1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PTT Başmüdürü, kar banyosu yaptı

Ordu'da Dağcılık Kulübü tarafından düzenlenen Çambaşı Yaylası doğa yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.
 28 Ocak 2020 21:20
Yazdır
PTT Başmüdürü, kar banyosu yaptı

Ordu'da Dağcılık Kulübü tarafından düzenlenen Çambaşı Yaylası doğa yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu Dağcılık Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Çambaşı Yaylası 15 kilometrelik kış yürüyüşüne katılan Ordu PTT Başmüdürü Şinasi Duman, her yıl olduğu gibi yine kar banyosu yaptı. Yürüyüş sırasında Turnalık mevkisinde bir çeşme başında mola verildiği sırada bir anda üzerindekileri çıkartan PTT Başmüdürü Şinasi Duman, kendini karların üzerine bıraktı. Karla banyo yapan, yüzüne, gözüne ve vücuduna süren Şinasi Duman, her yıl kar banyosu yaptığını söyledi.

Duman, "2019-2020 geleneksel hale getirdiğim kar banyosu sezonunu açmış bulunuyoruz. Bu bende alışkanlık yaptı. Üşüme hissetmiyorum. Bunu yapınca kendimi daha dinç, daha güçlü ve dinamik hissediyorum" dedi.


Ordu PTT Başmüdürü'nden geleneksel kar banyosu
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Jeofizik Mühendisi, en güvenli bölgeyi açıkladı
28 Ocak 2020 19:46		 Okul müdürü, ayaklı kan bankası çıktı
28 Ocak 2020 18:50
Terörle mücadeleye 'kadın komando astsubaylar' yetiştiriyorlar
28 Ocak 2020 13:58		 Kahramanlar birbirlerine sarılarak Elazığ'a veda etti
27 Ocak 2020 22:41
Kadın astsubay, kurtarma çalışmalarını ağlayarak anlattı
27 Ocak 2020 19:55		 112 Çağrı Merkezi çalışanları deprem anında çalışmaya devam etti
27 Ocak 2020 18:31
Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi
26 Ocak 2020 22:57		 Türkiye'nin konuştuğu doktor o anları anlattı
26 Ocak 2020 18:43
İtfaiye erleri, Türk bayrağını enkaz altında bırakmadı
26 Ocak 2020 16:13		 Kalbi duran bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket
25 Ocak 2020 19:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:23 - Kastamonu'daki bakır madeni istihdam kaynağı oldu22:19 - Niğde'nin dünyaya açılan markası: Niğde Gazozu22:15 - Kuveyt Türk'ten depremzedelere 1 milyon TL bağış22:11 - Arda Turan: Yanlışlarım oldu, bedelini de ödedim22:05 - 'Herkes basit adımla kendi dijital gizliliğini koruyabilir'22:01 - Engelli öğretmen gönüllere 'nağmelerle' dokunuyor21:57 - Baştayyareci'nin kaleminden ilk yerli uçağın hikayesi21:52 - Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu21:48 - Trabzonspor-Fenerbahçe biletleri 3,5 dakikada tükendi21:44 - Hasar tespit çalışmaları en geç bir hafta içinde bitirilecek
21:40 - Gül ve Yıldırım, cenaze töreninde bir araya geldi21:36 - Elazığ'daki deprem enkazında dikkat çeken kare!21:32 - Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor21:28 - Öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı21:24 - Volkswagen, Türkiye'ye fabrikasını ne zaman kuracak?21:20 - PTT Başmüdürü, kar banyosu yaptı21:16 - FETÖ'den gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı21:12 - Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Benzin ve motorinde önemli indirim!
PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Nusret, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım miktarını açıkladı
'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti!
Bu bölümlerde okuyan yetenekli öğrencilere her ay bin TL burs
700 bin kişi sahte yolla emekli yapıldı iddiasına açıklama
Zabıt katibi hakime sinirlenince tuzak kurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bruce lee 1
8341 8342 8343 8344 7
yol tarifi 5
Atarak tutturma 1
thy ekibine koronavirüsü karantinası 2
beklemek 1
fıkrasına gülünmeyen adam 3
binlerce şeyhin bir akut köpeği kadar faydası yok 3
yüreğe dokunan film 2
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 3
SON İLANLAR
Güzler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi 6 İşçi Alacak
Erzincan Et ve Süt Kurumu Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Taşkent 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Harran SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Kavak İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam