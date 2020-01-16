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İçişleri Bakanlığı bir teröristin daha ülkesine iade edildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadesinin sürdüğünü açıkladı. Açıklamada "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 İsveç uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." denildi
 16 Ocak 2020 10:32
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İçişleri Bakanlığı bir teröristin daha ülkesine iade edildiğini açıkladı

Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadesi sürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre daha öncekilere ek olarak bir yabancı terörist savaşçının İsveç'e iadesi için sınır dışı edildiği aktarıldı.

Açıklama şöyle;

Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 İsveç uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.
Memurlar.Net
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