim var (Tüik sözleşmeli personel),
2007 yılında kısa dönem askerliğimi yaptım. askerliği borçlanmadım.
2012 yılında memur oluncaya kadar 1380 gün primim var.
şuanda 7 yıllık memurum ve 6/2 derece kademedeyim, hizmet birleştirmesi yaparsam derece/kademe etkisi olur mu?
ikinci sorum ise, 2006 sigorta girişim esas alınarak 5510 yerine 5434 sayılı kanuna tabii olur muyum?
sigortamı başlangıç saymazlarsa, devlete bağlı sigorta sayılan askerliği borçlanıp ödeyerek 2008 yılından önce çıkan 5434 sayılı yasaya tabi olmuş olur muyum?
şimdiden çok teşekkürler.
CEVAP:
Memurlar 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kapsamında aylık bağlanabilmesi için mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi memurluk bağı ile çalışmalarının olması gerekir.
Yoksa, 5434 lü olamaz, 5510 lu memur olur.
2008 yılı Ekim ayından önceki sigortalı çalışmalar, memurun emeklilik yaş grubunu belirlemeye katkı sağlar. Ancak bu süreler şayet 8 Eylül 1999 tarihinden sonra geçen süreler olduğunda memurun emeklilik yaşı kadın ise 58, erkek ise 60 olur, bu yaş grubu değişmez.
Sigortalı giriş ve sigortalı çalışma, memuru 5434 lü yapmaz. Sadece bu süreler memurun emeklilik hizmet süresini ve emeklilik yaş grubunu belirlemeye katkı verir.
Aynı şekilde, askerlik süresinin borçlanılması da memurun hizmet süresini artırır. 5434 lü kapsamına dahil etmez.
Bu bağlamda değerlendirmemiz:
Emeklilik yaş grubunuz otomatik olarak 60 yaşınızı dolduracağınız tarih olur, bu tarihte de hizmet süreniz her durumda 25 yıl olacağından 1/1/1980 + 60 = 1/1/2040 tarihi sizin emeklilik tarihiniz olur.
Hizmet birleştirmeniz size fayda sağlar, hiçbir sakıncası olmaz. Esasında hizmet birleştirme konusunda sitemizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz mevcut olup ziyaret edilebilir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bağkur'lu süreler, memur emekliliğine etki eder mi?
21 Şubat 2019 00:05
|Polislikten memurluğa geçiş yapan ne zaman emekli olabilir?
19 Şubat 2019 10:05
|Emeklilik için istifa edip yaşı bekleyecek olan memur, nelere dikkat etmeli?
18 Şubat 2019 14:40
|Göreve engelli olarak giren memur, nasıl emekli olur?
15 Şubat 2019 00:03
|5510'da, hangi maaş kalemlerinden SGK kesintisi yapılır?
13 Şubat 2019 11:03
|652 sayılı KHK'ya göre aylıksız izin kullanan bir öğretmen, bu sürelerini borçlanabilecek mi?
12 Şubat 2019 13:35
|Yaş haddinden emekli olacak devlet memuru, en son hangi ayın görev aylığını alabilir?
12 Şubat 2019 10:10
|Açıkta emeklilik talebinde bulunan, hangi tarihten itibaren emekli aylığı bağlanır?
01 Şubat 2019 14:01
|5434 ve 5510'a göre hizmet birleştirme işlemindeki farklılıklar
29 Ocak 2019 16:00
|2018/1 EKPSS ile atanan ancak 20 yıl hizmeti olan, memur olarak hemen emekli olabilir mi?
25 Ocak 2019 00:05