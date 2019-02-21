Askerlik süresini borçlanmak, memuru 5434'lü yapar mı?

SORU: 01/01/1980 doğumluyum,

01/11/2006 sigorta girişim var (Tüik sözleşmeli personel),

2007 yılında kısa dönem askerliğimi yaptım. askerliği borçlanmadım.

2012 yılında memur oluncaya kadar 1380 gün primim var.

şuanda 7 yıllık memurum ve 6/2 derece kademedeyim, hizmet birleştirmesi yaparsam derece/kademe etkisi olur mu?

ikinci sorum ise, 2006 sigorta girişim esas alınarak 5510 yerine 5434 sayılı kanuna tabii olur muyum ?

sigortamı başlangıç saymazlarsa, devlete bağlı sigorta sayılan askerliği borçlanıp ödeyerek 2008 yılından önce çıkan 5434 sayılı yasaya tabi olmuş olur muyum?

şimdiden çok teşekkürler.

CEVAP:

Memurlar 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kapsamında aylık bağlanabilmesi için mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi memurluk bağı ile çalışmalarının olması gerekir.

Yoksa, 5434 lü olamaz, 5510 lu memur olur.

2008 yılı Ekim ayından önceki sigortalı çalışmalar, memurun emeklilik yaş grubunu belirlemeye katkı sağlar. Ancak bu süreler şayet 8 Eylül 1999 tarihinden sonra geçen süreler olduğunda memurun emeklilik yaşı kadın ise 58, erkek ise 60 olur, bu yaş grubu değişmez.

Sigortalı giriş ve sigortalı çalışma, memuru 5434 lü yapmaz. Sadece bu süreler memurun emeklilik hizmet süresini ve emeklilik yaş grubunu belirlemeye katkı verir.

Aynı şekilde, askerlik süresinin borçlanılması da memurun hizmet süresini artırır. 5434 lü kapsamına dahil etmez.

Bu bağlamda değerlendirmemiz:

Emeklilik yaş grubunuz otomatik olarak 60 yaşınızı dolduracağınız tarih olur, bu tarihte de hizmet süreniz her durumda 25 yıl olacağından 1/1/1980 + 60 = 1/1/2040 tarihi sizin emeklilik tarihiniz olur.

Hizmet birleştirmeniz size fayda sağlar, hiçbir sakıncası olmaz. Esasında hizmet birleştirme konusunda sitemizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz mevcut olup ziyaret edilebilir.