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TKDK modern tarım ve hayvancılığa öncülük ediyor

Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü, girişimcilere verdiği 77 milyon 494 bin lira hibe desteğiyle kentte tarım ve hayvancılığın AB standartlarındaki modern tesislerde yapılmasına öncülük ediyor.
 31 Ekim 2019 22:10
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TKDK modern tarım ve hayvancılığa öncülük ediyor

Muş'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 7 yıldan bu yana girişimcilere verdiği 77 milyon 494 bin 380 lira hibe desteğiyle tarım ve hayvancılığın modern tesislerde yapılmasını sağlıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında hazırlanan projelere destek veren TKDK, bu sayede bölgede istihdamın artmasını sağlarken, işini kurmak ya da geliştirmek isteyen girişimcilerin de önünü açıyor.

Projelere yüzde 50-70 hibe desteği veren TKDK, bölgede tarım ve hayvancılığın AB standartlarını taşıyan modern tesislerde yapılmasına öncülük ediyor.

7 yıldan bu yana et ve süt üretimine yönelik 71 projeye 77 milyon 494 bin 380 lira hibe desteği veren TKDK, kentte 23 et, 48 süt işleme tesisinin kurulmasını sağladı.

TKDK İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, AA muhabirine, 2012'den bu yana çiftçilere ve girişimcilere sundukları desteklerle tarım ve hayvancılığın gelişmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Yeni tesislerin kurulmasını, var olan tesislerin yeni teknolojilerle geliştirilmesine yönelik projeleri desteklediklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Tesislerin fiziki yapılarına ve makine ekipmanlarına doğrudan destek verdik. AB standartlarında modern mekanizasyona sahip çiftliklerde yapılan üretim hem hayvan ırkının gelişmesine katkı sağladı hem de et ve süt veriminin artmasını sağladı. Muş Ovası hayvancılık anlamında önemli bir potansiyele sahip. Murat ve Karasu nehirleri ovadan geçtiği için sulama sıkıntısı yaşanmıyor. Hayvansal üretimler ilimizin can damarıdır. Et ve sütün işlenmesine yönelik desteklerimiz de var. Süt ürünleri ve et işleme fabrikası kurduk. Büyük ölçekli projelerden toplamda 33 bin metreküp 5 soğuk hava deposuna destek verdik. Sürekli çağrı ilanlarına çıkarak proje alacağız. Bu projeleri ilimize kazandırıp AB standartlarında kurulan işletmelerde hem ürünün kalitesini hem de sayısını nicel açıdan artırmayı planlıyoruz."

"Ekonomik anlamda gelişme sağladık"

Muş'taki iş adamlarını ve çiftçileri yatırım yapmaya davet eden Turan, "TKDK, tek başına ilin ekonomik anlamda kaderini değiştirdi dememiz çok doğru olmaz ama kamu yatırımı yapan kurumlar arasında önemli bir yerde duruyoruz. Bu ilimiz için büyük bir avantajdır. TKDK, Muş'ta ekonominin gelişmesine büyük katkı sunmuştur." dedi.

Yatırımcılardan Murat Traş ise TKDK'den aldığı destekle Bulanık ilçesinde AB standartlarına uygun süt üretim tesisi kurduğunu söyledi.

Devlet desteği olmasaydı böyle bir işletme kuramayacağını vurgulayan Traş, "Proje kapsamında modern bir tesis kurduk ve hayvancılık yapmaya başladık. Bu tesisler sayesinde süt üretimimiz arttı. Allah devletimize zeval vermesin. Bu destekleri sunan ve her zaman yanımızda olan kurum çalışanlarına da teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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