1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Basın Konseyi, Mısır polisinin AA çalışanlarını gözaltına almasını kınadı

Basın Konseyi: Mısır polisi hiçbir gerekçe göstermeden, ülkesinde görev yapan bir Türk basın kuruluşuna yönelik düşmanca tavır sergilemiştir. Bu, basın özgürlüğüne açıkça saldırıdır
 16 Ocak 2020 10:38
Yazdır
Basın Konseyi, Mısır polisinin AA çalışanlarını gözaltına almasını kınadı

Basın Konseyi, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasını şiddetle kınadı.

Basın Konseyinden yapılan açıklamada, Mısır polisinin hiçbir gerekçe göstermeden, ülkesinde görev yapan bir Türk basın kuruluşuna yönelik düşmanca tavır sergilediği vurgulandı.

Anadolu Ajansı Kahire ofisinin polis tarafından basılmasının ve çalışanların gözaltına alınmasının şiddetle kınandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu, basın özgürlüğüne açıkça saldırıdır. Mısır makamları gazetecilerin neden gözaltına alındığını bir an önce açıklamalıdır. Basın Konseyi olarak, gözaltına alınan Anadolu Ajansı Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı ile Mısır vatandaşı olan ajans çalışanları Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Abdelselam Muhammed'in derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zeytinyağı Konseyinden 'gıda polisi' önerisi
15 Ocak 2020 21:41		 DSİ ve TEİAŞ personeline, 4 bin TL'lik koruyucu giyim yardımı
15 Ocak 2020 19:56
Türk Metal Sendikası, iş yerlerinde grev kararı aldı
15 Ocak 2020 19:39		 Diyanet hizmet kolunda 2 sendika birleşti
15 Ocak 2020 15:48
Memur Sen, Erdoğan'dan bunları istedi
15 Ocak 2020 15:21		 MÜSİAD Bolu Şubesi'ndeki istifaların nedeni?
14 Ocak 2020 16:35
Tüketiciyi aldatan firmalara 'hapis cezası verilsin' çağrısı
14 Ocak 2020 14:12		 Tebligat alma tartışması muhtarları karşı karşıya getirdi
12 Ocak 2020 20:08
Asgari ücret artırılsın önerisine Türk-İş'ten yanıt
12 Ocak 2020 15:36		 TİM, ilk yurt dışı temsilcilik ofisini Kıbrıs'ta açtı
12 Ocak 2020 12:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:27 - Batman'da Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi tutuklandı12:25 - 3 gündür haber alınamayan eski radyocu evinde ölü bulundu12:22 - Kanal İstanbul güzergahında 'CHP'liler çok ciddi arsalar aldı' iddiası12:15 - Eski zabıt katibi anlattı: FETÖ HDP'ye oy verilmesini istedi12:10 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - İnfaz düzenlemesi Meclis'e geliyor11:57 - Doğa Koleji'nde devir gerçekleşti11:54 - Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınak kullanılamaz hale getirildi11:50 - İETT otobüslerinin kaza sayısı geriledi11:43 - Yapılan son ankete göre yeni partilere ilgi azalıyor
11:42 - Erdoğan: Sinsi tuzakların üstünden geldik11:38 - 'Biz de Mısır'daki muadilimizle temas halindeyiz'11:32 - Arkadaşını bıçakla tehdit edip darbetme görüntüleri tepki topladı11:17 - İlaçta 'geri ödeme' kararı epilepsi ile savaşanları memnun etti11:17 - MEB'den 1 milyon meslek lisesi öğrencisine yazılım eğitimi11:16 - KDK'nın kararlarına uymayıp TBMM'ye çağrılan 3 kurum11:15 - 'Engelli kadına cinsel saldırı' davasında 3 sanık beraat etti11:15 - Gram altın 294 lira seviyelerinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
Yeni dönem için bedelli askerlik ücreti belli oldu
FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
3.600'e formül aranıyor
2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı
Hakkında tutuklama kararı çıkan komutan gözaltına alındı
Arda Turan Galatasaray ile anlaştı, bedavaya oynayacak!
Bütün okullara mobil takip geliyor
100 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hakan şükür'ün uber şoförü olması 3
kuğu 1
çeyrek altın 1
yaşlandığını fark etmek 5
imamoğlu'na tepki olarak unvanını silen profesör 3
cengiz imren 1
şu an çalan şarkı 1
vikipedi 1
blöf yapmak 1
bekarlardan daha çok vergi alınsın 4
SON İLANLAR
Kayıhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 45 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çankırı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam