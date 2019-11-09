Cem Uzan 2 ay içinde döneceğini söyledi
Oda TV yazarı Sebahattin Önkibar, Cem Uzan'ın 2 ay içinde Türkiye'ye döneceğini açıkladı.
|09 Kasım 2019 17:04
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Oda TV yazarı Sebahattin Önkibar, Cem Uzan'ın 2 ay içinde Türkiye'ye döneceğini açıkladı.
Cem Uzan yakın geçmişin büyük iş adamı ve aynı zamanda medya patronuydu ki tanışıklığımız bir dönem Star'ın Ankara Temsilciliğini yapmamdan.
Keza Cem Uzan Genç Partiyi kurup 2002 seçimlerinde rüzgar estiren önemli bir siyasi figürdü.
Önceki gün aradı ve bir saate yakın konuştuk.
Sohbetimiz konulara göre off the record (Yazılmamak kaydıyla) ve on the record (yazılmak kaydıylaydı).
"TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRACAĞIM"
Yazılmak kaydıyla söyledikleri başlıklar halinde şunlardı:
- "İki ay içinde ülkeme döneceğim.
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