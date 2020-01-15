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AK Parti'den aday gösterilmedi, seçimi kazandı, yeniden AK Parti'ye katıldı

AK Parti'den aday gösterilmedi, bağımsız aday olup seçimi kazandı ve yeniden AK Parti'ye katıldı
 15 Ocak 2020 19:47
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AK Parti'den aday gösterilmedi, seçimi kazandı, yeniden AK Parti'ye katıldı

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den aday gösterilmediği için bağımsız olarak aday olan Fethiye Atlı seçimi kazanarak Elazığ Keban Belediye Başkanı oldu. Atlı, dün AK Parti'ye katılan beş belediye başkanından biri oldu.

AK Parti Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını duyurup rozetlerini bizzat taktı. AK Parti'ye katılan beş belediye başkanından biri olan Elazığ Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den aday gösterilmeyince bağımsız olarak seçimlere katıldı ve seçimi kazanıp belediye başkanı oldu. Başkan seçilen Atlı, yeniden AK Parti'ye katılmış oldu.

ADAY GÖSTERİLMEMİŞTİ

Fethiye Atlı, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkan adayı olarak gösterilmemişti. AK Parti, Atlı'nın yerine Ömer Kaya'yı başkan adayı olarak gösterirken bağımsız olarak seçimlere giren Atlı, seçimi kazanarak belediye başkanı olmuştu.

EVRAKLARINI TESLİM ETMİŞTİ

Elazığ'ın Keban İlçesi'nin bağımsız belediye başkanı Fethiye Atlı yeniden AK Parti'ye geçmek için AK Parti Genel Merkezine giderek AK Parti'ye geçişi ile ilgili resmi evraklarını teslim etmişti.

ADAY OLMASINI BABASI VASİYET ETMİŞTİ

Fethiye Atlı, 31 Mart seçimlerinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının 1994 seçimlerinde bağımsız olarak belediye başkanlığına aday olmak istediğini ancak seçimlere 6 ay kala kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini ve bunun üzerine babasının vasiyeti üzerine aday olduğunu duyurmuştu.

BAŞÖRTÜSÜ DOLAYISIYLA GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

Maliye Bakanlığı bünyesinde yurdun çeşitli yerlerinde çalıştıktan sonra memleketi Keban'a tayini çıkan Atlı, Keban Mal Müdürlüğü muhasebe servisinde başladığı görevi ile, başörtüsü taktığı için ilişiği kesilmişti.

FETHİYE ATLI KİMDİR?

Fethiye Atlı, 1963 yılında Keban İlçesine bağlı Gökbelen Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu Keban Fevzi Çakmak İlkokulunda, ortaokulu ve liseyi Keban Lisesi'nde okudu.

1990 yılında Maliye Bakanlığı'nın açmış olduğu memurluk sınavını kazanarak Gümüşhane İli Şiran İlçesi Mal Müdürlüğü Muhasebe Servisi'nde çalıştı. 1993 yılında Elazığ Defterdarlığı Vergi Dairesi'ne tayin oldu. Aynı sene Keban İlçesinin Mal Müdürlüğü Muhasebe Servisi'ne tekrar ataması yapıldı.

Atlı, 2009 Yerel Seçimleri'nde Saadet Partisi'nden Keban Belediye Başkanı Adayı oldu. 2011 yılında HAS Parti'nin kurulması ile HAS Parti Keban İlçe Teşkilatı'nı kurdu. HAS Parti, AK Parti birleşmesinden sonra AK Parti'ye geçti.

Fethiye Atlı, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde bağımsız olarak Elazığ Keban Belediye Başkan Adayı oldu ve başkan seçildi.

Memurlar.Net
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