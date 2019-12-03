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En iyi iPhone uygulaması ve oyunu açıklandı!

2019 yılını geride bırakmamıza artık sayılı günler kaldı. Apple da 2020'ye girmeden önce, her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi uygulamaların ve oyunların neler olduğunu açıkladı. 2019'un en iyi App Store uygulamaları ve 2019'un en iyi App Store oyunları New York'ta düzenlenen özel bir etkinlikle duyuruldu
 03 Aralık 2019 10:15
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En iyi iPhone uygulaması ve oyunu açıklandı!

2019'un en iyi App Store uygulamaları

Her yıl, o yılın en iyi uygulamalarını ve oyunlarını belirleyen Apple'da bu yıl da gelenek bozulmadı. En iyileri kutlamak için düzenlenen etkinlikte Ayrıca Apple Müzik Ödülleri adı altında yeni bir tören de duyuruldu.

2019'un en iyi uygulamaları arasında birinciliği Spectre Camera isimli uygulama aldı. En iyi fotoğrafı yakalamak için yapay zeka desteğini kullanan uygulama, en iyi iPhone uygulaması seçildi.

En iyi iPad uygulaması ise dijital not defteri uygulaması olan Flow by Moleskine oldu. En iyi Mac uygulaması olarak da bir tasarım uygulaması olan Affinity Publisher seçildi.

En iyi Apple TV uygulaması ise The Explorers olarak açıklandı.

2019 yılı trendinin basitleştirilmiş anlatım olduğuna dikkat çeken Apple, bu açıdan Anchor, Canva: Stories & Video Maker, Unfold, Steller, Spark Camera, Over ve Wattpad gibi uygulamaları işlevlerine dikkat çekti.

2019'un en iyi App Store oyunları

Aynı etkinlikte en iyi iPhone oyunu da açıklandı. Sky: Children of the Light'ın en iyi seçildiği etkinlikte, Hyper Light Drifter, GRIS ve Wonder Boy: The Dragon's Trap da iPad, Mac ve Apple TV için en iyi oyunlar olarak duyuruldu.

Eylül ayında çıkan Apple Arcade'in bir oyunu da ilk App Store ödülünü aldı. Sayonara Wild Hearts burada ipi göğüsleyen isim oldu.

2019 yılının oyun trendinin kodlanması kolay arcade oyunları olduğunu açıklayan Apple, Mario Kart Tour ve Dr. Mario World, Minecraft Earth, Pokemon Masters, Assassin's Creed Rebellion, Gears POP!, The Elder Scrolls: Blades, Alien: Blackout ve Call of Duty: Mobile gibi oyunlara dikkat çekti.

Apple Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Apple'ın bu yıl ilk kez verdiği Apple Müzik Ödülleri de sahiplerini buldu. Yılın globaldeki en iyi sanatçısı Bille Ellish seçildi. Yılın çığır açan sanatçısı ise Lizzo oldu. Yılın şarkısı ödülü Lil Nas X'in Old Town Road isimli şarkısına gitti.

Apple Müzik Ödülleri için çarşamba günü Steve Jobs Theater'da da bir ödül töreni düzenlenecek.

Hazal Orta / shiftdelete.com
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