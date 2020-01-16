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Gram altın 294 lira seviyelerinde

Gram altın 294,2 lira, çeyrek altın 478 lira ve Cumhuriyet altını 1.959 liradan işlem görüyor
 16 Ocak 2020 11:15
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Gram altın 294 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 294,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 294 liradan tamamladı.

Yeni güne de sınırlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 294,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 478 lira, Cumhuriyet altını da 1.959 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda gözler, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine çevrilirken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Analistler, birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasına karşın ABD ile Çin arasındaki ticaret problemlerinin tamamen ortadan kalkmadığını, dolayısıyla ikinci faz anlaşma ile ilgili gelişmelerin piyasaların odağında bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Trump'ın azil soruşturması ve yıl sonundaki başkanlık seçimi nedeniyle ikinci faz anlaşma ile ilgili sürecin uzayabileceğini dile getiren analistler, bu durumun risk algısını yükselttiğini söyledi.

Altının ons fiyatı, Asya piyasalarında şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.554 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin politika faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkezi Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri takviminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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