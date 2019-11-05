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İçişleri Bakanı Soylu: Ölümlü kaza sayısı yüzde 26 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 10 aylık verileri geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, bu kazalardaki can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6, uluslararası bir standart olan 100 bin araca düşen can kaybı sayısı da yüzde 29,5 oranında azalmıştır
 05 Kasım 2019 13:31
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İçişleri Bakanı Soylu: Ölümlü kaza sayısı yüzde 26 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 aylık verileri geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, bu kazalardaki can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6, uluslararası bir standart olan 100 bin araca düşen can kaybı sayısı da yüzde 29,5 oranında azalmıştır." dedi.

Soylu, bir otelde düzenlenen "Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı"na katıldı.

Türkiye'nin bütün güvenlik politikalarının yeniden düzenlendiği, bütün güvenlik başlıklarının yeni ve modern bir bakışla yeniden ele alındığı, çözüm üretildiği, netice alındığı bir dönemden geçtiğini belirten Soylu, trafiğin ülkeye en çok zarar veren meselelerden biri olduğunu söyledi. Fahri Trafik Müfettişleri Projesi'nin 1996'da başladığını hatırlatan Soylu, trafik sorunlarının çözümü yönünde çok önemli mesafe katedildiğini, rakamlara yansıyan hızlı gelişmeler yaşandığını aktardı. Denetleme sayısı arttıkça kazaların azaldığına dikkati çeken Soylu, denetlemeyi sadece sayısal olarak arttırmadıklarını, karakterini de değiştirdiklerini dile getirdi.

Bakan Soylu, tuzak radar uygulaması yerine "otoyollarda ortalama hız koridoru" uygulamasını getirdiklerini anımsatarak şöyle devam etti:

"Ortalama hız koridorunu uygulamaya başladığımız otoyollarda geçen yılın 10 ayına göre bu yılın 10 ayında kaza sayısı yüzde 24 oranında azaldı. Keza başka bir yenilik, Maket Trafik Ekibi Uygulaması. Zaman içerisinde uygulama sonuçları gösterdi ki kazaların azalmasında net bir etkisi var. Rakamlara yansıdı mı? Evet yansıdı. Burada yılı dörder aylık 3 devreye bölerek arkadaşlarımız değerlendirme yapıyorlar. Maket trafik ekibi yerleştirdiğimiz noktaların 3 kilometre yarı çapındaki alan içinde meydana gelen ölümlü kaza sayısı, geçen yılın 8 ayına göre bu yılın 8 ayında yüzde 32,18 azaldı. Önemli bir rakam."

Yaptıkları bir başka yeniliğin ise trafiğin havadan denetlenmesi olduğunu belirten Soylu, son bir yılda, helikopterle bin 489 saat, "drone"larla 15 bin 329 saat denetim uçuşu yapıldığını bildirdi.

- "Emniyet kemeri denetimleri yüzde 21,8 oranında arttı"

Genel denetimlerin yanı sıra kusur başlıklarına odaklı denetimlerin de sahadaki etkinliği artırdığını ifade eden Süleyman Soylu, "Geçen yılın 10 ayına göre bu yılın 10 ayında emniyet kemeri denetimleri yüzde 21,8, okul servis araçları denetimleri yüzde 32,5, alkollü araç kullanımı dolayısıyla geri alınan sürücü belge sayısı yüzde 21,1 oranında artmıştır." dedi.

Yaya öncelikli trafik anlayışının, trafik güvenliğinde devrim niteliğinde bir adım olduğuna dikkati çeken Soylu, bu konuda vatandaşların, sürücüsüyle yayasıyla gösterdiği uyumun, kendilerini cesaretlendirdiğini ve umutlandırdığını dile getirdi. Bakan Soylu, yaya ölümlerinin de azalış eğiliminde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Geçen yılın 10 ayı ile bu yılın 10 ayı karşılaştırıldığında, yaya ölümlerinde tüm Türkiye'de yüzde 28,8 oranında azalış gözükmektedir. 441'den 314'e düşmüştür. Bu da yaya ölümlerinde 127 can kurtulmuş demektir. Hazır yeri gelmişken bu gayretlerimizin sonuçlarını da paylaşmak isterim. 10 aylık verileri geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, bu kazalardaki can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6, uluslararası bir standart olan 100 bin araca düşen can kaybı sayısı da yüzde 29,5 oranında azalmıştır. Kaldı ki bu periyotta sürücü belgesi sayısı yüzde 4,2, motorlu araç sayısı yüzde 1,5 artmıştır."

- "20 bin 308 fahri trafik müfettişimiz var"

10 aylık verilere göre, ülke genelindeki trafik tutanaklarının yüzde 2,3'ü fahri trafik müfettişlerince düzenlendiğini ifade eden Soylu, geçen yıl bu rakamın yüzde 1,7 olduğunu aktardı.

Fahri müfettişliğin etkinliğini arttırmak için fahri müfettişlere yılda iki kez de eğitim verdiklerini kaydeden Soylu, "Halihazırda 20 bin 308 fahri trafik müfettişimiz var ve inşallah bu kasım ayının sonuna kadar bu rakama 14 bin 716 arkadaşımızı daha ilave edeceğiz ve toplam 35 bin rakamına ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Programda, Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanı Mehmet Yavuz sunum yaptı.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, fahri trafik müfettişleri ile diğer ilgililer katıldı.
Anadolu Ajansı
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