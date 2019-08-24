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MHP'den il başkanlarına 'Malazgirt' genelgesi

MHP, 26 Ağustos'ta düzenlenecek olan Malazgirt Zaferi kutlamaları ile ilgili bir genelge yayımladı: Parti bayrağı, amblem ve flamaları bulundurulmayacak, sadece Türk bayrağı taşınacak
 24 Ağustos 2019 09:15
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MHP'den il başkanlarına 'Malazgirt' genelgesi

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümü kutlamaları için geri sayım başladı. Zaferin yıl dönümü Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçesinde 3 gün sürecek etkinliklerle kutlanacak. 26 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımı ile düzenlenecek kutlamalar dolayısıyla Malazgirt Zaferi'nin MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, il başkanlıklarına bir genelge gönderdi. Genelgede, "Malazgirt'te düzenlenecek program partiler üstü bir anlayış ve fedakarlığın tezahürüdür. Milletimizin bütün fertlerinin heyecan ve coşku içinde katılacağı, devletin her kademesinin temsil edileceği zafer kutlamaları sırasında parti bayrak, amblem ve flamaları bulundurulmayacak, sadece Türk bayrağı taşınacaktır. Kutlamalar sırasında Malazgirt Zaferi'nin izhar ettiği kucaklayıcı atmosfere yaraşır bir biçimde, disiplin içinde hareket edilecek, Milliyetçi Hareket Partisini ve Ülkücü Hareketi yansıtan sloganlar atılmayacaktır. Siyasi ayrım gözetmeksizin her kardeşimizle, her arkadaşımızla, her vatandaşımızla tam bir gönül seferberliği içinde kalınacak, kucaklaşma sağlanacak, kardeşlik ve milli ruhun beklentileri sadakatle ifa ve ifade edilecektir" denildi.

AHLAT'TA ŞÖLEN HAVASI

MALAZGİRT Zaferi'nin 948'nci yılı nedeniyle düzenlenen Ahlat-Avrasya Kültür şenlikleri, dün Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı. Şenlikler ilk günden renkli görüntülere sahne oldu. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, "Geçmişini unutan devletlerin geleceği olmaz. Çanakkale ile başlayan Malazgirt ve Ahlat'la devam eden geçmişimizi unutmama çabası için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

MHP'DEN ABD'YE KAYYUM TEPKİSİ

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Büyükataman, şunları kaydetti: "Lozan hükümlerinin yurt içinde ve dışında tartışılmaya açılmasını iyi niyetle izah etmek mümkün değildir. Özellikle NATO'da birlikte yer aldığımız, sözde dost ve müttefik ABD'nin Lozan'a aykırı tutum ve davranışlarını kabul etmek mümkün değildir. Bu meyanda ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin yaptığı açıklamalar tarafımızdan en yüksek dereceden reddedilmektedir."
Sabah
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