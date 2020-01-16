İçişleri Bakanlığı bir teröristin daha ülkesine iade edildiğini açıkladı
İçişleri Bakanlığı Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadesinin sürdüğünü açıkladı. Açıklamada "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 İsveç uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." denildi
|16 Ocak 2020 10:32
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Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadesi sürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre daha öncekilere ek olarak bir yabancı terörist savaşçının İsveç'e iadesi için sınır dışı edildiği aktarıldı.
Açıklama şöyle;
Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 İsveç uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.
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