1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, yerli otomobil eleştirilerine videoyla cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yaptığı konuşmada kendisinin yerli otomobili test ettiği videoyu işaret ederek, 'Bu da laciverdi. Dediler ki 'bak dışarıda' süremiyor' dedi
 16 Ocak 2020 14:26
Yazdır
Erdoğan, yerli otomobil eleştirilerine videoyla cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Konuşma esnasında kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere videolu olarak cevap verdi.

SÖZLERİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Erdoğan, ekranda yansıtılan kendisinin yerli otomobili sürdüğü anları salondakilere göstererek, "Dediler ki 'bak dışarıda' süremiyor" şeklinde konuştu. Erdoğan'ın bu sözleri salonda büyük alkış aldı.


Erdoğan, yerli otomobil eleştirilerine kendi videosuyla cevap verdi

Erdoğan'ın 2019 yılı değerlendirmesinden öne çıkanlar-3
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır
16 Ocak 2020 16:15		 Bakan Dönmez: TOGG'a Anadolu ve kırsaldan da fazla talep var
16 Ocak 2020 13:58
Erdoğan, eğitimde kalite eleştirisine hak verdi
16 Ocak 2020 13:42		 Kanal İstanbul için 'CHP'liler çok ciddi arsalar aldı' iddiası
16 Ocak 2020 13:10
Babacan'ın partisinin asıl gecikme sebebi buymuş
16 Ocak 2020 13:03		 İnfaz düzenlemesi Meclis'e geliyor
16 Ocak 2020 12:01
Yapılan son ankete göre yeni partilere ilgi azalıyor
16 Ocak 2020 11:43		 Hükümetin 2019 yılı performansı
16 Ocak 2020 11:42
'Biz de Mısır'daki muadilimizle temas halindeyiz'
16 Ocak 2020 11:38		 İçişleri Bakanlığı bir teröristin daha ülkesine iade edildiğini açıkladı
16 Ocak 2020 10:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:09 - Atık gazete sayfaları ev kadınlarının bütçesine katkı sağlıyor16:08 - 'Borsa, uzun vadede altın ve dolardan daha fazla kazandır'16:05 - Öğrenmenin yaşı yok: 68 yaşında liseyi bitirdi15:55 - Öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi15:46 - Bakımından sorumlu olduğu baz istasyonunu soydu15:36 - İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda15:34 - Bakan Koca'dan kurum içi nakil açıklaması15:30 - 50 yaşında öğretmen oldu, öğrencileri için kredi çekti15:27 - İş dünyası faiz indirimine ne dedi?15:25 - Tunceli'de toplantı, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
15:21 - Eski Korgeneral İyidil tutuklandı15:20 - Berna Laçin'in 'idam' tweetine verilen beraat kararı onandı15:19 - Merkez Bankası rezervleri arttı15:17 - MB'nin faiz kararına Dolar'ın tepkisi15:12 - Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 12. gününde de sürüyor15:12 - Nihat Özdemir'in oğlu İyidil'i sakladığı iddiasıyla gözaltına alındı14:54 - 2 aylık bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiasına soruşturma14:49 - Danıştay görevde yükselme sonuçları açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni dönem için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
3.600'e formül aranıyor
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Arda Turan Galatasaray ile anlaştı, bedavaya oynayacak!
2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
Nihat Özdemir'in oğlu İyidil'i sakladığı iddiasıyla gözaltına alındı
Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı
Babacan'ın partisinin asıl gecikme sebebi buymuş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Boğa burcu 1
mutlu evlilik 3
tecavüzcünün diri diri yakılması 1
kaburga 2
yerel yönetim yasası 1
Brandon Lee 1
ortanca kardeş 10
aykut kocaman 2
tebliğ görevimi yerine getirdim 1
aşk 2
SON İLANLAR
Kayıhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 45 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çankırı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam