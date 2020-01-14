Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı

Bilindiği üzere, Öğretim Görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31 inci maddesinde; "Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler." şeklinde tanımlanmıştır.

2018 yılı sonu itibarıyla öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ilanlarının doğrudan üniversitelerce ilan edilebilmesi yetkisinin Yükseköğretim Kurulunca devredilmesi ile birlikte başta öğretim görevlisi alımları olmak üzere üniversitelerin mevzuata aykırı koşullara yer verilen alımları her geçen gün artmaktadır . Özellikle, bazı üniversitelerimiz yukarıda yer verdiğimiz kanun ifadelerine de aykırı olarak öğretim görevlisi alımlarında doğrudan alınması düşünülen adayın çalışma konusunu başvuru şartı olarak yazarak ilana çıkmaktadır .

Bu konuyu somutlaştırmak için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2019 günü ilan edilen Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünde Zorunlu Ortak dersleri vermek üzere alınacak Öğretim Görevlisi ilanını örnek olarak verebiliriz.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5/ı maddesine göre en az iki yarıyıl olarak uygulanan zorunlu ortak ders olan İngilizce dersini vermek üzere alınacak öğretim görevlisi ilanında genel kurallara aykırı olarak; " İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİNDE ALLOSTERİK ÖĞRENME MODELİ ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK " şartı aranmaktadır. Bu özel şart, tamamen belirli bir adayı tarif etmekte ve diğer şartları taşıyan adayların başvuru yapmasını engellemeye yöneliktir.

İlandaki bir diğer garip durum ise, lisans mezuniyeti İngilizce alanında olan adaylar kendi alanlarında yüksek lisans yapmaları halinde bu ilana başvuramamaktadır. Halbuki İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Eğitimi, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği alanında lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans öğrenimi görenlerin bu ilana başvurmaları doğru olanıdır.

Bu bağlamda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından verilen Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) ilanının mevzuata uygun hale getirilerek kişiye özel çalışma alanlarının iptal edilmesi gerekmektedir!