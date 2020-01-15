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Instagram'a yeni özellik geliyor

Instagram'ın mobil sürümünde uzun zamandır olan mesajlaşma özelliği, sonunda web sürümüne eklendi.
 15 Ocak 2020 11:52
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Instagram'a yeni özellik geliyor

Kullanıcıların uzun zamandır beklediği yeni özellik, Instagram'ın mobil uygulamasındaki Direct bölümüyle aynı işlevlere sahip

Instagram'ın web sayfası üzerinden erişilen versiyonuna özel mesaj (DM) özelliği geliyor. Özellikle bilgisayar ile çalışan kitlelerin en büyük şikayeti, tarayıcı üzerinden yada bilgisayar uygulaması üzerinden erişilen Instagram hesaplarının özel mesaj (DM) seçeneğinin olmamasıydı.

Facebook'un açıklamasına göre; test edilen özellik, kişilerin tarayıcı üstünden mesajlaşmasına imkan tanıyacak. Test aşamalarının başarılı sonuçlanması durumunda ise özellik kullanıma açılacak.

Ingstagram'a 4 yeni özellik

Geçtiğimiz aylarda Instagram tarafından açıklananlara göre yeni bir takım özellik geleceği belli olmuştu. Bugün çıkan haberlere göre Instagram Boomerang özelliği için 4 yeni efekt yayınlayacak.

2019 yazında Instagram Boomerang için yeni efektlerini ve özelliklerini duyurup, bu özellikleri yalnızca test için bazı kullanıcılara sunmuştu. Bu yeni özelliklerle ilgili bir video ortaya çıktı ve özelliklerin ne olduğu belli oldu.

TikTok'un video konusunda hızlıca ilerlemesinin arkasında kalmak istemeyen Instagram; Boomerang için SloMo, Echo, Duo ve Trimming isimli özellikleri kullanıcılarına sunuyor.

SlowMo isimli özellik, Boomerang hızını yarıya düşürüyor ve yavaşlatılmış bir şekilde oynatıyor.

Echo özelliği, hereket halindeki bir şeyin arka planına yarı saydam bir iz ekliyor ve bu sayede hareket bulanıklığı ortaya çıkarıyor.

Duo, Boomerang'ı hem hızlandırıyor hem de yavaşlatabiliyor. Böylece glitch ve texture isimli efekt etkisi ortaya çıkıyor.

Trimming ise Boomerang'ı istediğiniz gibi kesip kısaltabilmenize imkan tanıyan bir özellik.
Memurlar.Net
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