Ak Parti'li Turan'dan Özgür Özel'in sözlerine sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Mustafa Varank, Murat Kurum, ne manası var bu adamların bu parlamentoda?" sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "O iki bakanımızı 27 milyon kişinin iradesi atamıştır. Seçimlerde yüzde 53'e yakın oy almış bir genel başkan cumhurbaşkanı olmuş, o cumhurbaşkanı da kendi hükümetini oluşturmuştur." karşılığını verdi.

TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmaların görüşmeleri devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Türkiye Belediyeler Birliğince bugün düzenlenen etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un CHP'li belediyelere yönelik ağır ifadeler kullandıklarını savundu.

"Halkın yüksek oy oranlarıyla seçtiği belediye başkanları yerine hukuk oyunlarıyla yerlerine atanan kayyumların o toplantıda olmasının büyük bir demokrasi ayıbı olduğunu" söyleyen Özel, "Mustafa Varank, Murat Kurum, ne manası var bu adamların bu parlamentoda? Bunlar birer atanmış. Mustafa Varank'ı kaç kişi seçmiş? Bir. Varank'ın seçimindeki meşruiyet bir kişinin tercihidir; Recep Tayyip Erdoğan. Ama o Mustafa Varank, 4 milyon 700 bin oy almış Ekrem İmamoğlu'na, 11 milyon 730 bin oy almış CHP'ye söz söyleyecek haddi nereden buluyor? Rejime kasteden anayasa değişikliğinden alıyor." diye konuştu.

CHP'li Özel, bakanların "milletin değil sarayın bakanları" olduğunu ileri sürerek, "100 yıllık, kökleri Cumhuriyetten önceye dayanan siyasi parti, Mustafa Varank, Murat Kurum gibi birine pabuç bırakacak değildir. Bunu herkes böyle bilsin." ifadesini kullandı.

Libya'ya asker gönderme tezkeresine de değinen Özel, "Kaddafi'yi bombalayan jetler, İzmir'deki NATO üssünden kalkarken onayınız var. Rejim düşsün diye bombaladılar, alkış tuttunuz. Kaddafi'yi linç ettiler. O lincin kanı, o dönem Türkiye dış politikasını yönetenlerin parmaklarında hala. Bunu şimdi bugün Libya tezkeresi şampuanıyla yıkayıp temizleyemezsiniz." sözlerini sarf etti.

- "Ne hakaret ne iftira ne de CHP'nin adı var"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'de sistemin değiştiğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hükümetin hangi usulle atanacağının çok net olduğunu söyledi.

İki bakanın bir kişi tarafından değil, 27 milyon vatandaşın iradesiyle atandığını vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimlerde yüzde 53'e yakın oy almış bir genel başkan cumhurbaşkanı olmuş, o cumhurbaşkanı da kendi hükümetini oluşturmuştur. İki bakanın da kendi alanında en çalışkan, motivasyonları en güçlü bakanlardan olduğunu, daha inşallah ülkemize uzun yıllar büyük katma değer katacağını yakından takip ediyoruz. Kaldı ki konuşmalara baktım az önce, iki bakanın da konuşmasında ne hakaret ne iftira ne de CHP'nin adı var. 'İktidarın yapmış olduğu projeleri engellemelerine izin vermeyeceğiz.' diyor. İki tane belediye başkanının istediğini söylemek zorunda mıyız? Demokrasilerde istenmeyen ifadeler olduğu zaman salon terk edilmez, sabredilir, dinlenir, demokratik kültür bunu gerektirir."

Ahlat'ta yapılması planlanan milli parkın, söz konusu yerin tarihsel öneminin gençlere anlatılmasını amaçladığına dikkati çeken Turan, bu kapsamda milli park içerisinde bir külliye yapılmasının da öngörüldüğünü söyledi.

CHP'li Özel, yeniden söz alarak "Anayasa Mahkemesinin açılışında, Barolar Birliğinin Başkanı hoşa gitmeyecek sözler söyleyince 'Kalk Abdullah gidiyoruz.' diyen benim Genel Başkanım mı, sizin Genel Başkanınız mı?" ifadelerini kullandı.