Altun: ABD basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmalı
|03 Mayıs 2019 14:33
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz" açıklamasına sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması konusunda ısrarımızı sürdüreceğiz. Washington, diğer ülkeleri suçlamak yerine aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi uzun zamandır devam eden sorunlarına odaklanmalıdır" ifadelerini kullandı.
We will continue to urge the United States to stop hiding behind press freedom.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 3 Mayıs 2019
Instead of pointing fingers at other nations, Washington must focus on addressing longstanding problems such as extreme poverty and racial discrimination. https://t.co/FlcrZfX1UC
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