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Bakan Koca'dan kurum içi nakil açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirildiğini bildirdi
 16 Ocak 2020 15:34
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Bakan Koca'dan kurum içi nakil açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde yeni düzenlemeler yaptıklarını belirterek, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirildiğini bildirdi.

Koca, yazılı açıklamasında, sağlık çalışanlarının memnuniyeti yönünde önemli bir adım daha attıklarını vurgulayarak, "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde çalışanların beklentilerini karşılayacak düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.

"Sağlık çalışanlarımızın bize en çok talep ilettikleri konulardan biri olan eşlerin görev yeri değişikliği taleplerinde kıdem şartını kaldırdık. Böylece, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirmiş olduk." değerlendirmesinde bulunan Koca, eşi kamu görevlisi olmayan tabip, uzman tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı gibi stratejik personelin aile birliği mazeretine bağlı tayin talebinde bulunabilmesi için atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 1140 gün olan sosyal güvenlik primi şartını, son beş yıl içinde 1140 gün olarak revize ettiklerine değindi.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Ayrıca yönetmelik değişikliği ile branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin başvurusu için yabancı dil şartını kaldırdık. Yapılan düzenlemelerin personelimize hayırlı olmasını dilerim."
Anadolu Ajansı
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