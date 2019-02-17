Mahir Ünal: HDP, CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kandil'in uzantısı HDP kiminle ittifak yapıyor? CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapıyor. Peki bu Kandil'in uzantıları AK Parti'ye seçimi kaybettirmek için kimi destekliyor? CHP ve İYİ Parti'yi destekliyor. O zaman bizim nerede durmamız gerekiyor? Bizim milletin yanında, Cumhur İttifakı'nın yanında durmamız ve dimdik tarihin içerisindeki yürüyüşümüze devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Ünal, partisinin Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki seçim irtibat bürosunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti hükumetleri ve yerel yönetimlerin iş ve güç birliği yaptıkları zaman şehirlerin tek tek ayağa kalktığını belirten Ünal, vatandaşlardan adaylara sahip çıkmalarını istedi.

İstanbul'da 1994 yılında önemli bir değişimin olduğunu aktaran Ünal, şöyle konuştu:

"İstanbul'da ne değişti? İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ne vardı o zaman hatırlayın? 1994 krizi vardı. Hükumet belediyelere ödenek göndermiyordu. Belediyeler yokluk içerisindeydi. Çöp, çukur, çamur, susuzluk, hava kirliliği... Ama Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a belediye başkanı olunca ne oldu? Gönlünü koydu milletiyle beraber çöpü, çukuru, çamuru, susuzluğu ve hava kirliliğini bir anda ortadan kaldırdı ve bir şey başlattı. Aslında gönül belediyeciliği 1994'de Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğiyle birlikte başladı. İstanbul'da bir şey değişti. Türkiye'de her şey değişti. Şimdi AK Parti 17 yılda bu kadar hizmeti nasıl yaptı? Bir gönlü, derdi, davası, kavgası olduğu için."

Ünal, 15 Temmuz gecesinin unutulmaması ve o gece ne olduğunun iyi anlaşılıp okunması gerektiğini bildirdi.

Darbe girişimi gecesi milletin varlığına, istiklaline, istikbaline, devletine, bekasına bir saldırı olduğunu aktaran Ünal, "Bu aziz millet çıplak elleriyle devletinin yerine geçti. Tarihte millet devlet pek yoktur ama o gece bu aziz millet devlet oldu. 'Devlet benim' dedi ve çıplak elleriyle devletini tuttu. Birlik oldu, beraber oldu ve gönülden bir mutabakat kurdu. Sonra bunun adı Cumhur İttifakı oldu. 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla şekillenen bir Cumhur İttifakı ortaya çıktı." dedi.

Cumhur İttifakı'nın bir masa başı ittifakı olmadığını vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Bir pazarlık ittifakı değildir. Cumhur İttifakı bir millet mutabakatıdır. Temelinde 'bağımsızlık benim karakterimdir' diyen ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinde bağımsızlığından asla vazgeçmeyen, 'Ya istiklal ya ölüm' diyen bu aziz millet vardır. Bu aziz millet tarih boyunca hiçbir zaman diz çökmedi, boyun eğmedi. Peki bu aziz millet o gece çıplak elleriyle devletine, bekasına, bayrağına, istiklaline, istikbaline sahip çıkarken o gece birileri ne yaptı? İstanbul'da havaalanında tankların arasından sıvıştı ve kaçtı. Yenikapı'ya zar zor geldi ama Yenikapı'dan hemen sonra ne yaptı? 'Kontrollü darbe, bu tiyatro' dedi ve FETÖ ağzıyla konuşmaya başladı. Peki biz o gece milletin verdiği mücadelenin yanında mı duracağız, yoksa o geceyi inkar edenlere karşı mı duracağız? Biz tabii ki o gecenin yanında duracağız. O gece oluşan millet mutabakatının yanında duracağız. Şimdi bize diyorlar ki 'Siz niye zillet ittifakı diyorsunuz?' Bu topraklarda kediye kedi denir. Zillete de zillet denir. Çünkü biz Anadolu'yu yanımıza alıp dünyaya meydan okurken birileri eğer FETÖ'yü, PKK'yı, Türkiye karşıtı güçleri yanına alıp onların ağzıyla konuşuyorsa bunun adı zillettir."

- "Cumhur İttifakı'nın yanında durmamız gerekiyor"

Ünal, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, partisinin grup toplantısında söylediği "Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz." sözlerine tepki göstererek, "Kandil'in uzantısı HDP kiminle ittifak yapıyor? CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapıyor. Peki bu Kandil'in uzantıları AK Parti'ye seçimi kaybettirmek için kimi destekliyor? CHP ve İYİ Parti'yi destekliyor. O zaman bizim nerede durmamız gerekiyor? Bizim milletin yanında, Cumhur İttifakı'nın yanında durmamız ve dimdik tarihin içerisindeki yürüyüşümüze devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ünal, 17 yılda her ilde, ilçede vatandaşların ihtiyaçlarını büyük oranda giderdiklerini, sağlık, eğitim, ulaşım, altyapı, doğal gaz ve enerji kullanımında büyük oranda ihtiyaçları karşıladıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorun çözen, milletine aşık bir kişi olduğunu vurgulayan Ünal, AK Parti'nin hikayesinin bir millet aşkı hikayesi olduğunu söyledi.

Ünal, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana'nın el ele verip bölgesel kalkınmayı gerçekleştireceğini, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi 2023'e taşıyacaklarını aktardı.

Türkiye'yi daha güzel günlerin beklediğini belirten Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarımız daha güzel bir Türkiye'de yaşayacak. Bizim yaşadığımızı Türkiye'yi hatırlıyorsunuz. Okulda öğretmen derdi ki 'Para toplayın tebeşir alacağız.' Para toplardık da tebeşir alırdık. Çünkü Türkiye öyle duruma düşürülmüştü ki hani diyorlardı ya '70 sente muhtaç.' Tebeşir alacak parası yoktu. Şimdi okullarımızda akıllı tahtalar, çocuklarımızın önünde tablet bilgisayar, her okulumuzda internet var. Bunu siz, AK Parti yaptı. Milletiyle el ele vererek yaptı. Her ilçede toplum sağlığı merkezlerimiz, hastanelerimiz, evde bakım hizmetlerimiz var. Bir yaşından 18 yaşına kadar her çocuğumuz sigortalı mı? Sigortalı. 18 yaşından itibaren her vatandaşımız sosyal güvenlik sisteminin içerisinde. Yolumuz, suyumuz, doğal gazımız, enerjimiz, ekmeğimiz, aşımız var. Hamdolsun ama yetmez. Çünkü bu millet daha fazlasını hak ediyor. Yaparsa yine AK Parti yapar."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek seçim bürosu açıldı.