1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ak Parti'li Turan'dan Özgür Özel'in sözlerine sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:- "Mustafa Varank, Murat Kurum, ne manası var bu adamların bu parlamentoda? Bunlar birer atanmış"- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:- "O iki bakanımızı 27 milyon kişinin iradesi atamıştır. Seçimlerde yüzde 53'e yakın oy almış bir genel başkan cumhurbaşkanı olmuş, o cumhurbaşkanı da kendi hükümetini oluşturmuştur"
 15 Ocak 2020 21:11
Yazdır
Ak Parti'li Turan'dan Özgür Özel'in sözlerine sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Mustafa Varank, Murat Kurum, ne manası var bu adamların bu parlamentoda?" sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "O iki bakanımızı 27 milyon kişinin iradesi atamıştır. Seçimlerde yüzde 53'e yakın oy almış bir genel başkan cumhurbaşkanı olmuş, o cumhurbaşkanı da kendi hükümetini oluşturmuştur." karşılığını verdi.

TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmaların görüşmeleri devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Türkiye Belediyeler Birliğince bugün düzenlenen etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un CHP'li belediyelere yönelik ağır ifadeler kullandıklarını savundu.

"Halkın yüksek oy oranlarıyla seçtiği belediye başkanları yerine hukuk oyunlarıyla yerlerine atanan kayyumların o toplantıda olmasının büyük bir demokrasi ayıbı olduğunu" söyleyen Özel, "Mustafa Varank, Murat Kurum, ne manası var bu adamların bu parlamentoda? Bunlar birer atanmış. Mustafa Varank'ı kaç kişi seçmiş? Bir. Varank'ın seçimindeki meşruiyet bir kişinin tercihidir; Recep Tayyip Erdoğan. Ama o Mustafa Varank, 4 milyon 700 bin oy almış Ekrem İmamoğlu'na, 11 milyon 730 bin oy almış CHP'ye söz söyleyecek haddi nereden buluyor? Rejime kasteden anayasa değişikliğinden alıyor." diye konuştu.

CHP'li Özel, bakanların "milletin değil sarayın bakanları" olduğunu ileri sürerek, "100 yıllık, kökleri Cumhuriyetten önceye dayanan siyasi parti, Mustafa Varank, Murat Kurum gibi birine pabuç bırakacak değildir. Bunu herkes böyle bilsin." ifadesini kullandı.

Libya'ya asker gönderme tezkeresine de değinen Özel, "Kaddafi'yi bombalayan jetler, İzmir'deki NATO üssünden kalkarken onayınız var. Rejim düşsün diye bombaladılar, alkış tuttunuz. Kaddafi'yi linç ettiler. O lincin kanı, o dönem Türkiye dış politikasını yönetenlerin parmaklarında hala. Bunu şimdi bugün Libya tezkeresi şampuanıyla yıkayıp temizleyemezsiniz." sözlerini sarf etti.

- "Ne hakaret ne iftira ne de CHP'nin adı var"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'de sistemin değiştiğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hükümetin hangi usulle atanacağının çok net olduğunu söyledi.

İki bakanın bir kişi tarafından değil, 27 milyon vatandaşın iradesiyle atandığını vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimlerde yüzde 53'e yakın oy almış bir genel başkan cumhurbaşkanı olmuş, o cumhurbaşkanı da kendi hükümetini oluşturmuştur. İki bakanın da kendi alanında en çalışkan, motivasyonları en güçlü bakanlardan olduğunu, daha inşallah ülkemize uzun yıllar büyük katma değer katacağını yakından takip ediyoruz. Kaldı ki konuşmalara baktım az önce, iki bakanın da konuşmasında ne hakaret ne iftira ne de CHP'nin adı var. 'İktidarın yapmış olduğu projeleri engellemelerine izin vermeyeceğiz.' diyor. İki tane belediye başkanının istediğini söylemek zorunda mıyız? Demokrasilerde istenmeyen ifadeler olduğu zaman salon terk edilmez, sabredilir, dinlenir, demokratik kültür bunu gerektirir."

Ahlat'ta yapılması planlanan milli parkın, söz konusu yerin tarihsel öneminin gençlere anlatılmasını amaçladığına dikkati çeken Turan, bu kapsamda milli park içerisinde bir külliye yapılmasının da öngörüldüğünü söyledi.

CHP'li Özel, yeniden söz alarak "Anayasa Mahkemesinin açılışında, Barolar Birliğinin Başkanı hoşa gitmeyecek sözler söyleyince 'Kalk Abdullah gidiyoruz.' diyen benim Genel Başkanım mı, sizin Genel Başkanınız mı?" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak
15 Ocak 2020 21:21		 Almanya uyruklu yabancı 3 terörist sınır dışı edildi
15 Ocak 2020 21:01
Akşener sendika ve oda başkanlarını kabul etti
15 Ocak 2020 20:56		 Bakan Koca, saldırıya uğrayan doktorla görüştü
15 Ocak 2020 20:17
Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor
15 Ocak 2020 20:13		 AK Parti'den aday gösterilmedi, seçimi kazandı, yeniden AK Parti'ye katıldı
15 Ocak 2020 19:47
Meral Akşener, 4 ilçe belediye başkanını kabul etti
15 Ocak 2020 19:35		 İBB'den 'Acil Tabut Alımı' ihalesi
15 Ocak 2020 19:27
Rabia Naz davasında yeni gelişme: Belirti yok
15 Ocak 2020 19:19		 Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
15 Ocak 2020 18:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:26 - BDDK'dan 'taksit sınırlandırması' açıklaması21:21 - Bakan Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak21:16 - İntihar eden arkeolog mobbinge uğradı iddiası21:11 - Ak Parti'li Turan'dan Özgür Özel'in sözlerine sert tepki21:06 - Öğrenciler itme kuvvetli LPG'li jet motoru yaptı21:01 - Almanya uyruklu yabancı 3 terörist sınır dışı edildi20:56 - Akşener sendika ve oda başkanlarını kabul etti20:51 - İki kadın öğretmen okulu baştan aşağı yeniledi20:46 - Öğretmenlerin mesajını dikkate aldı, 57 okula tatlı dağıttı20:41 - Emekli öğretmen, bakanlık onaylı tek kadın ozan oldu
20:36 - İkisi de liseli, ikisi de 16 yaşında! Korku dolu anlar20:31 - Ebru Gündeş 25 milyonluk yalıdan taşınıyor!20:26 - Beşiktaş, Erzurum'da dondu kaldı20:21 - OMÜ'de 165 akademisyenin biniş heyecanı20:17 - Bakan Koca, saldırıya uğrayan doktorla görüştü20:13 - Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor20:08 - Kargo gemisi icradan satılacak20:04 - Adana'da hava kirliliği yaşamı olumsuz etkiledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
Belediye başkanının yakınını işe alması yasaklanıyor
Memur Sen, Erdoğan'dan bunları istedi
Ekrem İmamoğlu'nun toplantıyı terk etme nedeni
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a zarf verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dizilerle uyutulan toplum 1
karga 1
ablanın kardeşlerden kısa boylu olması 5
vefa borcu 1
Devlet Bahçeli için çok mu geç,tweeti 1
Gösteriş tüketimi 1
ali koç'la ilgili 14 61 de açıklama yapacağız 1
sevmediğim yemek 1
biz bitti demeden bitmez 1
14.01.2020 fenerbahçe'nin tweeti 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam