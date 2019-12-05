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Millilerin 'asker selamı' bilimsel makale oldu

Adalet Bakanlığı tetkik hakimi Yahya Kemal Aksu, makalesinde, millilerin asker selamının politik ve provokatif olarak degerlendirilemeyecegi kanaatine varıldığına yer verdi. Makalede, 2018 Dunya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Antoine Griezmann'ın, kupa töreninde kendisini tebrik eden Fransa Cumhurbaskanı Emmanuel Macron'a "asker selamı" verdiğine atıfta bulunuldu
 05 Aralık 2019 10:16
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Millilerin 'asker selamı' bilimsel makale oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının, 2020 Avrupa Futbol Sampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa maçlarında attıkları gollerden sonra verdikleri "asker selamı" bilimsel makale oldu.

Adalet Bakanlığında tetkik hakimi olarak görevli ve geçen yıl Avrupa Real Madrid Üniversitesinde uluslararası spor hukuku alanında yüksek lisans yapan Yahya Kemal Aksu, makalesinde, EURO 2020'ye katılmak icin H Grubu'nda mucadele eden Turkiye'nin, 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de ise Fransa Milli Futbol Takımı ile karşılaştığı ve milli oyuncuların iki macta da attıkları gollerden sonra, asker selamı verdiklerini anımsattı. Makalede, UEFA'nın, asker selamının "potansiyel bir provokatif politik hareket" olabileceginden bahisle Turkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Turk oyuncular hakkında sorusturma baslattığı hatırlatıldı.

Baslatılan sorusturmanın neticesinde, yururlukte bulunan UEFA disiplin hukumleri geregince, TFF aleyhine yuklu miktarda para cezası yanında tribun kapatma, seyircisiz oynama veya saha kapatma cezaları verilebilecegi gibi, selam veren her milli oyuncunun da en az bir mac musabakadan men cezası almasının soz konusu olduğu makalede belirtildi.

2018 Dunya Kupası'nı, finalde Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kazanan Fransa Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Antoine Griezmann'ın, kupa seremonisi sırasında kendisini tebrik eden Fransa Cumhurbaskanı Emmanuel Macron'a "asker selamı" verdiği hatırlatılan makalede, turnuvadan sonra Fransa Cumhurbaskanı'nın milli oyunculara onur nisanı taktığı, Griezmann'ın bu amacla Paris'teki Elysee Sarayı'nda duzenlenen torende de Cumhurbaskanı'na "asker selamı" verdiği aktarıldı.

Makalede, 16 Subat 2016'da Fenerbahce ve Lokomotif Moskova arasında Istanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi macının bitiminde Lokomotif Moskova futbolcusu Dmitri Tarasov'un formasını cıkarıp soyunma odasına, uzerinde "Dunyanın En Kibar Devlet Baskanı" yazılı, Rusya Devlet Baskanı Vladimir Putin'in fotografının basılı oldugu tisortle yurudüğü ve UEFA'nın oyuncuya 5 bin avro para cezası verdiği ifade edildi.

Geçmişte buna benzer eylemlerin yanı sıra ozellikle futbolda ulusal ve politik sayılabilecek hareketlerin yanında bazı dini motifli sevinc gosterilerine de yaygın olarak rastlanıldığı vurgulanan makalede, "Gol sevinci esnasında bazı oyuncular istavroz cıkarırken, bazılarınınsa secdeye gittigini gormek mumkun. Bu durum, futbol musabakalarının her turlu politik, dini ve ayrımcı acıklama yapılmaması veya bu tur goruslerin tanıtımında bir platform olarak kullanılmaması icin hassasiyet gosteren FIFA ve UEFA'yı bir ikileme suruklemektedir. Cunku gunumuz futbolu, oncelikle tutku, eglence, degerler ve her seyden once duyguların on plana cıktıgı bir konsepti ifade ediyor. Spor, bir taraf icin milli duyguların ifade edilme sekli, diger taraf icin provokatif hal alabilmekte, bu durum FIFA ve UEFA'nın takdir yetkisini sportif cekismenin dısına cıkaran gri alanların ortaya cıkmasına neden olmaktadır." denildi.

Makalenin sonuç bölümünde şunlar kaydedildi:

"Asker algısı Turk toplumunda siyaset ustu bir kavram olup oyuncular tarafından askerlere selam verilmesi de hicbir kesimi, dini, inanısı hedef almayan, ayrıstırmayan ve politik bir provokasyondan ziyade Turk halkına bir birlik ve aidiyet mesajı ileten tutkulu bir sevinc gosterisi olarak degerlendirilmesi gerekmektedir. Bu dogrultuda, TFF hakkında yurutulen sorusturma da, UEFA'ya 'potansiyel provokatif hareket' kavramına yaklasımını 'gri alanları daraltmak suretiyle belirginlestirebilecegi' ve futbolun paydasları icin ongorulebilir kurallar ve kriterler ortaya koyabilecegi bir imkan sunmaktadır. Sonuc olarak, Turkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularınca verilen asker selamının sporla bir ilgisi bulunmamakla birlikte bunun bir kutlama olarak degerlendirilmesi gerektigi, UEFA tarafından belirtilen sporun dogasına da aykırılık teskil etmedigi gibi ayrıca politik ve provokatif olarak da degerlendirilemeyecegi kanaatine varılmıstır."
Anadolu Ajansı
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