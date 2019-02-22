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Erdoğan'ın hayali dünyaya örnek oldu

Dünyanın en büyüğü olan Ankara Şehir Hastanesi kapılarını açtı. İlk gün 5 bin hastaya hizmet verildi. Hastalar gördükleri ilgiden memnun bir şekilde tedavilerini olurken, çalışan doktorlar dünyada benzerinin olmadığını belirterek "Sağlığa mührünü vurmuş bir yatırım" dedi
 22 Şubat 2019 07:40
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Erdoğan'ın hayali dünyaya örnek oldu

SABAH, son teknoloji, on yıllarlık tıbbi birikim, tecrübe ve özverinin bir araya geldiği dev kampüsü gezdi. Fiziki ve teknolojik yapısı ile dünyada ilk olma özelliği gösteren hastanenin, polikliniğinden acil servisine, ameliyathanelerinden koridorlarına kadar her yerini karış karış gezdik. Hekimler ve hastalarla görüşüp, ilk duygu ve düşüncelerini alırken, ilk haftası olmasına rağmen yaşanan talep patlamasını yerinde gördük. Açıldığı gün 5 bin hastayı kabul eden hastaneye hekim ve vatandaşlar ise tam not veriyor.

5 YILDIZLI HİZMET

Vatandaşlar gibi hastane caddesinde indik, yoğun aralıklar ile yerleştirilmiş yön tabelalarıyla poliklinik bölümüne ulaştık. Adımımızı atmadan 'hoş geldiniz, nasıl yardımcı olabiliriz?' diyen görevlilerle karşılaştık. Başka yerde olmayan bu karşılama sizi evinize geldiğinizi hissettiriyor. Görevli sizi alıp randevu bankoları ya da arzu ederseniz hızlı randevu sistemine ulaştırıyor. Yürümek istemeyenleri hastane içi servisleri alıp, doktorunun kapısına kadar götürüyor. Onlarca insan, aynı andan 20'li bankolarda sıra alıp, doktoruna ulaşıyor. Ama ne kargaşa var ne de gürültü. "Kayboldum", "Doktorumu bulamadım" ya da "Şimdi ne yapacağım?" gibi bir durum yaşamıyorsunuz. Çünkü her an size yardımcı olmak isteyen görevliler en yakınınızda...

8 HASTANEDEN OLUŞUYOR

Ankara Şehir Hastanesi 1 milyon 312 bin 349 metrekare kapalı alana sahip. Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük kamu-özel işbirliği projesi ve dünyanın tek parçada yapılan en büyük hastanesi. Genel, kalp damar, nöroloji, çocuk, kadın doğum, onkoloji, yüksek güvenlikli adli psikiyatri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanelerinden oluşuyor. 3 bin 804 yatak kapasiteli hastanede, 735 poliklinik, 128 ameliyathane, 224 yataklı acil servis bulunuyor.

BÜYÜKSÜN BAŞKAN ERDOĞAN

Tuğba Dal (32): Kalp ameliyatı oldum, hastaneye rahatlıkla ulaştım, doktorum beni kapıda karşıladı. Burası daha ferah, teknik, sıra bekleme yok. Tıkır tıkır işleyen bir sistem var. Ev taşırken bile kaç ay yerleşemiyoruz ama devlet bir günde koca hastaneyi yerleştirip, uzmanlar eliyle, profesyonelce hizmet veriyor. İşte bu Türkiye'nin başarısıdır, dünyada örneği de yoktur. Biraz endişeliydim yeni açıldı, aksaklık, eksiklik var mı diye ama şaşırdım. Yıllardır burada hizmet veriyorlar gibi. Devletimiz tüm imkan, tecrübesini kısa sürede buraya nakil etmiş. Kapılarda karşılama.. Büyüksün Başkan Erdoğan.

BAŞKAN'IN HAYALI KOLUMU KURTARDI

Muhammet Köksal (28): Özel bir teknikle ameliyat oldum. Bunu bir hafta önce açılmış hastanede son teknolojik imkanlarla yaptırdım. Başkan Erdoğan'ın hayali ilk günden kolumu kurtardı Yeni açıldı acaba teknik ne durumda, doktor var mı, ameliyat olur muyum derken otel konforunda tek kişilik VIP odada şifa buldum. Devlet eliyle böyle bir hizmet dünyada yok.

NazlıKöksal(48): Birodadaaltıhasta altı refakatçi kalıyor,bizde hasta oluyorduk.Ama şimdi bize aitbir odada özel hizmet alıyoruz.Ankara'nın uzak birilçesinden ulaşımda sıkıntıyaşamadan rahatça geldim.Duygulanmak elde eğil, buhastaneyi görünce "Köydenindik şehre" dedim.

İLK GÜN 5 BİN HASTA GELDİ

Koordinatör Başhekim Uzman Dr. Aziz Ahmet Surel hastaneyi açtıkları ilk gün 5 bin hasta geldiğini belirterek "8 kalp damar ameliyatı yaptık. Vatandaşlardan müthiş bir talep var" dedi. Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik dünyada birçok sağlık tesisini gördüğünü anlatarak, "Dünyada örneği yok. Bunu bplanlayıp hayata geçirmek büyük başarı. Sağlığa mührünü vurmuş bir yatırım" diye konuştu. Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik "Fiziki şartlar hayal edemeyeceğim derecede iyi" dedi. Plastik Cerrah Prof. Dr. Erkan Ünlü de "Bunca yıllık hekimim daha böyle imkanları olan yerde çalışmadım" diye konuştu.

5 YILDIZLI ORTAM BİZE CAN OLDU

Vahap Kızıltürk (70): Ben dünü de biliyorum bugünü de. Eskiden mahsur kaldığımız hastanede şimdi kapılarda karşılanıyor, arabalara bindirilip, doktorumuza götürülüyoruz. Esaret ve çaresizliği yaşadığımız hastanelerin bu hale gelmesi beni ağlattı. Duygulanmamak elde değil, "Hayalim" diyordu Başkanımız. Öyle bir hayalki dünyaya örnek oldu. Bizlere 5 yıldızlı ortam can oldu. Görevliler geldi, sıramı alıp, doktoruma kadar götürdüler. Cennet gibi bir yer olmuş. Bunu hayal eden Reis-i Cumhurumuzdan da yapanlardan da Allah razı olsun.
Sabah
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