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Hakim savcı alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı

1200 hakim savcı alımına dair yazılı sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
 23 Ocak 2020 16:43
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Hakim savcı alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı

1200 hakim savcı alımına dair yazılı sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

2019-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının Sonuçları Açıklandı

29 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 Adalet Bakanlığı Sınavlarına (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, İdari Yargı Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 20. sorunun "B" olarak girilmiş cevabının, "E" olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Böylece 2019-Adalet Bakanlığı Sınavları değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ocak 2020 tarihinde saat 16.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavları Sonuçları

Sınava giren adaylar sonuçları değerlendiriyor

Hakim savcı alımı soru ve cevapları yayımlandı
Memurlar.Net
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