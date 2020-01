Ali Koç'tan 'takım harcama limiti' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takım harcama limitine uygulanan faiz oranı konusunda yaptıkları itirazın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesiyle ilgili, "Aynı kredilere ait faiz ve anapara harcamalarının limitlerinin farklı bir şekilde hesaplanmasının hukuki ve finans tekniği açısında kabul edilebilir olmadığını ifade ettik. TFF Tahkim Kurulu reddetti. Harcama limitleriyle ilgili artış başvurusunu ise TFF Sicil Kurulu'na yaptık." dedi.

Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Tahkim Kurulunun itirazları incelediğini belirten Başkan Koç, "Biz başvuruda bulunduk. İki ayrı itirazımız oldu. Birisi Beşiktaş'ın itirazına benzer. Borçlarımızın yüzde 80'i döviz kuru. Faizlerin hesaplanmaya olan etkisi gözden geçirilmeli. Hesaplamalarda yüksek faiz kullanılıyor. Burada çıkan faiz rakamı var. Tahmini bir faiz rakamı kullanmanın anlamsız olduğunu ifade ettik. Türkiye Futbol Federasyonu da böyle düşünüyor. Onlar da bunu manasız ve mantıksız buluyor. Ancak ne hikmetse doğru yolu bulmakta bir engel var gibi ilerleyemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Harcama limitlerinin hesaplanma yöntemine de itiraz ettiklerini aktaran Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faiz giderleri sadece futbol operasyonlarını kapsıyor. Yani futbol operasyonlarından kaynaklı kredilerin faizinden bahsediyoruz. Ancak anapara ödemeleri, hem futbol hem de derneğin kredilerinin anapara ödemelerini kapsıyor. Aynı kredilere ait faiz ve anapara harcamalarının limitlerinin farklı bir şekilde hesaplanmasının hukuki ve finans tekniği açısında kabul edilebilir olmadığını ifade ettik. TFF Tahkim Kurulu reddetti. Bir nebze anlayışlı karşılıyorum. Müthiş bir kamuoyu baskısı var. Tam da reddedilen başvurumuz bu. Harcama limitleriyle ilgili artış başvurusunu ise TFF Sicil Kurulu'na yaptık."

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, şöyle devam etti:

"Bu işin ileriye dönük olarak niye çökeceğini ve talimatnameyi detaylı bir şekilde anlatıyoruz Fenerbahçe Kulübü olarak. Bu işi doğrudan kurgulamak varken, bugünden birkaç sene sonra sonuç vermeyeciği aşikar iken, banka temsilcileri böyle derken, kulüpler ve TFF bunun farkındayken, belli konularda marka olmuş bilinen insanlar birkaç sene sonra çökecek bir sistemi sanki çökmeyecekmiş gibi niye bu şekilde ilerliyoruz? Bunu başında kurgulamak varken niye şimdi böyle gitsin sonra bakarız anlayışındayız?"

- "Niye başından doğru bir model kurgulamıyoruz?"

Süper Lig kulüplerinin Türkiye Bankalar Birliği ile yapmış oldukları mevcut anlaşmanın sorunları ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Ali Koç, şöyle konuştu:

"Niyet iyi ama sonuç çare mi? Olmadığını anlatmak istiyorum. 5 yıllık bir yeniden yapılandırma sunuluyor. İlk 2 sene anapara ödemesiz ama faiz ödemesi var. Üçüncü sene yüzde 5. Dördüncü sene yüzde 15. Beşinci senede de anaparanın yüzde 80'i ödenecek. Anapara, kulüplerin harcama limitlerini hesaplamada en önemli unsur. 5. yıl yüzde 80 anapara ödendiğinde harcama limitlerinin eksi çıkacağı herkes tarafından biliniyor. Bunu sorunca oraya gelince bakarız durumu var. Anapara ödemeyenlerin harcama limitleri yüksek çıkabiliyor. Üç büyük rakip yeniden yapılandırma yaptığı için yüksek çıkabiliyor. Bu model çalışacaksa 4. senede muhtemelen, 5. senede ise kesin çökecek. Eksi harcama limiti diye bir şey olmaz. Bir tişörtün herkes tarafından giyilmesi bekleniyor."

- "İmzalayan kulüplerden memnun olanını 1'i hariç görmedim"

Fenerbahçe'nin rakiplerine göre en fazla borç sıkıntısı yaşayan kulüp olduğunu anlatan Başkan Koç, şunları kaydetti:

"Ödeme gücümüz farklı, miktarlar farklı. Diğer kulüpler için de benzer şeyler geçerli. Bir bedenin herkese uyması mümkün değil. Birinci günden temerrüte düşüyoruz. İmza attığımızda 250 milyon Fenerbahçe Kulübünün hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Beş yılda da bu borçların ödenmeyeceğini konuşuyoruz. 5. yıl gelince takla atacağız. Niye başından doğru bir model kurgulamıyoruz? 10 yıl yapalım, 2-3 sene anapara ödemesiz ve faizsiz. Talimat öyle diyor. İmzalayan kulüplerin memnuniyetini sorgulamak lazım. İmzalayan kulüplerden memnun olanını 1'i hariç henüz görmedim."

- "En fazla Trabzonspor'a yarıyor"

Ali Koç, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın en fazla Trabzonspor'a fayda getirdiğini aktardı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, şöyle konuştu:

"Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Mustafa Cengiz, 'Sizin yapılandırma ne durumda? İyi haber bekliyoruz' dedi. Birazcık daha derine indiğimizde geldiğimiz noktada, bu 250 milyon liralık anapara, 5 yıllık süre en fazla Trabzonspor'a yarıyor. İnsan ister istemez düşünüyor. Başkanları da şubatta ne kadar kötü durumda olduklarını ifade ediyor. Ne olduysa mayısta rahatladıklarından bahsediyor. Ne oldu o arada bilinmiyor. İnsan ister istemez düşünüyor. Trabzonspor'a göre kurgulanmış bir model, zorunlu olarak diğer kulüplere aynı model sunulmuş..."

Hem talimatnamenin hem de yeniden yapılandırmanın çözüm olmayacağını dile getiren Ali Koç, "Yapamayacağımız bir şeye 'yapacağız' demek istemiyoruz. Çok ağır şartlar da var. Belki de genel kurula gidip müsaade almamızı gerektirecek unsurlar." diye konuştu.

- "Harcama limitleriyle ilgili talebimiz olmamıştır"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, harcama limitlerini arttırılması ve tekrar düşürülmesi ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan herhangi bir taleplerinin olmadığını ifade etti.

Harcama limitlerinin yüzde 30'dan 40'a çıkarıldığında henüz TFF ile toplantı yapmadıklarının altını çizen Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin harcama limitinin 30'dan 40'a çıkmasında ve inmesinde hiçbir talebi olmamıştır. Açın sorun TFF'ye. Bize 30'dan 40'a çıkarılacağı ifade edildiği zaman zaman sistemin çalışmayacağını belirtmiştik. Hayretle izliyorum. Bize telkinde bulunan kulüpler var. TFF ile toplantı yaptık. Haklı argümanlarla anlattık. Siz de anlatın federasyona. Bu 50'ye çıksın dedik. 'Bize de mantıklı geldi' diyen kişi basına '30'a insin imza atarız' diyor. Bu sezon geçiş olsun, yüzde 50'nin altına düşmesin telkininde bulunan çok başkan oluyordu. Farklı konuşan başkanlar var. Arada telefonlar mı geldi? Ne yapıldı? Kamuoyu algısı yaratıldı mı? Bakmak lazım. Bu işin özünün sıkıntıda olduğunu başında beri söylüyoruz."

- "Türkiye Futbol Federasyonu bilgi sızdırıyor"

Ali Koç, Fenerbahçe'nin harcama limitiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun bilgi sızdırdığını iddia etti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, şunları söyledi:

"Başvurumuz engellenmeye çalışılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu bilgi sızdırıyor. İki gün evvel bizi bazı medya mensupları aradı. Onlara Fenerbahçe'nin rakamları veriliyor. Bu kişiler 'Haber yapmamız isteniyor' diyor. Hatta rakamı da yuvarlak 85 diyorlar. Biz de 82. Bir mekanizme Fenerbahçe'yi transferde hareket edemeyeceği bir hale getirmek için harcama limitlerini içeriden sızdırıyor. Haber yapmasını istiyor. Bunlar da bize görüş soruyor. Biz böyle öğreniyoruz. Benzer şey lisans kuruluna yaptığımız başvuruyla da alakalı. Kendi imkanlarımızla devletten kaynak almadan buraya kadar işi getirebildik. Yeniden yapılandırma yapamadığımız için yapabildiğimiz bankalar ile münferiden yapılandırma yaptık ki anapara ödemelerimiz daha düşük olsun. Bunlardan birini TFF'ye verdik. Kabul edildi. Şimdi birebir aynı başvuruyu verdik. Şimdi tereddüt ediliyor, daha fazla kamuoyu baskısı yaratılsın diye içeriden bilgiler veriliyor. Sabırımız taştığı dediğim bu."

- "3 Temmuz ruhunu diriltmenin zamanı geldi"

Fenerbahçe'nin geçmişte olduğu gibi yine haklarının yenmek istendiğini savunan Ali Koç, şöyle konuştu:

"Taraftarlara sesleniyorum. Artık 3 Temmuz ruhunu diriltmenin zamanı geldi. Fenerbahçe'nin haklarının yendiği, saldırı altında olduğu ve hedef edildiği ortamda iş başa düşüyor. Savunma durumuna getirilmiş vaziyetteyiz. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu elinden almaya çalışan o örgüt. Bugün başka aktörler bizi şampiyon yapmamak üzere benzer bir zihniyette çabalıyor. Biz başvuru yaptık. Kabul edilmediğinde büyük sıkıntılar olacak. Başvurumuz haklı ve meşrudur."

- "Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin adını ağzına almadan atışlar yapıyor"

Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e eleştiride bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanının yaptığı açıklamaların futbola zarar verdiğini aktaran Koç, "Sayın Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz zaman zaman Fenerbahçe'nin adını ağzına almadan böyle atışlar yapıyor. Tabii ki sempatik olmak, taraftarınıza, tribünlere şirin gözükmek, koltuğu daha sağlamlaştırmak bir başkanlık yöntemi olabilir ama çok kısa vadeli başkanlık anlayışı. Çünkü futbola zarar veriyor. Onlar bunu yaptıkça biz cevap vermek zorunda kalıyoruz. Yok efendim maç oynanırken kurallar değişir mi diyor, 2011-2012 sezonu play-off'unu örnek gösteriyor ama orada da değişmişti diyor. Ya bilgi sahibi değil ya gözümüzün içine bakarak gerçekleri saptırıyor ya da yanlış yönlendiriliyor. 2011'deki play-off 23 Ağustos'ta Kulüpler Birliği'nde açıklandı, 25'inde fikstür çekildi. 9 Eylül'de ligler başladı. Dolayısıyla neden bahsediyor, inşallah bu yaşına gelmiş bir adam kamuoyunun gözüne baka baka bilerek yalan söylemiyordur. İnşallah yanlış bilgilendirilmiştir. Atlama olmuştur." diye konuştu.

TFF'nin daha önce açıkladığı ve kulüplerin menajerlere ödediği ücretlerle ilgili görüşlerini aktaran Başkan Koç, şöyle devam etti:

"Şeffaflıktan bahsediyor, şöyle bize bir dokunduruyor. Biz KAP'a açık diyoruz, bildiriyoruz diyor. Biz de gereken şeyleri KAP'a bildiriyoruz. Hiçbir farkı yok. Şeffaflıktan bahsetmek gerekirse size bir dosya dağıtacağım. Bu talimatlara aykırı olmayabilir ama şeffaf mı değil mi kamuoyu karar versin. Geçen sene mart sonunda TFF'de bir tane liste yayınlandı. Bu liste kulüplerin menajerlere ödediği paralar. Şeffaf olmayan Fenerbahçe Kulübü o sene yaptığı açıklamalarla 2,6 milyon avro menajerlik ücreti ödemiş. Yaptığımız transferlere bakınca yüzde 9,5-10 arası. Bütün Süper Lig ise 4,4 milyon avro 107 bin dolar ve 1,7 milyon TL... Fenerbahçe Spor Kulübü açık arar en yüksek menajerlik ödemesi yapmış. En az menajerlik ödemesi yapan Galatasaray, 10 bin avro. 2018 yılında yapılan bütün transferlere Galatasaray Kulübü 10 bin avro menajerlik ödemesi yapmış. Mitroglou, Muğdat Çelik, Nagatomo, Ndiaye, Onyekuru, Emre Akbaba, Luyindama, Ömer Bayram, Rodrigues, Caroll bütün bu oyuncular alınmış ama topu topu 10 bin avro menajerlik ücreti ödenmiş. Bunu şöyle söyleyebilirsin, ben bunu futbolcu ödemelerinin içerisine koydum, talimatlara aykırı değil. Bu şeffaf mı değil mi, vergi açısından nasıl ele alınmalı, Balıkesirspor bile 7 bin 500 avro menajerlik ücreti ödemiş. Bu kadar oyuncuyu alıp 10 bin avro menajerlik ücreti ödemesi şeffaf mı değil mi, kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

- Trabzonspor'a tepki

Trabzonspor Kulübüne eleştiride bulunan Ali Koç, sözlerini söyle sürdürdü:

"Trabzonspor sağolsun Türkiye'de haklı, adil rekabetin bekçisi konumunda neredeyse gün aşırı konuşmalar yapıyor. Onlara da burada bir kez daha genç kadro ile oynuyorlar, ciddi anlamda bütçelerini düşürdüler. Burada iyi yapılan şeylere de değinmemiz gerek ama sırtını devlete dayamış, stadını devlet yapmış olabilir. Türkiye'de pek çok stadı devlet yapıyor. Sayın Ünal Karaman istifa etti. Hiçbir şekilde bizi ilgilendiren bir konu değil ama böyle zorla konunun içerisine çekiliyoruz. Hatırlayın bizim hocamızın istifası söz konusu değil, 1 hafta boyunca istifa edeceği konuşuldu. Sayın Karaman istifa etti, iki gün resmi açıklama yapılana kadar gazetelere yansımadı. O da bizim işimiz değil ama biz bu kavganın içerisine çekiliyoruz. Koskoca bir şehrin belediye başkanı kendi hocalarının istifası, istifanın akabinde artık o camiada istifanın sebepleriyle ilgili ne gibi dedikodular, haberler, doğru, yanlış, haklı, haksız o da bizi ilgilendirmiyor, dolaşıyorsa... Bizi tek ilgilendiren konu o gün Rize'den deplasmandan dönüyorduk, Trabzon'dan geçip uçağa binecektik. Tek düşüncemiz uçağa sağsalim binip gitmekti. Anladığım kadarıyla orada sıkıntılar oluyordu. Ama bu karmaşayı dönüp Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bağladılar. Koskoca şehrin belediye başkanı, bu açıklamayı yapıyor. Bu açıklamada, bütün burada Sayın Karaman'ın istifası ve bunun bazı bakanlarımızla ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade ederken, yine Fenerbahçe, yine devre arası, yine ahlaksızlık, yine başaramayacaklar diyor. Nereden aklına esti? Bu cinlik nereden? Bu saygısızlık nasıl? Gerçi tepkiler üzerine hemen kaldırdı ama ben bunu niye gündeme getiriyorum, hiç ilgimiz olmayan bir konunun içerisine çekildik. Burada maddeler var, 5. maddede bir bakandan bahsediyor, Trabzonspor'un hiçbir zaman işleyişine karışmadı, sadece Trabzonspor yönetimi hangi konuda kapısını çalarsa yardımcı oldu. Öyle bir yardımcı oldu ki iflas ettiği denilen kulüp yeniden şampiyonluk yarışına girdi. Nasıl yardım? Ben merak ediyorum? Bu kadar kısa sürede, şubattan mayısa kadar. Yine bu tartışmayla ilgili bir milletvekilimiz tweetler atıyor. Burada da Trabzonsporumuzun 865 milyon TL'lik yapılandırmayla tüm kulüplere, kişilere ve menajerlere ödemesini yapmasına vesile olan bakan beyden bahsediyor, bu denli çok sevdiği bir kulübün başarısından başka bir beklentisi olmadığını biliyoruz. Olabilir, bu da bizi ilgilendirmiyor."

"Soruyorum, Sayın Ağaoğlu'na kaç devlet kurumu stadınızda loca aldı. Ne kadar aldı? Ne paralar verdi?" diyen Ali Koç, "Türkiye'nin en pahalı locaları bizim stadımızda, gelin karşılaştıralım değerlerini. Bir adım daha öteye gidiyorum, Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devletle iş yaptığı için Trabzon'da loca alan iş adamları var mı? Bizim bu destekte hiç gözümüz yok ama çıkıp adil rekabet diye böyle konuşmasın. Türkiye'nin en büyük medya grubu tarafından sahipleniliyor, devlet ciddi anlamda yardım ediyor. Onlar da açık açık söylüyorlar, ben söylemiyorum sizin belediye başkanınız, milletvekiliniz söylüyor. Yeter artık. Dolayısıyla bunları söylemek zorunda kalmak dahi beni üzüyor. Ama ben artık Türk sporunda barış olsun, omuz omuza verelim, sorunları giderelim, yok geçti artık. Siz anlamıyorsunuz o dilden." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe taraftarına birlik olma çağrısında bulunan Ali Koç, "Tekrar ediyorum Fenerbahçelilere. 2011, 3 Temmuz'da şampiyonluğu elimizden almaya çalıştılar, yekvücut kulübümüze sıkı sıkı sarıldık, birbirimize sarıldık ve sahip çıktık. Şimdi şampiyonluğumuzu engellemeye çalışıyorlar. Belki aktörler ayrı, zihniyet aynı. Lütfen artık kısır çekişmeleri bırakın neyin ne olduğunu daha iyi anlayın. Güzel bir laf vardır, 'arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş' diye. Sanki öyle bir dönemden geçiyoruz Fenerbahçe söz konusuysa." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonunun da işinin zor olduğunu belirten Başkan Koç, "TFF'ye de bir çift laf söylemek istiyorum. Zor işiniz çok zor. Allah yardımcınız olsun. İnşallah en iyi kararları, en bağımsız şekilde verebiliyorsunuzdur. Daha evvel de söylediğim gibi Türkiye'de adil rekabet, iyi bir futbol dünyası için elimizden ne gerekiyorsa yapmaya razıyız. Ama çıkarlarımız konusunda da son derece kararlıyız. Herhangi bir dosyada, davada, avantajlı, dezavantajlı konularda olabilir, hukuki ve finansal argümanlar olabilir. Söz konusu harcama limitleri ise veya harcama limitlerindeki konuyla hiçbir farkı yok. Bizim lehimize ve aleyhimize olan unsurlar var ama ne hikmetse hep Fenerbahçe aleyhine olan hususlar sızdırılıyor. Yine ne hikmetse belli başlı medya mecralarında büyütülerek çıkartılıyor. Ondan sonra başka kulüplerden görüş alınıyor. Bu oluşturulan kamuoyundan federasyonun manevra alanı kısıtlanıyor, onlar da ister istemez rüzgara doğru karar vermek zorunda kalıyorlar. Ama lehte olan hiçbir bilginin federasyondan sızmaması da bize çok enteresan geliyor. Pek çok bilgi var lehte." diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ara transfer döneminde 1-2 futbolcuyu kadrolarına katabileceklerini söyledi.

Sarı-lacivertli futbol takımının ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Başkan Koç, bir basın mensubunun "Fenerbahçe taraftarında transfer yapılması engelleniyor diye panik hali var..." sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Haklı taraftar, ben de o yüzden bu çağrıyı yapıyorum. Çünkü meşru bir talebimiz var. Bu talebin benzerini bir kere yapmışız, kabul görmüş. Bu yaşayan bir sistem. Size bir rakam veriliyor, müzakere ediyorsunuz, belki arada bir satış yapıyorsunuz. Belki bir oyuncuyu kadronuzdan bedel almadan veriyorsunuz ama onun maaşı düşüyor. Ya da yapılandırma yapıyorsunuz, ana para azalıyor. Bütün bunlar sistemin içerisine monte edilmesi gerekiyor. Monte edilmeyecek unsurlar da var, mesela yaz transferlerinin artısı eksisi, UEFA gelirleri, sermaye artışı varsa 15 Aralık'a kadar. Bizim talebimiz bu dinamik sistemin parçası. Evet yapamadık bankalarla ama akabinde iki ayrı bankayla yaptık 'bunları lütfen daha önce yaptığımız başvurada olduğu gibi hesaplamanıza dahil edin' diyoruz. Bizim lehimize olan en önemli unsurlardan bir tanesi, ana para hesaplamasını bizim lehimize pozitif etkileyecek, iki ayrı bankayla yaptığımız yeniden yapılandırma. Bununla ilgili cevabı bekliyoruz."

Beşiktaş'ın faizlerle ilgili bir talebi olduğunu belirten Koç, "Biz ve bir kulüp daha yazı verdik, 'destekliyoruz' diye. Yüzde 80 döviz borcumuz var, dolayısıyla en az bizi etkileyecek. Bir rakibin buna ihtiyacı varsa, ben de destek verebiliyorsam, verebilmeliyim. Destek verecek kulüpler çekiniyorlar, ne olur ne olmaz diye. Bu kadar mı rekabet hırsı insanların bu kadar kısa vadeli düşünmesine sebep oluyor. Fenerbahçe'den bu kadar mı korkuyorsunuz. Fenerbahçe yapsa yapsa bir veya iki tane o da herhalde kiralama yapabilecek, oyuncu satamazsa. TFF'nin limitleri olmasa UEFA'nın bize getirdiği sınırlama var. Sattığın kadar alabilirsin. Kimseyi satmazsak, ancak kiralama yapabiliyoruz. Yapabileceğimiz kiralamalar, gücümüz belirli, bu kadar mı korkuyorsunuz Fenerbahçe'den top tüfek saldırıyorsunuz. Medyanınızla, siyasi gücünüzle, verdiğiniz demeçlerle. Yazık, gerçekten yazık." diye konuştu.

- "Comolli ile şimdilik devam ediyoruz"

Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile yolların ayrılacağı iddialarıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Comolli ile şimdilik devam ediyoruz. Açıklama yaptı. Bana sorarsanız özünde yanlış bir açıklama ama sosyal medya diye bir unsur var. Bazen insanlar onun baskısı altında ister istemez hatalar yapabiliyorlar. Çok yüklenildi, yanlış. Benim bir açıklamam ile zaten onun endişe ettiği unsurlar giderilebilirdi. Ben yönetim kurulunda da en son 1907'de yaptığımız toplantıda da açık açık söyledim konuyu. Geldi, konuşacağız, bakacağız duruma."

Comolli'nin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayı da eleştirilen Koç, "Twitter hesabı açması.. Ben özgür ifadeye inanan bir insanım. Twitter hesabın olur zaman zaman tweet atarsın. Bu kadar transfer yapmamışsın hesap açmamışsın da buraya mı kaldı. Bizim bazen artımız, bazen eksimiz, biz çok çabuk reaksiyon vermiyoruz. Maçlardan sonra yaptığımız açıklamalar için bir gün sonrayı bekliyoruz. Bazen bu olumlu ya da olumsuz da olabiliyor. Aceleyle karar veren bir yönetim tarzımız yok. Zamanı gelince o konuya da bakacağız." diye konuştu.

- "Hakkımızı istiyoruz"

Sarı-lacivertli kulübü başkanı, "İki bankayla yapılan anlaşmalarda geç kalma mı söz konusu?" sorusuna ise şu şeklide yanıt verdi:

"Sizi de bu konuyla bilgilendirmişler, Fenerbahçe geç kaldı intibası oluşturulmaya çalışılıyor. Bilhassa Türkiye'nin iki büyük grubunda bunu pompalayacaklar. Uzamasının nedeni, daha cuma günü görüldü. Benim duyduğum lehte karar çıkmış, bekletmişler. Bunu bir sarmala sokup, yok Fenerbahçe geç kaldı, esastan değil usülden takılıyor gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onun için bugün basın toplantısı yapıyoruz. Bu yolda giderlerse çok büyük sıkıntı olur. Bizim istediğimiz atla deve değil, hakkımızı istiyoruz. Onun için size dünden beri bunu sorun, bunu işleyin diyorlar. Aynı iki gün önce 'harcama limitlerini şu kadar aştıyı işleyin' dedikleri gibi. Üzücü ama iyi olmaz onu söyleyeyim size. Bu dünyanın sonu değil, bir iki transfer ama o kadar gözleri rekabet hırsıyla ve Fenerbahçe karşıtlığı ile bürünmüşki ne yapıp yapıp bizim önümüzü kapatmaya çalışıyorlar. "

- Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp ile yaptığı görüşme

Ali Koç, Zorlu Center'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile yaptığı görüşmeye açıklık getirdi.

Başkan Koç, şunları kaydetti:

"Bu toplantıdan çıktıktan sonra 30'un 40'a çıktığını da iddia ediyorlar. Açıp sordunuz mu federasyona bu böyle oldu mu diye. Dolayısıyla kudret falan yok. Böyle bir talep yok ortada. Zorlu, keşke onu Divan'da yapsaydık da daha fazla Divan'ın reklamı olsaydı. Ahmet Zorlu'dan gidip komisyon isteyeceğim, bir yerin ancak bu kadar reklamı yapılabilir. Dolayısıyla biz Zorlu'da niye toplandığımızı açıkladık, bir daha açıklayayım. Bunu sorgulayan insanların çoğu, geçmiş reflekslerinden, yaptığı hareketlerden kuşkulanıp herkesi kendileri gibi sanıyorlar. Bizim o zaman 12. hafta 6 maç kazanmışız, 6 maçın da hakemi bir sonraki maç atanmamış. 6 maç puan kaybettiğimiz her seferinde atanmış ki bunlardan iki tanesi çok tartışılmış. Biri Kayseri maçı, Kayseri maçında da fahiş hatalar vardı. Fahiş hatalar olsun, olmasın çok tartışıldı kanallarda. Anti Fenerbahçeliler de tartıştı ama hakem atandı. O hafta 3 maç vardı çok tartışılan, öbür ikisinin hakemi atanmadı, bizimkisi atandı. Biz de 'yeter artık, dalga mı geçiyorsunuz kardeşim' dedik. Bu konuda Nihat Bey'den bir toplantı talebimiz oldu. Nihat Bey de MHK'nin bunu anlatmasının daha doğru olacağını, kendisinin konuyu incelediğini söyledi. Bize randevu verildi. Tarihin de unuttum, saat 2'ye o gün bizim kendi yönetim kurulumuz vardı. Başka güne yapalım dedik, takvimler sıkışık olduğu için 'Zorlu'da olur mu' dendi, 'daha iyi olur dedik' gittik. Orada da konuştuğumuz tek konu buydu, hakem atamaları. Çıkarken de bize 30'dan 40'a çıkacağı söylendi. Bir iki gün içinde de çıktı. Bizim görüşmemiz daha gerçekleşmeden bu konuyla ilgili orada bize söylendi. Böyle mi değil mi açın sorun."

MHK Başkanı Zekeriya Alp'ın atamaları nasıl yaptığını anlattığını aktaran Koç, "Tatmin olduğu dediği konu herhalde şu konu. Bir mantık uygulanarak yapılıyor. Nedir o mantık, gözlemci form dolduruyor, bilgisayar da puan veriyor. O puan şu rakamın altındaysa atanmıyorsun, üstündeyse atanıyorsun. Bu bir mantık. Ama gözlemci bir kişi, canlı bizimle maç seyrediyor. Genelde bizim oturduğumuz yerde oturuyor. Hakem ve gözlemci dünyasında da ahbap-çavuş ilişkisi var. Birkaç sorduk bizle ilgili hakemlerin puanlarını, puanlarda mantık yok. O, o maçta bu puanı alıyorsa bu, bu maçta bu puanı alamaz. Ama bir mantık çerçevesinde yapıldığı konusunda tatmin olduk ama sonuçların doğru olmadığını da söyledik. Hatta şunu da önerdim, bir kişi ile olmaz, bir kişi canlı seyretsin, bambaşka bir kişi aynı formu bir-iki gün sonra televizyondan seyretsin, doldursun, bilgisayara verin, averajını alın, bunu da açıklayın. Koyun web sitesine. O zaman gözlemciler de bilir ki vatandaş takip ediyor kime ne puan verildiğini. Çok daha şeffaf olur. Olur mu yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. Tamamen içeriği bu." diye konuştu.

- "Söz konusu Fenerbahçe olunca FETÖ yok"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Trabzonlu milletvekillerinin 2010-2011 konusu üzerinden tweetler atmasını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Söz konusu Fenerbahçe olunca FETÖ yok, başka her konuda FETÖ var. Seçim zamanı daha sempatik olunuyor, bu konu daha çok işleniyor. Bunu büyük bir haksızlık ve saygısızlık olarak görüyorum. Bu kadar mahkemeler, davalar olmuş. Bir sürü dava bizim dışımızdaki davalar da aklananlar, bu kumpasları kuranların içeride olduğu, yurt dışına kaçtığı ortadayken söz konusu Fenerbahçe ise yok. Daha da üzücüsü, geçenlerde eski milletvekili bir hanımefendi bu konulara değinmiş, geçmişi araştırıyorsun, kadın 11 yıl Bank Asya'da avukatlık yapmış, bavul taşıyan adama Twitter güzellemeleri yapmış. Ben size bir şey söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti ve devlet büyüklerimiz de bu konuda Fenerbahçe'yi takdir-i şayan buluyor. Her zaman saygıları var. Biz bu örgüte karşı en kuvvetli en rüzgarı arkasına aldığı dönemde bütün devletin kılcal damarlarına sirayet etmişler, medyaysa medya, buysa bu... Top yekün üstümüze gelmişken, biz yapayalnızken, kimse yanımızda yokken, yanımızda olmak isteyenlerin korktuğu bir dönemde iş başa düştü ve biz bunlarla mücadele ettik. Türkiye'de bu direnişin fitilini biz ateşledik. Bu iş 3 Temmuz'la başlamıştır, 17-25 ile filan değil. Orada pik yapmıştır. Vicdanlı olan, objektif, vatanını seven pek çok insan Fenerbahçe'nin bu mücadelesini saygıyla karşılamaktadır. Bir şampiyonluktan bir maç kazanmaktan çok daha büyük bir olaydır. Bunu yapan siyasilerin müteşekkir olması gerekirken, bunu bir sempatiklik unsuru olarak görmelerini olayı hafife almak olarak algılıyorum."

- "Sol bek ihtiyacımız var"

Ali Koç, "Sol bek transferi ile ilgili TFF'den onay almanız gerekiyor mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bugün ayın 12'si, 2,5 hafta kalıyor. Bir an önce bu karar olumlu yönde çıkartılırsa 2,5 haftamız var. Temaslarda olduğumuz yerler var ama sol bek ihtiyacımız var. Hocamız 'bir şey alacaksan sol bek alın' diyor. Alabileceğimiz sol bekler de var ama anlattığım unsurlardan dolayı manevra alanımız kısıtlı. En kısa zamanda bizim haklı başvurumuzdan olması gereken bir sonuç çıkmazsa o zaman çok daha radikal bir yönde gitmek zorundayız."

Başkan Koç, "Şampiyonluğumuzu engellemeye çalışıyorlar" sözünün hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

"Engellemeye çalışıyor' demedim, '3 Temmuz'da şampiyonluğumuzu almaya çalışıyorlar, şimdi ise engelemeye çalışıyorlar' dedim. Bu bir bütün. Birinci önceliğim kulübümün çıkarları, kulübümün çıkarları çerçevesinde de Türk futbolunun gelişimini çok önemli buluyorum. Çünkü Türk futbolunun en önemli lokomotifi bir iki üç varsa, biri Fenerbahçe. Türk futbolunun gelişmesi de bize çok fayda sağlayacak. Bizim ortak sorun ve çıkarlarımız var. Bunu ancak beraber çözebiliriz. O yüzden ben bunu her zaman gündeme getiriyordum. Ama her zaman kullandığım bir laf var, tango iki kişiyle yapılır, tek kişiyle yapamazsın."

Camialara her zaman saygı duyduğunu anlatan Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Kişilere olmasa da camialara her zaman saygım var. Çünkü camialar 100'er yıllık camialar. Futbol kulübünden öte camialar. Ben 6 yıl yönetim kurulu üyesiyken de sözcüsüyken de hiçbir camiaya saygısızlığım olmadı. Ama bir yere kadar bütün resmi görüp, bütünün çıkarları üzerine konuşmalar yapabilirsiniz ama bir yerden sonra insan tamamen kendi çıkarlarını savunmak zorunda kalıyor. Ben bu açıklamayı yapmaktan dolayı da rahatsızım. Geldiğimiz noktada hepimiz açısından rahatsızım ama sen iki günde bir oradan dokunacaksın, buradan laf atacaksın, federasyonu abluka altına alacaksın, o zaman biz de ses çıkartmayacağız, bu da bizim sorumluluklarımıza saygısızlık olur."

- "Hocamız duygusal bir insan"

Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamalarla ilgili şunları kaydetti:

"Ben sizle konuşma yaparken olup bitene tam vakıf değildim. Koridorun sonunda bekliyorduk, hocanın konuşması bitince biz konuşma yapacaktık. Hocamız iyi bir insan, duygusal bir insan ve çok yüklenildi. Orada bence duygu patlaması yaşamıştır. Bizler bile tribünde bir derbi maçını yaşadığımızda yaşadığımız hisler bence duygu yüklüydü, belki duygu boşalması yaşadı, abartacak hiçbir şey yok. Ne oldu bizim galibiyetimize bir nebze gölge düşüldü, kursağımızda bıraktı ama hepimiz insanız. İnsani konulara çok açık bir insanım, olabilir. Ben de yarın bir gün sizin karşınızda patlayabilirim ama hocamızın ki kötü bir Sivas maçından sonra belki bizim açıklamalarımızdan da etkilenmiş olabilir. Burada en sağlıklı şey çok fazla sosyal medya ile yatıp kalkmamak gerek. O ne dedi, bu ne dedi... Damien de bir yerde patladı ama sonra büyük resme baktığınız zaman gerek olmadığını düşünebilirsiniz. Mühim olan derbi galibiyetiydi, o haftaya takım çok iyi çalıştı. İyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Sonraki hakem tartışmalarına üzülüyorum ama çok şükür hakettiğimiz bir galibiyet aldık. Umarım galibiyetlerimizin devamı gelir."