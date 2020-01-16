1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

795 kolluk görevlisinin katılımıyla 'Kapan-4 Mava Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, Batman'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-4 Mava Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.
 16 Ocak 2020 09:33
Yazdır
795 kolluk görevlisinin katılımıyla 'Kapan-4 Mava Operasyonu başladı

çişleri Bakanlığınca, Batman'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-4 Mava Operasyonu" başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak geçen hafta başlatılan Kapan operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Batman'da Mava barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla "Kapan-4 Mava Operasyonu" başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge ve Batman İl Jandarma komutanlarının bizzat sevk ve idare ettiği operasyona, 795 jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu katılıyor.


Büyük operasyon başladı! PKK'ya 'Kapan' darbesi
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AA, çalışanlarının serbest bırakılması için Mısır yönetimine çağrıda bulundu
16 Ocak 2020 10:12		 Burdur'da 'gaybubet evinde' yakalanan şüpheli tutuklandı
16 Ocak 2020 10:11
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
16 Ocak 2020 09:01		 İstinaf: Darbeyle ilgili daha somut olaylar dikkate alınmalı
16 Ocak 2020 08:54
Hakkında tutuklama kararı çıkan komutan gözaltına alındı
16 Ocak 2020 06:13		 FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
16 Ocak 2020 00:34
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
15 Ocak 2020 18:05		 PKK'ya finans sağlamak için Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı
15 Ocak 2020 18:01
Eski tuğamiral Bozkurt'a FETÖ'den 15 yıla kadar hapis istendi
15 Ocak 2020 16:52		 FETÖ'nün 'yargıdaki beyni' Hüseyin Yıldırım'a hapis
15 Ocak 2020 16:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:34 - İstanbul'da asit yağmuru yağacak mı? Uzmandan kritik uyarı10:32 - İçişleri Bakanlığı bir teröristin daha ülkesine iade edildiğini açıkladı10:25 - Arda Turan Galatasaray ile anlaştı, bedavaya oynayacak!10:19 - Açıköğretim Fakültesi final sonuçlarını erken açıklayacak10:13 - İddia: İTÜ, Doğa Koleji'ni almaktan vazgeçti10:13 - Borsa, güne yükselişle başladı10:12 - AA, çalışanlarının serbest bırakılması için Mısır yönetimine çağrıda bulundu10:11 - Burdur'da 'gaybubet evinde' yakalanan şüpheli tutuklandı10:05 - Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı nakil kurasında kimlerin başvurusu kabul edilmez09:59 - Özel Harekat Polisi'nin Gazilik Unvanı elinden alındı
09:58 - 100 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu09:49 - Hak-İş'ten kredi kartı borçlarının yapılandırılması talebi09:43 - Emniyette, Hava Polisliği için başvurular alınmaya başladı09:42 - Avrupa Haber Ajansları Birliği AA'ya operasyon yapan Mısır'ı kınadı09:39 - Yarıyıl tatili yarın başlayacak09:33 - 795 kolluk görevlisinin katılımıyla 'Kapan-4 Mava Operasyonu başladı09:32 - Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı09:23 - Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
3.600'e formül aranıyor
2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
Hakkında tutuklama kararı çıkan komutan gözaltına alındı
Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı
Bütün okullara mobil takip geliyor
Mahkeme sabıkalı meczubu FETÖ tanığı yaptı
Erdoğan'ın avukatı, o iddiayı yalanladı
Wikipedia, sanal ortamda, erişime açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sanal alem 3
abi 2
yaşlandığını fark etmek 3
imamoğlu'na tepki olarak unvanını silen profesör 1
Devlet Bahçeli için çok mu geç,tweeti 1
psikolojik baskı kurmak 2
jan vesely 1
ayağı 40 numara olan kız 1
çalışmak istemedikleri memurun tayinini kutlayan iş arkadaşları 1
recep aktuğ 1
SON İLANLAR
Kayıhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 45 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çankırı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam