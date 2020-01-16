Abdullah Amca'nın tabure zaferi
|16 Ocak 2020 08:23
|Yazdır
Diyanet'in cami ve mescitlerdeki taburelerin kaldırılması talimatına noterden
ihtarname göndererek itiraz eden Abdullah Işıklar'a (87) iyi haber, arkadaşlarını
görmek için haftanın bir günü gittiği Darülaceze'den geldi. Darülaceze Başkanı
Hamza Cebeci'nin talimatıyla Darülaceze mescidine 10 katlanır tabure alındı.
BEŞİKTAŞ'ta yaşayan Abdullah Işıklar (87), Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cami ve mescitlerdeki taburelerin kaldırılması talimatıyla mağdur olduğunu belirterek noterden ihtarname gönderdi. Ayakta namaz kılamadığını, tabureler olmadığı için de camiye gidemediğini belirten Abdullah Işıklar, gerekirse Diyanet'e dava açacağını söyledi. "Camiye kendimi zor taşıyorum bir de tabure mi taşıyayım" diyen Abdullah Amca ve arkadaşlarının istekleri Hürriyet'te de yer buldu.
Abdullah Amca'nın tabure zaferi
DİYANET'TEN HABER YOK
Darülaceze Başkanlığı, haftanın bir günü arkadaşlarını ziyarete gelen Abdullah Amca ve onun gibi ayakta namaz kılamayanlar için Darülaceze mescidine 10 katlanır tabure alındığını açıkladı.
Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre: Abdullah Işıklar "Diyanet'ten henüz bir haber gelmedi. Ancak Darülaceze'nin tabureleri mescide geri koyması fevkalade iyi bir haber. Her perşembe olduğu gibi bugün Darülaceze'ye gideceğim. Benim beklentim camilere de birkaç tabure konulması" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
16 Ocak 2020 06:30
|Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
15 Ocak 2020 22:36
|Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı
15 Ocak 2020 22:31
|Hasan'dan üzen haber!
15 Ocak 2020 21:31
|Emekli öğretmen, bakanlık onaylı tek kadın ozan oldu
15 Ocak 2020 20:41
|Devlet desteğiyle sürüsü olunca yuva da kurdu
15 Ocak 2020 20:02
|Gençlere ve ailelere çakmak gazı uyarısı
15 Ocak 2020 19:59
|Türkiye'nin yüzde 27,3'ü her gün sigara içiyor
15 Ocak 2020 19:51
|18 yıldır bu tuşlu cep telefonunu kullanıyor
15 Ocak 2020 19:07
|Teşhisi zor, tedavisi kolay 'çölyak hastalığı'
15 Ocak 2020 17:08