CTE personeli görevde yükselme sonuçlarını bekliyor
|10 Aralık 2019 11:03
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü geçen yıl yayımladığı duyuruyla görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açacağını duyurdu.
İlana göre, Görevde yükselme sınavı ile 75 Ceza İnfaz Kurumu Kurum 2. Müdürü, 75 Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı, 75 İdare Memuru, 75 Şef, 25 Sayman, 250 İnfaz ve Koruma Başmemuru, 15 Memur; unvan değişikliği sınavı ile de 25 Öğretmen alımı yapılacaktı.
Yazılı sınav, Mart 2019'da yapıldı, sonuçlar ise 25 Nisan 2019 tarihinde açıklandı.
Sözlü sınavlar ise Eylül 2019 tarihinde yapıldı.
Sınava giren adaylar 2 ayı aşkın bir süredir sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemektedir.
Hayatlarına dair hiçbir adım atamadıklarını belirten CTE personeli sınav sonuçlarının açıklanmasının daha fazla uzatılmamasını talep etmektedir.
Görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının uzadığına dair memurlar.net' forumundaki paylaşımları görmek için tıklayınız.
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