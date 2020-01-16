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Yargı mensupları fikri mülkiyet alanında uzmanlaşacak

Türkiye Adalet Akademisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında imzalanan protokolle yargı mensuplarının fikri mülkiyet alanında uzmanlaşmaları sağlanacak
 16 Ocak 2020 17:04
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Yargı mensupları fikri mülkiyet alanında uzmanlaşacak

Türkiye Adalet Akademisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında imzalanan protokolle yargı mensuplarının fikri mülkiyet alanında uzmanlaşmaları sağlanacak.

Türkiye Adalet Akademisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Türk Patent ve Marka Kurumu arasında "Eğitim İşbirliği" protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde eğitimlerde hakim ve savcı, avukat ile diğer uzman personelin fikri mülkiyet hukuku alanında uzmanlaşmalarının sağlanması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Akademi olarak hakim, savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinden sorumlu olduklarını hatırlattı. Kamu kurumlarının hukuk alanındaki ihtiyaçlarına yönelik de eğitim çalışmaları sürdürdüklerini belirten Özdebir, "Öte yandan uluslararası camia ile ortak eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Biz de bu çalışmaları yürütürken mahkemelerin, hakim ve savcıların ihtiyaç duyduğu özel ihtisas alanlarında da eğitim çalışmaları yürütüyoruz. Yeni mesleğe başlayan hakim ve savcıların ihtisaslaşmasına yönelik eğitim faaliyetini yoğunlaştırmak istiyoruz. Bu alanların da en başında fikri mülkiyet gelmekte. Fikri mülkiyet alanı hakimler için aslında ilk kez görevlendirildiklerinde yabancı bir alan ama zaman içerisinde tecrübe eksikliğini kapatarak bu alanda adalet dağıtmaya çalışıyorlar. Bizler bu anlamda özellikle Türk Patent ve Marka Kurumu ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile sahada ortaya çıkan ihtiyaçları, sorunları her iki kurumumuz da çok iyi biliyor. Her iki kurumumuzla işbirliği yaparak hakim, savcılarımızı bu alanda ihtiyaçlarını, dünya üzerindeki gelişmeleri takip eder şekilde eğitim çalışmalarını sürdürmek istiyoruz. Ülkelerin ürettiği değerlerin korunması açısından Patent ve Marka Kurumu çok önemli. Bizler hakim, savcılara eğitim verecek bir eğitici havuzu oluşturmayı ve devamında da özellikle hakim, savcıları ve avukatları bu alanda desteklemeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da eğitim alanında bir işbirliği protokolü imzalamak için toplandıklarını hatırlatarak, "Türk Patent ve Marka Kurumu; Türkiye'de sınai milkiyet başvurularının alındığı ve bunların yasa gereği değerlendirildiği ve tescil edildiği bir kamu kurulu. Kanun bize bu yetkiyi verirken kararnamenin bize verdiği ikinci önemli yetki şu; Türkiye'de özel sektör ve kamunun tüm sorunlarına bu konuda farkındalık etkinlikleri yapmak. Bizim tüm paydaşlarımıza fikri mülkiyetle ilgili katkı vermek kanuni bir sorumluluk. Bu işbirliği Türkiye'de sınai mülkiyet farkındalığının artmasına vesile olur diye düşünüyorum" dedi.

Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent ise Müdürlüğün sorumluluk ve faaliyet alanı itibarıyla Türkiye'de telif haklarının yasal düzenlemesi, bağlı mevzuatın yapılandırılması gibi bir başlığa sahip olduğunu aktararak, eğitim alanında da faaliyetler yürütüldüğünü söyledi. Taşkent, "Yakın zamanda Fikri Mülkiyet Akademisi çatısı altında Telif Hakları Eğitim Merkezi'ni oluşturduk. Bu başlık altında telif haklarına ilişkin paydaşlara türlü eğitimlerde farkındalık çalışmaları yürütmekteyiz. Bu protokol imzasını da beklemeden aslında Türkiye Adalet Akademisi işbirliğiyle yargı mensuplarına dönük eğitim faaliyetlerine başlamış olduk. Ne kadar iyi yasa metinleri yazarsanız yazın uygulayıcılar kendi yorumlarıyla buna hayatiyet kazandırmıyorlarsa aslında o ülkede istenen düzeyde bir telif hakları sistemi varlığından söz edilemez. Bu işbirliğini çok önemsiyoruz. Genç hakim ve savcılarda fikri mülkiyet konusunda önce farkındalık, sonra bilgi ve donanım sağlanması ülkemizin kültür endüstrilerine de büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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