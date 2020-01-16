Erdoğan, yerli otomobil eleştirilerine videoyla cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yaptığı konuşmada kendisinin yerli otomobili test ettiği videoyu işaret ederek, 'Bu da laciverdi. Dediler ki 'bak dışarıda' süremiyor' dedi
|16 Ocak 2020 14:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Konuşma esnasında kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere videolu olarak cevap verdi.
SÖZLERİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Erdoğan, ekranda yansıtılan kendisinin yerli otomobili sürdüğü anları salondakilere göstererek, "Dediler ki 'bak dışarıda' süremiyor" şeklinde konuştu. Erdoğan'ın bu sözleri salonda büyük alkış aldı.
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