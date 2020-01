İlksan, iki yönetmelikte değişiklikler yaptı

İlksan Genel Müdürlüğü iki yönetmelikte değişiklik yaptı. Değişiklikler Ocak 2020 Tebliğler Dergisinde yayımlandı.

Yapılan değişiklikler eski maddelerle birlikte aşağıya çıkarılmıştır. Ne yapıldığı ise memurlar.net tarafından ara başlıklarla verilmiştir.

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

EVLENME YARDIMINDA GÜNCEL HİZMET BELGESİ İSTENMEYECEK

MADDE 1- Ekim 2017 tarihli ve 2721 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Evlenme Yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Evlenme tarihlerini gösterir son altı aylık nüfus kayıt örneği, istenir."

Eski düzenleme:

(4) Evlenme Yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c) Evlenme tarihlerini gösterir son altı aylık nüfus kayıt örneği,

istenir.

----------------------------------

AFET YARDIMINDA DÜZENLEME YAPILDI

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7- (1) Afet yardımı, Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına, terör gibi olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin maliki bulunduğu meskeni veya ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde yapılan yardımdır.

(2) Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.

(4) Afet yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Hasara uğrayan, mülkiyetinde bulunan mesken ise; tapu tescil belgesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,

c) Hasara uğrayan ev eşyası ise; üyenin afet tarihindeki ikametgahını gösteren belge, tapu veya kira sözleşmesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,

ç) Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanlığı Kararının örneği ve ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge,

istenir."

Eski düzenleme:

Afet yardımı (Değişik:TD-Temmuz-Ek 2018/2730)

MADDE 7 - (1) (Değişik:TD-Temmuz-Ek 2018/2730) Afet yardımı, Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına, terör gibi olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde hasar tespit oranına göre yapılan yardımdır.

(2) Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca ve hasar oranlarına göre belirlenir. Bu miktar, üyenin afete maruz kaldığı tarihteki son aidatının 24 katından fazla olamaz.

(3) (Değişik:TD-Temmuz-Ek 2018/2730) Son aidat tutarı terfi ayına denk gelmiş ise afet yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

(4) (Değişik:TD-Temmuz-Ek 2018/2730) Afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.

(5) (Değişik:TD-Temmuz-Ek 2018/2730) Terör nedeniyle, Bakanlar Kurulu Kararı ile kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen mahalde ikametgahı bulunan ve meskeni bu nedenle yıkılan üyeye ağır hasarlı, yalnızca eşyasının ve evinin kısmen zarar görmesi halinde ise orta hasarlı olarak işlem yapılır.

(6) (Değişik:TD-Temmuz-Ek 2018/2730) Afet yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin ikametgahını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak belge,

c) (Değişik:TD-Temmuz-Ek 2018/2730) Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi adına kayıtlı meskeni ise tapu tescil belgesi, kiralık ise kira sözleşmesi,

ç) (Değişik:TD-Temmuz-Ek 2018/2730) İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporu,

d) (Değişik:TD-Temmuz-Ek 2018/2730) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya ilçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki idare amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu,

e) (Değişik:TD-Temmuz-Ek 2018/2730) Terör nedeniyle ağır hasar görülmesi durumunda, Afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanı Kararının, bu maddenin yayımından önceki dönemlere müteallik taleplerde ise Bakanlar Kurulu Kararının örneği; orta hasar görmesi halinde ise, ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge,

-----------------------

EMEKLİ YARDIMI İÇİN, 120 AY SANDIK AİDATI ÖDEME ŞARTI GETİRİLDİ

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile altıncı fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Sandık üyesi iken en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu genel emeklilik şartı olan kadınlar için 20, erkekler için 25 hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı şartlarını taşımakla birlikte, yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara; bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve çalıştıkları kurumdan ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri kaydıyla en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödenir."

"ç) Ölüm raporu ya da ölüm belgesi, vefat eden üyenin ikraz borcunun bulunması durumunda ise tüm varisleri gösterir vukuatlı nüfus kayıt suretleri,"

Eski düzenleme:

(4) Sandık üyesi iken hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı bakımından emeklilik hakkını kazanan, ancak yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara; bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve çalıştıkları kurumdan ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri kaydıyla en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödenir.

(6) Üyenin vefatı durumunda varislerine yardım yapılabilmesi için;

ç) (Değişik:TD-Temmuz-Ek 2018/2730) Ölüm raporu ya da ölüm belgesi veya ölü olduğunu gösterir vukuatlı nüfus kayıt sureti,

-----------------------

DOĞUM YARDIMI SADECE SANDIK ÜYESİ İKEN DOĞUM OLURSA VERİLECEK

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Doğum yardımı, Sandık üyesi iken gerçekleşen doğumlar için bir defaya mahsus olarak yapılan yardımdır. Doğum yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir."

Eski düzenleme:

Doğum yardımı

MADDE 10 - (1) Sandık üyelerine bir defaya mahsus olarak yapılan doğum yardımıdır. Doğum yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

-----------------------

SAĞLIK YARDIMINDA, UZUN SÜRELİ TEDAVİ GEREKTİREN HASTALIK ŞARTI KALDIRILDI

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Üyelerin veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 3 günden fazla süren tedavilerinde bu durumlarını resmi veya özel hastanelerden alacakları tedavinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir sağlık raporu ile tevsik etmeleri kaydı ile Sandığa ait konaklama tesislerinde konaklamaları halinde kendisi ve refakatinde bulunan 1 kişinin en fazla 10 güne kadar konaklama ücretlerinin %50 tutarı Sandık tarafından ödenir."

Eski düzenleme:

Sağlık destek yardımı

Madde 11 - (1) Devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan ve uzun süreli tedavi gerektiren hastalığının tedavisi amacıyla Sandığa ait konaklama tesislerinin bulunduğu yerlere sevk edilen üyelerin veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 3(üç) günden fazla süren tedavilerinde bu durumlarını resmi veya özel hastanelerden alacakları tedavinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir sağlık raporu ile tevsik etmeleri kaydı ile Sandığa ait konaklama tesislerinde konaklaması halinde kendisi ve refakatinde bulunan 1 (bir) kişinin en fazla 10 güne kadar konaklama ücretlerinin %50 tutarı Sandık tarafından ödenir.

-----------------------

BAKANLIKTAKİ BİR GÖREVE ATANANLARA, SANDIKLA İLİŞKİLERİNİ SÜRDÜREBİLMEK İÇİN 90 GÜN ŞARTI

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklemiştir.

"(1) Sandık üyesi iken emekliye ayrılıp emekli yardımını almayanlar 90 takvim günü içerisinde aidatlarını yatırmaları ve Sandığa yazılı bilgi vermeleri kaydıyla, üyeliklerini devam ettirebilirler."

"(5) Sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Bakanlık bünyesinde olmak kaydı ile üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler. Üyelik sürdürmek isteyenlerin üyeliğin son bulduğu tarihten itibaren 90 takvim günü içerisinde yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir. İsteğe bağlı olarak üyelik sürdürenler yürürlükte bulunan Sandık mevzuatına tabi olurlar.

(6) Ücretsiz izne ayrılanlar, izin süreleri içerisinde isterlerse emsallerine göre aidatlarını yatırabilirler. İzin süreleri içinde sosyal yardım hak edişlerinin olması durumunda, aidat kesintilerinin başlamasına müteakip sosyal yardım talepleri işleme alınır.

(7) Sandığa bağlı ortaklık, işletme veya iştiraklerde belirli veya belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışmak üzere ayrılanlar, istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler. Üyelik sürdürmek isteyenlerin üyeliğin son bulduğu tarihten itibaren 90 takvim günü içerisinde yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir. İsteğe bağlı olarak üyelik sürdürenler yürürlükte bulunan sandık mevzuatına tabi olurlar."

Eski düzenleme:

Üyeliğe devam etme

MADDE 13 - (1) Sandık üyesi iken emekliye ayrılıp emekli yardımını almayanlar 90 gün içerisinde aidatlarını yatırmaları ve Sandığa yazılı bilgi vermeleri kaydıyla, üyeliklerini devam ettirebilirler.

(5) (Değişik:TD-Temmuz-Ek 2018/2730) Sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Bakanlık bünyesinde olmak kaydı ile üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler. İsteğe bağlı olarak üyelik sürdürenler yürürlükte bulunan sandık mevzuatına tabi olurlar.

----------------------------------------

AİDAT İADELERİNDE BAZI BELGELERİN İSTENMESİNDEN VAZGEÇİLDİ



MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Aidatların iade edilebilmesi için;

a) Form dilekçe;

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c) Üyenin görev/görev yeri değişikliklerini belgeleyeceği; atama kararnamesi / personel nakil bildirimi veya istifa onay belgesi,

ç) Sandıktan emekli yardımı alıp, tekrar üyelik kapsamında bir göreve döndükten sonra emekli olanlara aidat iadesi yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi,

d) Üyelik süresi 120 ayın altında olanların emekli olmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş bağlandığına dair yazı fotokopisi,

istenir."

Eski düzenleme:

Aidatların iadesi

MADDE 14 -

(2) Aidatların iade edilebilmesi için;

a) Form dilekçe;

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c) Atama kararnamesi,

ç) Personel nakil bildirimi,

d) Sandıktan emekli yardımı alıp, tekrar üyelik kapsamında bir göreve döndükten sonra emekli olanlara aidat iadesi yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi,

e) Üyelik süresi 120 ayın altında olanların emekli olmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş bağlandığına dair yazı fotokopisi,

istenir.

----------------------------------------

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) Yardımlar ve aidat iadeleri Ana Statü'nün 15 inci maddesinin birinci fıkrası amir hükümleri doğrultusunda Sandığın mali imkanları nispetince planlanarak ödenir.

(3) Yardımların ve aidat iadelerinin ödeme takvimini belirlemeye ve değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Sandığa ikraz borcu bulunan üyenin vefatı halinde yapılacak olan cenaze yardımı, emanet hesaplara alınarak borç kapatıldıktan sonra varislere ödenir."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Resmi kurumlardan online otomasyon sistemleri aracılığıyla temin edilen veriler resmi evrak niteliğindedir."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe GEÇİCİ 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Üyeliğe devam etme yürürlük

GEÇİCİ MADDE 3- Bu yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen üyeliğe devam etme 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün değişikliğinin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer."

Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

------------------------------------



ILKOKUL ÖGRETMENLERI SAGLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIGI IKRAZ YÖNETMELIGINDE DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

İKRAZ MİKTARI ARTIRILDI

MADDE 1- Ekim 2017 tarihli ve 2721 sayili Tebligler Dergisinde yayimlanan Ilkokul Ögretmenleri Saglik ve Sosyal Yardim Sandigi Ikraz Yönetmeliginin 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fikralari, yedinci fikrasinin (b) bendi ve sekizinci fikralari asagidaki sekilde degistirilmistir.

"(1) Genel Ikraz miktar ve vadeleri;

a) 12 aylik ikraz için 20.000,00 TL'ye,

b) 18 aylik ikraz için 25.000,00 TL'ye,

c) 24 aylik ikraz için 35.000,00 TL'ye,

ç) 36 aylik ikraz için 50.000,00 TL'ye,

d) 48 veya 60 aylik ikraz için 60.000,00 TL'ye,

kadardir."

"(3) Evlilik ikrazinin vadesi 18 ay olup; miktari 6.000,00 TL'ye kadardir."

"b) Sandik üyesi iki kisinin müsterek ve müteselsil borçlu gösterilerek kullanilmasi halinde miktari 60.000,00 TL'ye,"

"(8) Gayrimenkul ikrazinin miktar ve vadeleri;

a) 36 aylik ikraz için 50.000,00 TL'ye,

b) 48, 60 aylik ikraz için 60.000,00 TL'ye kadardir."

Eski düzenleme:

İkraz miktar ve vadeleri

Madde 13 - (1) (Değişik: TD-17/7/2018-2730) Genel İkraz miktar ve vadeleri;

a) 12 aylık ikraz için 15.000,00 TL'ye,

b) 18 aylık ikraz için 20.000,00 TL'ye,

c) 24 aylık ikraz için 30.000,00 TL'ye,

ç) 36, 48 aylık ikraz için 50.000,00 TL'ye,

kadardır.

(2) Özel günler ikrazının vadesi 12, 18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL'ye kadardır.

(3) Evlilik ikrazının vadesi 18 ay olup; miktarı 5.000,00 TL'ye kadardır.

(7) İcra ikrazının;

a) İkraz kefalet sigortası kapsamında kullanılması halinde miktarı 25.000,00 TL'ye,

b) Sandık üyesi iki kişinin müşterek ve müteselsil borçlu gösterilerek kullanılması halinde miktarı 50.000,00 TL'ye, kadar olup, vadesi bu Yönetmeliğin 13. maddesinin 1. fıkrası hükümleri çerçevesinde

değerlendirilir.

(8) Gayrimenkul ikrazının miktar ve vadeleri;

a) 36, 48 aylık için 50.000,00 TL'ye

b) 60 aylık için 50.000,00 TL üzeri - 60.000,00 TL'ye kadardır

--------------------------------------

MADDE 2- Ayni Yönetmeligin 14 üncü maddesinin besinci fikrasinin (b) bendi ile altinci ve yedinci fikralari asagidaki sekilde degistirilmistir.

"b) Genel ikraz disindaki ikraz çesitlerine ait ikraz borcu ile icralik borçlarinin toplami ya da sadece icralik borçlarinin toplami genel ikraz limitini asan üyenin,"

"(6) Icra ikrazi talebi kabul edilen üyenin, genel ikraz borcu bulunmasi durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacagi ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki üyeden, daha önce kullandigi genel ikraz borcuna ait taksitlerinin Yönetim Kurulunca belirlenen oranini ödemis olmasi sarti aranir.

(7) Gayrimenkul ikrazi talebi kabul edilen üyenin, genel ikraz borcu bulunmasi durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacagi ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki üyeden, daha önce kullandigi genel ikraz borcuna ait taksitlerinin Yönetim Kurulunca belirlenen oranini ödemis olmasi sarti aranir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, onbirinci fıkrasının (a) bendinin 1 numaralı alt bendi, aynı fıkranın (b) bendinin 1 sayılı alt bendi ve aynı fıkranın (c) bendi ile onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Sağlık ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak;

a) Tedavi halinde, son altı ay içerisinde sağlık kuruluşlarından alınmış rapor,

b) Doğum halinde, doğumu takip eden altı ay içerisinde başvurmak kaydıyla nüfus kayıt örneği,

c) Tüp bebek tedavisi halinde, tedavinin gerekliliğine veya tedavi görüldüğüne ilişkin son 6 ay içerisinde alınmış Uzman Doktor Raporu,

(5) Afet ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak;

a) Hasara uğrayan mülkiyetinde bulunan mesken ise; tapu tescil belgesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,

b) Hasara uğrayan ev eşyası ise; üyenin afet tarihindeki ikametgahını gösteren belge, tapu veya kira sözleşmesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,

c) Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanlığı Kararının örneği ve ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge,"

"1) Askerlik sevk belgesinin alınmasına müteakip son 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ulaşan, erteleme istenen süreyi belirten dilekçe,"

"1) Doğum vakasına müteakip son 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ulaşan, erteleme istenen süreyi belirten dilekçe,"

"c) Afete veya teröre maruz kalmaları nedeniyle taksit erteleme talebinde bulunan üyelerden;

1) Erteleme talebine neden olan olayı müteakip son 6 ay içinde Genel Müdürlüğe ulaşan, erteleme istenen süreyi belirten dilekçe,

2) Hasara uğrayan mülkiyetinde bulunan mesken ise; tapu tescil belgesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,

3) Hasara uğrayan ev eşyası ise; üyenin afet tarihindeki ikametgahını gösteren belge, tapu veya kira sözleşmesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,

4) Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanlığı Kararının örneği ve ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge,

istenir."

"(12) İkraz çeşidine göre başvurularda istenilen belgelere ilave belge istenilmesine veya mevcut belgelerin iptal edilmesine, ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Kabul edilen ikraz, üyenin hesabına gönderilmek üzere aracı kurumdaki Sandık hesabına gönderilir, gönderildiği gün, ödeme işlemi gerçekleşmiş sayılır. Para transfer işlemlerine ilişkin olarak üyeden veya sistemden kaynaklanan gecikme ve mükerrer işlem süreleri dahi ödenmiş günlerden sayılır."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İkrazlara uygulanacak nema oranları;

a) İkraz ödeme gününden bir önceki iş günü ikraz komisyonunca temin edilen Türkiye Bankalar Birliğine kayıtlı aktif büyüklüklerine göre ilk 10 (on) banka arasından ilk 5 bankanın; oran alınamaması durumunda ilk 10 (on) banka içerisinde takip eden bankanın aynı vadelere uyguladığı aylık Tüketici Kredi Faizlerinin aritmetik ortalamasından, ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen oranlarda,

b) Sandıkça uygulanan vadelere, bankalardan faiz oranı alınamaması durumunda, mevcutta alınan faiz oranları üzerinden ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen oranlarda,

indirim yapılarak belirlenir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Evlilik ikrazı eşit taksitlerle geri ödenir. Evlilik ikrazından, ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen miktarda ikraz gideri alınır ve bu gider taksitlere eşit olarak yansıtılır. Evlilik ikrazının taksit ödemelerinde erken ödeme indirimi yapılmaz."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İkraz alan üyenin ilk taksit ödeme günü, takip eden ayın maaş ödeme günüdür. İlksan kesintilerinin, üyelerin maaşlarından harcama birimleri veya İlksan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemi üzerinden yapılması sağlanır. Kesinti yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde muhasebe birimlerince İlksan hesaplarına yatırılır."

MADDE 8- Ayni Yönetmeligin 22 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir. "MADDE 22 - (1) Müsterek ve müteselsil borçlu göstererek ikraz alan üyenin, bir

taksitinin maasindan kesilememesi halinde, durum üyeye yazili olarak bildirilir ve taksitin 10 is günü içerisinde ödenmesi istenir. Borçlu belirtilen sürede taksiti ödemez ise kesilmeyen taksit ile birlikte müteakip taksit, müsterek ve müteselsil borçlunun maasindan kesilir. Müsterek ve müteselsil borçlunun maasindan da kesilememesi halinde; borcun tamami için asil borçlu ile birlikte müsterek ve müteselsil borçlu aleyhine icra takibi yapilir.

(2) Söz konusu tahsili gecikmis ikraz, kefalet sigortasi kapsaminda kullanilmis ise dosya, ilgili sigorta sirketine poliçe kapsamindaki is ve islemlerin ifasi maksadiyla devrolunur.

(3) Üyenin ikraz borcuna mahsuben yaptigi taksit ödemesinin ilgili taksit tutarindan fazla olmasi halinde, fazlaliga konu meblag, emanet hesaba alinir. Emanet hesaba alinan tutarlar; üyenin geciken taksitleri var ise ve söz konusu emanet hesap bakiyesi, geciken taksit tutarinin tahsiline yeterli ise geciken taksitler mahsup olunarak tahsilat yapilir. Üyenin geciken taksiti yok ise, emanet hesapta tutulan bakiye, üyenin yazili olarak belirttigi herhangi bir banka hesabina iade olunur."

MADDE 9- Ayni Yönetmeligin 23 üncü maddesinin birinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

"(1) Ikraz ödemelerine iliskin havale islemlerini gerçeklestiren kurum ile Sandik arasinda bir protokol düzenlenir. Ikraz havalesine iliskin is ve islemlerin ne sekilde yapilacagi bu protokol ile belirlenir."

MADDE 10- Ayni Yönetmeligin 25 inci maddesinin birinci fikrasinin (g) bendi ve altinci fikrasinin (c) bendi asagidaki degistirilmis ve ayni maddeye asagidaki fikralar eklenmistir.

"g) Genel ikraz borcu"

"c) Afete veya teröre maruz kalan üyelerin kullanmis olduklari veya yeni kullanacaklari ikrazlara ait taksitlerini nemali olarak 6 aya kadar ertelemeye,"

"(7)Askerlik veya dogum sebebiyle ücretsiz izinde olan üyenin vadesi geçmis ikraz borcu olmasi ve ödememesi halinde, üyenin ikrazi göreve baslangiç tarihine kadar her ayin sonunda bir ay süre ile resen nema yansitilarak ertelenir. Bu durumdaki üyeden, erteleme gerçeklesene kadar geçen süre için gecikme zammi tahsil edilmez.

(8) Ertelenen ikrazlardan,

a) Ek damga vergisi ve ek hayat sigortasi primi,

b) Kefalet sigortasi kapsaminda ikraz kullanan üyeler için, (a) bendinde belirtilen kesintilere ilaveten ikraz kefalet sigortasi primi,

tahsil edilir."

Madde 11- Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Egitim Bakani yürütür.