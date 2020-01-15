1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

60 yıldır bıyıklarını kesmiyor

Erzurum'da 60 yıldır bıyıklarını kesmeyen 'Horasanlı Pala' lakaplı Hacı Kırba iki rakibinin hayatını kaybetmesiyle, Türkiye'den uzun bıyıklının kendisi olduğunu söyledi.
 15 Ocak 2020 09:28
Yazdır
60 yıldır bıyıklarını kesmiyor

Horasan ilçesinde oğlu Muhammet ile birlikte berberlik yapan 5 çocuk, 36 torun sahibi Türkiye bıyık şampiyonlarından Hacı Kırbaç, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra siyasilerden de ilgi görüyor. Yarım asırdan fazladır kesmediği bıyığının düzenli bakımını yapan Hacı Kırbaç, sırrını ise hiç kimseyle paylaşmayacağını söyledi.

Bakımının zahmetli ve masraflı olduğunu, ancak berber olması nedeniyle altından kolayca kalktığını anlatan Hacı Kırbaç, iş yeri de kendisi ile fotoğraf çekilenlerle dolu.

Türkiye'nin dört bir yanından kendisi ile fotoğraf çekilmeye gelenlerin olduğunu aktaran Kırbaç, şunları söyledi:

"Bıyıklarımı çok seviyorum. Sabah gelip müşteriye kapıyı açar açmaz, bıyıklarıma bakarım. 60 yıldır bıyıklarıma hizmet ettim. Özel bir bakımı var ama ben bu güne kadar kimseye söylemedim. Bundan sonra da söylemem, sır. 1,5 metre şu anda. İki rakibim vardı, onlar da vefat etti.

Tek kaldım. Ölsem daha bıyık şampiyonu olan kimse kalmaz. Benden sonra uzatan kimse yok. Daha fazla uzatırım, ama rakibim olmadığı için yapmıyorum.

Benim için süslü olsun yeter. Sabahtan akşama kadar belki 100 kişi fotoğraf çektirmeye gelir. Çekince yayın yapıyor. Hem yurt içinden, hem yurt dışından fotoğrafımı çekmek için kuyruğa giriyorlar.

Bu yaşta, bu bıyıkla hizmet eden bir şahsın müşterisi olmaz mı? Benim gibi bıyık uzatamazlar. Çünkü bu devirde kalmadı. Cumhurbaşkanı ile 3 kez buluştuk. Benim başımda fötr vardı. Cumhurbaşkanı bu olmasa daha iyi olur dedi.

Emine Hanım da, 'Yok pala onunla tanınmış' dedi. Devamlı fötr takarım. Ben kendime çok iyi bakarım. Kravatsız, fötr şapkasız dolaşmam."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis bekleniyor
15 Ocak 2020 10:20		 Ağrı'nın 2 bin rakımlı dağ köyü yollarını kar timleri ulaşıma açtı
15 Ocak 2020 01:42
Şiddetli yağmurun toprağı aşındırmasıyla gün yüzüne çıkan antik steller müzeye taşındı
15 Ocak 2020 00:40		 İhbara giden sağlık ekibi şok geçirdi
14 Ocak 2020 22:56
THY Hartum-İstanbul seferini iptal etti
14 Ocak 2020 22:32		 İnme teşhisi konulan kadının yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti
14 Ocak 2020 18:37
'Simitçi Erkan' İdlibli çocuklara 700 battaniye ve 150 mont ulaştırdı
14 Ocak 2020 16:17		 İlk kez kurbağaların kök hücrelerinden canlı robotlar üretildi
14 Ocak 2020 16:14
Ankara Valisi'nden 'sokakta yaşayan Hasan' ile ilgili açıklama
14 Ocak 2020 15:54		 Uzmanından 'uyuz hastalığı' uyarısı
14 Ocak 2020 15:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:39 - 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişi gerçekleşecek10:38 - 100 bin konuta başvurularda son gün10:33 - Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu10:25 - Taklit ve hileli gıda satanlara hapis cezası geliyor10:21 - Gelecek Partisi'nden ittifak açıklaması10:20 - Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis bekleniyor10:18 - CHP'li vekilin yasak aşk skandalı mahkemeye taşındı10:18 - Bir günlük bebek hayata 100 dakikalık molayla başladı10:18 - Kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu10:17 - Güne başlarken döviz fiyatları
10:04 - Taşınır kayıt/mal sorumluluğu görevi verilenler, zam puanlarını ayrıca mı alır?10:03 - Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü10:03 - Samsun'da minik öğrenciler 'j' harfini jandarmanın yardımıyla öğrendi09:55 - Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı09:49 - 'Belediye Başkanı yakınını işe alamayacak, net şekilde yazdık'09:49 - Bitlis'te teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi09:47 - Ucuz konutta son gün: 1 milyon 363 bin 185 kişi09:44 - PISA'da öğretmen farkı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
'Filenin Sultanları' paylaşımı nedeniyle MHP'li Başkan'a soruşturma
Libya'da, Hafter ateşkesi bozduğunu duyurdu
Külliye'de 'asker selamı' konuşuldu
Kültür Bakanlığı 2 bin 849 personele sözleşme yapacak
Üniversiteler, adayların hangi gerekçelerden ayrıldığını açıklamalı!
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis yakalandı
'Belediye Başkanı yakınını işe alamayacak, net şekilde yazdık'
Gerekçeli karar açıklandı, Wikipedia açılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iran'ın yolcu uçağını düşürmesi 1
Gösteriş tüketimi 1
royston drenthe 1
35 yaş şiiri 1
çocuklarının yanında sigara içen ebeveynler 2
Filenin sultanları 3
katlanmak 8
recordar 1
Evdeki tatlıyı bitirmeden içi rahat etmeyenler 2
dürbün 1
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam