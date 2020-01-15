1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya'nın en küçük cep telefonu icat edildi

Dünyanın en küçük telefonu artık Zanco Tiny T2. Bir USB bellek büyüklüğündeki cihaz Palm'ı tahtından etti.
 15 Ocak 2020 12:01
Yazdır
Dünya'nın en küçük cep telefonu icat edildi

Dünyanın en küçük telefonu artık Zanco Tiny T2. Bir USB bellek büyüklüğündeki cihaz Palm'ı tahtından etti. İşte dünyanın en küçük telefonunun kullanıcılarına sunduğu özellikler...

Dünyanın en küçük telefonu unvanını Palm'ın elinden alan Zanco Tiny T2 görücüye çıktı.

Henüz seri üretime geçmeyen cihaz, kullanıcıların projelerine fon sağlamasını sağlayan Kickstarter isimli platform üzerinden sipariş almaya başladı.

Zanco Tiny T2 3G, radyo, kulaklık girişi, Bluetooth bağlantısı ve 0,3 MP'lik bir kameraya ev sahipliği yapıyor.

Tek şarj ile 7 güne kadar kullanım sunan cihaz, 6,96 cm uzunluğa ve 2,99 cm genişliğe sahip cihaz, 31 gram ağırlığında.

Zanco Tiny T2 ayrıca önceden yüklenmiş birkaç oyuna ve 32 GB'a kadar microSD kart desteğine sahip.

Henüz fon sağlama aşamasında olan cihazın seri üretime geçmesi haline satış fiyatının 79 dolar olacağı açıklandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Instagram'a yeni özellik geliyor
15 Ocak 2020 11:52		 Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru yarın teslim edilecek
14 Ocak 2020 20:16
Altay Tankı'nın seri üretimi ne zaman başlayacak?
13 Ocak 2020 22:41		 Yerli yazılımla enerji santralleri daha verimli çalışacak
13 Ocak 2020 22:06
TÜBİTAK Başkanı'ndan yerli otomobili açıklaması
13 Ocak 2020 19:34		 iPhone SE 2'den yeni kareler sızdı
13 Ocak 2020 10:36
Milli Savaş Uçağı için Malezya'ya ortaklık daveti
11 Ocak 2020 21:43		 Antarktika'dan getirilen iki bitki türünün DNA'sı inceleniyor
11 Ocak 2020 21:38
Milli Muharip Uçağı 2029'da yerli motorumuzla uçacak
11 Ocak 2020 21:33		 'Çelik kanatların' modernizasyonu tamamlandı
09 Ocak 2020 15:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - Sahte evrakla Türk vatandaşlığı almaya çalışanlara operasyon: 12 gözaltı12:49 - Cumhurbaşkanı TOKİ projesine yapılan başvuru sayısını açıkladı12:45 - Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:29 - Manisa'da aracın açılan kapısından düşen çocuk ölümden döndü12:22 - Atatürk Havalimanı'ndaki özel uçuşlara yeni uygulama12:13 - Dolar gün ortasında tırmanışa geçti12:10 - Kayseri'de kiliseden dönüştürülen kütüphane hizmet vermeye başladı12:01 - Dünya'nın en küçük cep telefonu icat edildi11:58 - Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılında 123.7 milyar TL
11:53 - Hakim ve savcılarla ilgili 2 ilke kararı yayımlandı11:52 - Instagram'a yeni özellik geliyor11:51 - FETÖ'ye ait 127 milyon Dolar sahte para ele geçirildi11:45 - Sokak köpeklerinden korkan öğrencilere makam aracını tahsis etti11:44 - TESK: Perakende Yasası güncellenmeli11:44 - Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap11:42 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı11:36 - Demans gençlerde de görülüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Külliye'de 'asker selamı' konuşuldu
Libya'da, Hafter ateşkesi bozduğunu duyurdu
Kültür Bakanlığı 2 bin 849 personele sözleşme yapacak
'Belediye Başkanı yakınını işe alamayacak, net şekilde yazdık'
CHP'li vekilin yasak aşk skandalı mahkemeye taşındı
Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
acıktım sanki ben 1
lucy 1
ali koç'la ilgili 14 61 de açıklama yapacağız 4
Sütlü 1
recordar 1
Boğa burcu 1
fetö bittikten sonra kim kaç kere şampiyon oldu 1
kitap okumayı sevenlere has özellikler 7
otomatik portakal 2
Cumhurbaşkanı erdoğan'ın ismailağa şeyhini ziyaret etmesi 3
SON İLANLAR
Jandarma Genel Kom. ve Sahil Güvenlik Kom. Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam