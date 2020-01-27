Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant için bir paylaşımda bulundu.
|27 Ocak 2020 19:41
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant için bir paylaşımda bulundu.
İşte Erdoğan'ın Kobe Bryant mesajı;
Sayısız sporcuya basketbolu sevdiren efsane Kobe Bryant'ın ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Bir basketbol sever ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevenlerine derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
I am deeply saddened by the loss of basketball legend #KobeBryant who inspired countless athletes and introduced people around the world to the joy of basketball. As a basketball fan and the President of Turkey, I wish to offer my deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/tBYdFBTiBlRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 27, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
28 Ocak 2020 00:01
|'Bedelli askerlere 1 ay afet eğitimi verilsin' önerisi
27 Ocak 2020 23:40
|İmamoğlu'nun, Elazığ'dan sonra, Erzurum'da kayağa gitmesi tepki topladı
27 Ocak 2020 22:26
|Erdoğan, Elazığ'a destek olan hayırseverlere teşekkür etti
27 Ocak 2020 22:16
|Fahrettin Koca: Bölgeye 8 sahra hastanesi kuruldu
27 Ocak 2020 22:06
|CHP kongresinde gergin anlar! 'Polis çağırıp çıkartın'
27 Ocak 2020 21:53
|HDP'nin yardımı geri mi çevrildi? Bakan Soylu açıkladı
27 Ocak 2020 21:47
|Deniz Baykal'ın hastanede tedavisi sürüyor
27 Ocak 2020 21:31
|Erdoğan'dan Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık müjdesi
27 Ocak 2020 21:26
|Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması
27 Ocak 2020 21:22