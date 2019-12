Suriyeli Kürtlerden Mehmetçiğe teşekkür mesajı

Barış Pınarı Harekatı'yla huzura kavuşan Suriyeli Kürtler, Mehmetçiğe teşekkürlerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan Suriyelilerin Türk askeriyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdiği video paylaşıldı.

Videoda, terör örgütü PKK/YPG'nin bölge insanına yaşattığı zulmü anlatan bir Suriyeli, Türk askerinin kendileri için yaptığı yardımları anlatıyor. Yardımlar için teşekkür eden Suriyeli, Mehmetçik için dua ediyor.

Our Syrian brother was able to live in peace and security with the Peace Spring Operation said: "I address all the Kurdish people; PKK/YPG mistreated us. They burnt our homes, left our children hungry and thirsty. The Turkish army gave us a hand, helped us out." pic.twitter.com/kQbxdTYeM1