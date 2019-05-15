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İhraç edilip, göreve iade edilenlerin yıllık izinleri

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile ihraç edildikten sonra göreve iade edilenlerin yıllık izin durumları nasıl belirlenecek ?
 15 Mayıs 2019 00:03
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İhraç edilip, göreve iade edilenlerin yıllık izinleri

08 Mart 2018 tarihli ve 30354 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun"un 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında; "Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. ....... İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz." düzenlemesi yer almaktadır.

Bu düzenleme çerçevesinde, Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleriyle kamu görevinden ihraç edildikten sonra Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından görevlerine iade edilenlerin geçmişe dönük mali ve sosyal haklarını almalarında yasal bir engel bulunmaz iken, ilgili kişilerin yıllık izinlerinin nasıl belirleneceği hususunda kişiler ve kurumlarca tereddütler yaşanmaktadır.

Bildiğiniz üzere, Anayasamızın "Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı" başlıklı 50 inci maddesinde; "......Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tanınan mali haklar 146 ila 186 ncı maddelerde, sosyal haklar ise 187 ila 212 nci maddelerinde düzenlenmiştir.

Ayrıca, 05 Ekim 2018 tarihli "İade Olan Personelin Geri Dönük Mali Haklarını Kim Öder?" başlıklı haberimizde yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığının konuyla ilgili görüşünde; ".... Kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının (fiilen çalışmaya bağlı olanlar hariç), kamu görevinden çıkarıldıkları eski kurumları tarafından ödenmesi gerektiği" ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;

1- 7075 sayılı kanun çerçevesinde yıllık izinlerin -mali ve sosyal haklar- kapsamında değerlendirilemeyeceği,

2- Yıllık iznin fiilen çalışmaya bağlı olarak Anayasamız gereğince -DİNLENME HAKKI- olarak değerlendirmesi gerektiği,

3- Dolayısıyla ihraç edilip iade edilenlerden 1 yıldan 10 yıla kadar hizmeti olanların atandığı yıla ait 20 gün, 10 yıldan fazla hizmeti olanların ise atandığı yıla ait olmak üzere 30 gün yıllık izin haklarının olduğu,

4- Son olarak, 2018 yılında ihraç edilip 2019 yılında göreve iade edilmiş bir kişinin geçtiğimiz yıl bir gün bile fiili hizmeti olması halinde 2018 yılına ait kullanmadığı yıllık izinlerini 2019 yılında kullanmasında sakınca bulunmadığı,

mütalaa etmekteyiz..

Yavuz Selim KAPLAN
Memurlar.Net - Özel

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