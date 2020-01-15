1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet: Faizli kredinin caiz olduğunu söylemedik

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal konut projesi görüşüne yönelik eleştirilere yanıt verdi. 'Devlet bankalarından alınan faizli kredilerin caiz olduğunun söylendiği' iddialarının kurumu yıpratma amaçlı olduğu ifade edildi.
 15 Ocak 2020 18:45
Yazdır
Diyanet: Faizli kredinin caiz olduğunu söylemedik

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) sosyal konut projesi ile ilgili görüşünün ardından bazı medya organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kurulun öteden beri verdiği fetvalarda, İslam'da faizin kesin olarak haram kılındığını açıkça ifade ettiği belirtildi.

TOKİ tarafından uygulanan "sosyal konut projesi" özelinde vatandaşlardan gelen yoğun sorular sebebiyle Din İşleri Yüksek Kurulunun söz konusu projenin dini hükmünü bütün boyutlarıyla değerlendirdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulumuz, halkımızla paylaştığı görüşünde, öncelikle faizin kesin olarak haram kılındığını, konut veya araç satın almak için faizli kredi kullanmanın caiz olmadığını çok açık ve kesin bir dille belirtmiştir. Bahse konu projenin, kira ödediği takdirde asgari geçimini zorlukla sağlayan ve ev sahibi olabilmek için faizsiz ödünç borç bulamayan alt veya orta gelirli vatandaşlara yönelik üretilen bir sosyal proje olduğu kanaatine ulaşmış ve bu projeden yararlanarak ev sahibi olmanın, dinen haram kılınan faizli işlem kapsamında değerlendirilmeyeceği sonucuna varmıştır."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Müdürlüğünden menenjitten ölen çocukla ilgili açıklama
15 Ocak 2020 18:44		 YSK seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı
15 Ocak 2020 17:32
YSK Başkanı Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak
15 Ocak 2020 16:53		 Wikipedia'ya erişimin engellenmesi kararı kaldırıldı
15 Ocak 2020 16:49
'3. üniversite türü olan özel üniversite tartışılmalı'
15 Ocak 2020 16:39		 Üniversitede sorular çalındı, ortak ders sınavları iptal edildi
15 Ocak 2020 16:18
Kadının, çekicinin çektiği araçtan düşürülmesine soruşturma
15 Ocak 2020 15:44		 Bakanlıktan 'domuz gribinden ölüm' iddialarına inceleme
15 Ocak 2020 15:20
DSİ'den, KKTC su kesintisi açıklaması
15 Ocak 2020 15:04		 Diyanet'ten 'Sosyal Konut Projesi' fetvası açıklaması
15 Ocak 2020 14:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:56 - DSİ ve TEİAŞ personeline, 4 bin TL'lik koruyucu giyim yardımı19:55 - Öğretmenler, okutulmayan kızların umudu oldu19:51 - Türkiye'nin yüzde 27,3'ü her gün sigara içiyor19:47 - AK Parti'den aday gösterilmedi, seçimi kazandı, yeniden AK Parti'ye katıldı19:43 - İzmir'de hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu19:39 - Türk Metal Sendikası, iş yerlerinde grev kararı aldı19:35 - Meral Akşener, 4 ilçe belediye başkanını kabul etti19:31 - Yabancıya konut satışında 2019 rekoru19:27 - İBB'den 'Acil Tabut Alımı' ihalesi19:23 - 'Toplu istismar' davasında öğretmene 300 yıl hapis istemi
19:19 - Rabia Naz davasında yeni gelişme: Belirti yok19:15 - Konut satışlarında Aralık ayında tarihi rekor kırıldı19:11 - Uzmanından uyarılar: Beslenmenizi renklendirin19:07 - 18 yıldır bu tuşlu cep telefonunu kullanıyor19:03 - Kız öğrencilerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı18:58 - Polis memurunu yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı18:52 - Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü18:50 - İmamoğlu'na tepki için profesör unvanını sildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt
Belediye başkanının yakınını işe alması yasaklanıyor
Memur Sen, Erdoğan'dan bunları istedi
Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a zarf verdi
YÖK'ten YKS tüyoları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cumhurbaşkanı erdoğan'ın ismailağa şeyhini ziyaret etmesi 3
vikipedi 1
derrick williams 1
Dizilerle uyutulan toplum 1
şu an çalan şarkı 1
sistem çalışmıyor 5
portakallı ördek 1
jan vesely 1
islam slimani 2
abi 2
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam