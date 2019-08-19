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TİGEM'in safkan Arap tayları burada yetişiyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Osmanlı döneminde kurulan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde 154 yıldır safkan Arap atı yetiştiriliyor. Burada yetiştirilen yarış atları her yıl Temmuz ve Ekim ayında Bursa ve İstanbul'da 10 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılıyor.
 19 Ağustos 2019 22:23
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TİGEM'in safkan Arap tayları burada yetişiyor

Osmanlı Padişahı Sultan Abdulaziz'in talimatı ile ilçe merkezine 5 kilometre mesafede 1865 yılında kurulan 'Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun' ismiyle kurulan çiftlikte o dönemde padişahlar için safkan Arap atı yetiştirilmeye başlandı. 1928 yılında 'Sultansuyu Harası' adını alan işletme 1984 yılından itibaren ise Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdürmeye devam etti. Şimdiye kadar birçok şampiyon at yetiştirilen işletmede, her yıl yarışlarda başarılı olan atlar hem sahiplerine, hem de yetiştiği işletmeye büyük paralar kazandırıyor. İşletmede safkan Arap taylarının ırk özellikleri bozulmadan yetiştiriliyor. Türkiye'nin sayılı merkezleri arasında yer alan çiftlikte yarışseverlerin bir dönemler yakından takip ettiği Özgünhan, Ateştopu ve Onurkaan gibi aygırlar damızlık olarak kullanılıyor. Özel ilgiyle yetiştirilen taylar, her yıl belirli dönemlerde açık artırma ile satışa çıkarılıyor. Bu yıl da Temmuz ve Ekim aylarında Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetişen Safkan Arap Tayları elit ve koşu atları kategorisinde İstanbul Veli Efendi ve Bursa Karacabey'de satışa çıkarılacak. Satışa çıkarılacak atların fiyatları ise akrabalarının başarılarına göre 10 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişiyor.

500 SAFKAN ARAP ATI SULTANSUYU'NDA

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Karakeçe, işletmenin 1865 yılında Osmanlı döneminde kurulduğunu belirterek,"1924 yılında ziraat vekaletine devredilmiş ve 1984 yılından itibaren de 'Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü' adı altında faaliyetlerine devam etmekte. İşletmemizde sertifikalı doğum yetiştiriciliği, damızlık hayvan yetiştiriciliği ve gen kaynaklarını korunması adı altında safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılmakta. Bizim toplamda 500 civarında safkan Arap atımız mevcut olup, bunun 13 tanesi aygır, 110 civarında kısrağımız ve birli, ikili, üçlü olmak üzere erkek ve dişi taylarımız mevcut. Her yıl yaklaşık 100 civarında tayımız doğuyor. Bunlardan 90 tanesinin Bursa'da koşu tayı olarak, İstanbul'da da elit tayı olarak satışını yapmaktayız. Her geçen yıl, bu konuda emeği geçenlerden Allah razı olsun. Gerçekten Sultansuyu İşletmesi olarak başarılarımızın katlayarak devam ediyoruz" dedi.

YILSONU HEDEFİ 5 MİLYON LİRA

Her yıl işletme gelirlerinin arttığını ifade eden Karakeçe şöyle devam etti: "Bizim gerçekten şu anda gerek tay satışlarımızdan elde ettiğimiz gelirler, gerekse de yetiştiricilik primlerinden elde ettiğimiz gelirler katlanarak, artarak devam ediyor. Tay satışlarımız 2017 yılında yaklaşık 2.4 milyon lira, 2018 yılında 3.7 milyon lira ve 2019 yılında bu gelirimiz 4.8 milyon lira. Her yıl en az 1 milyon lira artarak devam etmiş. Buna paralel olarak yine bu sattığımız tayların hipodromdaki başarılarından dolayı elde ettiğimiz yetiştiricilik primleri de artış göstermiş. 2016 yılında 2.4 milyon lira olan yetiştiricilik primimiz, 2017 yılında 2.7 milyon lira, 2018 yılında 4.8 milyon lira, bu yıl da Ağustos ayı itibariyle 3 milyon lira civarında. Yıl sonunda inşallah 5 milyon lirayı geçeceği kanaatindeyiz. Bu satışlarda prim gelirlerinin iyi olmasının sebebi burada çalışan arkadaşlarımızın özveriyle, özenle gerçekten ihtişamla taylara bakması, bunlarında hipodromda başarılar kazanması, dolayısıyla ağabeyleri, ablaları başarılı olan tayların kardeşlerinde iyi fiyata satılması düşünülmekte. Şu anda 8 Ekim itibariyle İstanbul'da 16 tane tay satacağız. Gerçekten çok kaliteli taylar bunlar. Özellikle Özgünhan'a ait 6 tane tayımız var. Özgünhan bizim gerçekten Galileo'muz. Şuanda yavruları çok büyük başarılar elde ediyor. Özellikle Taykut, Altıncıhis, Gözyaşı Gecesi çok iyi. Diğer aygırlarımız da çok iyi ama tabi Özgünhan en iyisi. İstanbul'da satacağımız Ateştopu, Kafkaçağı, Onur Kaan, Dogakbey isimli atlarımıza ait yavrularımız da var. 16 tane 2 yaşlı erkek yavru var. Biz atçılık ve yarışçılık camiasına satışlarımızı bekliyoruz. İnşallah iyi bir satış olur. İyi gelir elde ederiz ve bu işi de arttırarak başarıyla devam etmeyi düşünüyoruz."
DHA
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