1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ordulu itfaiyeci, depremde minik Yüsra'yı kurtardıkları anı anlattı

Elazığ'daki depremde 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ın enkaz altından çıkarılmasında görev alan Ordulu itfaiyeci Ali Güneş, olay anında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
 29 Ocak 2020 11:44
Yazdır
Ordulu itfaiyeci, depremde minik Yüsra'yı kurtardıkları anı anlattı

Elazığ'daki depremde 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ın enkaz altından çıkarılmasında görev alan Ordulu itfaiyeci Ali Güneş, olay anında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Ordu'dan biri mobil mutfak tırı olmak üzere 3 yardım tırı ve 7 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Depremden 24 saat sonra Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın çığlığını duyan kurtarma ekipleri harekete geçti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara ve Ordu büyükşehir belediyeleri itfaiye personelinin yer aldığı ekip, kısa süre sonra 2,5 yaşındaki Yüsra'yı, 4 saat sonra ise annesini enkazdan çıkardı.

- "Yüsra'yı asla unutmayacağım"

67 saatlik çalışmanın ardından Ordu'ya dönen büyükşehir belediyesi arama kurtarma ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve vatandaşlarca belediye önünde alkışlarla karşılandı.

Elazığ'a giden ekibin başında bulunan ve 2,5 yaşındaki minik Yüsra'nın enkaz altından çıkarılmasında görev alan Ali Güneş, arama çalışmalarında yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Güneş, şunları kaydetti:

"Enkazın altında bir anne ve çocuğunun sesini duymak bizler için çok üzücü bir durumdu. Kurtarma sırasında annenin, 'Eşim öldü ama çocuğumu kurtarın' demesi bizlerin çok zoruna gitti. Ama profesyonelliğimizi bozmadık. Çünkü oraya vardığımızda bizden başka kimse yoktu. Anne, 'Lütfen çocuğumu çıkarın' diye feryat ediyordu. Yüsra bebeği kurtardık. Yüsra 2,5 yaşında olmasına rağmen çok akıllı bir kız, onu asla unutmayacağım. Ona, 'Yavrum ağlama, benim de senin gibi bir kızım var, o da senin gibi çok akıllı bir kız' dedim. Elini tuttum, 'Benim annem de tutsun' dedi. 2,5 yaşında bir çocuğun üslubu ve konuşmaları bizim içimizde acılar oluşturuyor ama en azından bir canın hayata tutunmasına vesile olduk."

- "Biz milli dayanışma içerisinde metanet gösterdik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise depremde 41 vatandaşın vefatından dolayı üzüntülü olduklarını dile getirdi.

Tek tesellilerinin, kahramanların kurtardıkları hayatlar olduğunu vurgulayan Güler, "Enkaz altında kalan 65 canımızı ve bunların içerisinde bulunan 2,5 yaşındaki Yüsra bebeğimizi canla başla enkazdan çıkardılar. Acımız sonsuz ama biz milli dayanışma içerisinde metanet gösterdik. Ordu'muz mütevazi ve anlamlı katkılarıyla dikkati çekti. Bu durum acımızı hafif de olsa azalttı." ifadesini kullandı.

"Bu anlamlı davranışlarıyla tüm Türkiye'ye örnek oldular. Onlarla gurur duyuyorum. Diğer ekiplerimiz sıcak yemek dağıtımını deprem bölgesinde devam ettirerek canlarımızın yanında oluyorlar. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun. Geride kalanlara Allah'tan sabır ve acil şifalar diliyorum." diyen Güler, kahramanların her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

Güler, deprem bölgesine gönderilmek üzere belediyeye getirilen çantaların içinden çıkan mektuba ilişkin de, "Bu mektupla Türkiye adete birleşti. O mektubu kalplerimize astık. Bu da milli birliğimizin birleştirici ve gurur verici bir örneği oldu." dedi.


Olası bir deprem sırasında yapılması gerekenler...
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden karla karışık yağmur ve kar uyarısı
29 Ocak 2020 14:11		 Kedinin cep telefonundan fare ile oyunu kahkahaya boğdu
29 Ocak 2020 13:28
THY'den Çin uçuşları hakkında açıklama
29 Ocak 2020 13:25		 Deprem dayanıklılık testi yaptıranların sayısı artıyor
29 Ocak 2020 12:02
Kayıp başvurusunda bulunulmuştu, cezaevinde çıktı
29 Ocak 2020 11:04		 Yardım kampanyası için gönderilen ceketten 10 bin lira çıktı
29 Ocak 2020 10:05
Prof. Ercan o bölge için uyardı: Deprem olabilir!
29 Ocak 2020 09:55		 111 bin kişi acil toplanma yeri aradı
29 Ocak 2020 09:19
Akdeniz'de korkutan deprem
29 Ocak 2020 08:51		 Depremde hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor
29 Ocak 2020 08:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:13 - Sağlık müdürlüğündeki 'zimmet' davasında 2 sanığa tahliye14:11 - Meteorolojiden karla karışık yağmur ve kar uyarısı14:09 - Üs bölgeleri Sarp kulesiyle korunacak14:05 - İstanbul'daki ağır hasarlı okul binaları yıkılacak14:02 - Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak14:00 - Okullarda, taşınır kontrol yetkilisi kim olmalı? İşte MEB'in resmi görüşü13:58 - Yeni Malatya Stadyumu depremden etkilenmedi13:50 - Meteoroloji o bölgeyi uyardı... Sağanak, kar ve fırtına bekleniyor13:48 - INTERPOL'e akredite olan üniversite adli tıp laboratuvarı13:44 - 12 gündür kayıp sanılıyordu, cezaevinde çıktı
13:40 - Depremde ağır hasar gören Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor13:33 - 'Sözde Orta Doğu barış planı' TBMM'de ortak bildiri ile kınanacak13:31 - Beyaz eşya sektörü ÖTV muafiyeti istiyor13:28 - Kedinin cep telefonundan fare ile oyunu kahkahaya boğdu13:25 - THY'den Çin uçuşları hakkında açıklama13:20 - Ak Partili Çelik: İmamoğlu tatile giderken Elazığ'a uğramış13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:11 - Deprem bölgesindeki vatandaşlar ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
3 yıl boyunca dışardan uzman erbaş alımı olmayacak
Motorine ÖTV düzenlemesiyle 13 kuruş zam yapıldı
Acun, Soylu ile konuşmasının yanlış anlaşılmasına tepki gösterdi
Üniversiteyi kazandı, diplomadaki şerh hayallerini suya düşürdü
Şevket Çoruh'a soruşturma... Ben yazmadım!
3.003 sağlık personelinin il dışı tayin sonuçları belli oldu
Araç alım satımında elden para verme dönemi sona eriyor
Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi değiştirildi
Prof. Ercan o bölge için uyardı: Deprem olabilir!
Çin'de görev yapan Türk öğretmen: Kilolarca pirinç aldılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mutlu evlilik 3
pringles 2
kahır mektubu 2
çarşamba 1
8341 8342 8343 8344 7
Kimseye etmem şikayet 1
tecrübe 3
dem 1
hem çevrimiçisin hem bana yazmıyorsun tribi 5
unutulmaz atari oyunları 4
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam