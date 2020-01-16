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Abdullah Amca'nın tabure zaferi

Diyanet'in cami ve mescitlerdeki taburelerin kaldırılması talimatına noterden ihtarname göndererek itiraz eden Abdullah Işıklar (87) taburesine kavuştu.
 16 Ocak 2020 08:23
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Abdullah Amca'nın tabure zaferi

Diyanet'in cami ve mescitlerdeki taburelerin kaldırılması talimatına noterden ihtarname göndererek itiraz eden Abdullah Işıklar'a (87) iyi haber, arkadaşlarını görmek için haftanın bir günü gittiği Darülaceze'den geldi. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin talimatıyla Darülaceze mescidine 10 katlanır tabure alındı.
BEŞİKTAŞ'ta yaşayan Abdullah Işıklar (87), Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cami ve mescitlerdeki taburelerin kaldırılması talimatıyla mağdur olduğunu belirterek noterden ihtarname gönderdi. Ayakta namaz kılamadığını, tabureler olmadığı için de camiye gidemediğini belirten Abdullah Işıklar, gerekirse Diyanet'e dava açacağını söyledi. "Camiye kendimi zor taşıyorum bir de tabure mi taşıyayım" diyen Abdullah Amca ve arkadaşlarının istekleri Hürriyet'te de yer buldu.


Abdullah Amca'nın tabure zaferi


DİYANET'TEN HABER YOK

Darülaceze Başkanlığı, haftanın bir günü arkadaşlarını ziyarete gelen Abdullah Amca ve onun gibi ayakta namaz kılamayanlar için Darülaceze mescidine 10 katlanır tabure alındığını açıkladı.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre: Abdullah Işıklar "Diyanet'ten henüz bir haber gelmedi. Ancak Darülaceze'nin tabureleri mescide geri koyması fevkalade iyi bir haber. Her perşembe olduğu gibi bugün Darülaceze'ye gideceğim. Benim beklentim camilere de birkaç tabure konulması" dedi.
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