1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arkadaşını bıçakla tehdit edip darbetme görüntüleri tepki topladı

Antakya ilçesinde bir kişi, sosyal medyada tartıştığı arkadaşını ölümle tehdit edip darbettiği anların videosunu, sosyal medyada paylaştı.
 16 Ocak 2020 11:32
Yazdır
Arkadaşını bıçakla tehdit edip darbetme görüntüleri tepki topladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kişi, sosyal medyada yaşadığı tartışma sonrası barışmak için buluştuğu 16 yaşındaki arkadaşını, bıçakla tehdit edip ardından tokatladı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

M.Ç.'nin sosyal medya üzerinden hakaretler ettiği Mehmet İ.U.darbedilirken, B.B. isimli şahıs o anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. Durumu öğrenen gencin ailesi ise polise giderek şikayette bulundu.

''PSİLOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR''

Oğlunun darbedilme görüntülerini gördüğünden bu yana psikolojik sorunlar yaşadıklarını söyleyen anne Fethiye U., yetkililerin şahıslara caydırıcı cezalar vermesini istedi. Fethiye U., "

Oğlum eve geldiğinde yüzünde kızarıklık gördüm. 'Oğlum yüzüne ne oldu?' dedim, 'Yok anne bir şey yok' dedi ama o gün üzgündü. Odasına çekilerek içlenip ağlıyordu. Birkaç gün sonra oğlum telefona gelen mesaja bakarak ağlamaya başlamış, babası ne olduğunu sormuş, babasına da 'Bir şey yok baba' demiş. Eşim daha sonra telefonu alarak görüntüleri görmüş, daha sonra da bana gösterdi. Görüntüleri gördükten sonra 2 gündür uyumamışız, çocuğumun psikolojisi çok bozuldu. Bugün sabahtan beri hastanedeyiz, psikolojik tedavi görüyoruz. Ben bu duruma yetkililerin el atmasını istiyorum. Gerçekten çok mağdur olduk. Çocuğumun psikoloji gerçekten çok bozuldu, hatta bizim bile bozuldu."

dedi.

''BIÇAKLA TEHDİT ETTİ''

Arkadaşının sosyal medyada yaşadığı olay sonrası evlerine gelerek kahve içtiğini, ardından da kendisine böyle bir oyun hazırlandığını söyleyen Mehmet İ.U., sandalyeden kalkmaması için ölümle tehdit edildiğini söyledi. Mehmet İ.U.,

"Olay günü sosyal medya üzerinde tehdit etmeye ve hakaretler etmeye başladı. Ben de dayanamayıp hakaretle karşılık verdim. Ertesi gün geleceğini söyleyerek aradı beni, 'Kusura bakma' dedi. Daha sonra da evimize geldi, kahve içtik, oturduk, konuştuk. Daha sonra da gezmeye çıktık, beni eski Antakya sokaklarında bir dükkana geçirdiler. Bir tanesinin eline kamera verdiler, bir tanesini de kapıya koydular kimse geçmesin diye. Bıçakla tehdit etti beni, 'Ayağa kalkarsan seni vururum, keserim' diyerek. Sandalyeye oturtturdu, daha sonra da tokatlar savurmaya başladı."

diye konuştu.

OLAYLA İLGİLİ İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç. ve B.B.'nin, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.


Arkadaşını bıçakla tehdit edip tokatladı
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hatay'da sosyal medyada tartıştığı genci darbeden kişi yakalandı
16 Ocak 2020 12:35		 Güven timindeki polis memuru, AVM'de bot çalarken yakalandı
16 Ocak 2020 12:32
Batman'da Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi tutuklandı
16 Ocak 2020 12:27		 3 gündür haber alınamayan eski radyocu evinde ölü bulundu
16 Ocak 2020 12:25
'Engelli kadına cinsel saldırı' davasında 3 sanık beraat etti
16 Ocak 2020 11:15		 Mersin'de iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
16 Ocak 2020 11:04
Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
16 Ocak 2020 08:06		 Mahkeme sabıkalı meczubu FETÖ tanığı yaptı
16 Ocak 2020 07:41
İkizleri soba gazı ayırdı: Duvara çizdiği resim yürekleri burktu
16 Ocak 2020 07:16		 Samsun'da narkotik uygulamasında 39 kişi gözaltına alındı
16 Ocak 2020 04:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:32 - Güven timindeki polis memuru, AVM'de bot çalarken yakalandı12:27 - Batman'da Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi tutuklandı12:25 - 3 gündür haber alınamayan eski radyocu evinde ölü bulundu12:22 - Kanal İstanbul güzergahında 'CHP'liler çok ciddi arsalar aldı' iddiası12:15 - Eski zabıt katibi anlattı: FETÖ HDP'ye oy verilmesini istedi12:10 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - İnfaz düzenlemesi Meclis'e geliyor11:57 - Doğa Koleji'nde devir gerçekleşti11:54 - Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınak kullanılamaz hale getirildi11:50 - İETT otobüslerinin kaza sayısı geriledi
11:43 - Yapılan son ankete göre yeni partilere ilgi azalıyor11:42 - Erdoğan: Sinsi tuzakların üstünden geldik11:38 - 'Biz de Mısır'daki muadilimizle temas halindeyiz'11:32 - Arkadaşını bıçakla tehdit edip darbetme görüntüleri tepki topladı11:17 - İlaçta 'geri ödeme' kararı epilepsi ile savaşanları memnun etti11:17 - MEB'den 1 milyon meslek lisesi öğrencisine yazılım eğitimi11:16 - KDK'nın kararlarına uymayıp TBMM'ye çağrılan 3 kurum11:15 - 'Engelli kadına cinsel saldırı' davasında 3 sanık beraat etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
Yeni dönem için bedelli askerlik ücreti belli oldu
FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
3.600'e formül aranıyor
2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı
Hakkında tutuklama kararı çıkan komutan gözaltına alındı
Arda Turan Galatasaray ile anlaştı, bedavaya oynayacak!
Bütün okullara mobil takip geliyor
100 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.01.2020 fenerbahçe'nin tweeti 1
sistem çalışmıyor 5
abi 2
yol arkadaşım 2 1
Kamu bankaları yapıyorsa caizdir 5
17.01.2020 anadolu efes vs asvel maçı 1
ali koç'la ilgili 14 61 de açıklama yapacağız 1
şovmenlerin maskesi düşmeye başladı 1
los pollos hermanos 1
medyanın adalet sistemi üzerindeki etkisi 1
SON İLANLAR
Kayıhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 45 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çankırı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam