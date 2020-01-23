Hakim savcı alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı
|23 Ocak 2020 16:43
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1200 hakim savcı alımına dair yazılı sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
2019-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının Sonuçları Açıklandı
29 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 Adalet Bakanlığı Sınavlarına (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, İdari Yargı Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 20. sorunun "B" olarak girilmiş cevabının, "E" olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Böylece 2019-Adalet Bakanlığı Sınavları değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ocak 2020 tarihinde saat 16.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2019-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavları Sonuçları
Sınava giren adaylar sonuçları değerlendiriyorHakim savcı alımı soru ve cevapları yayımlandı
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