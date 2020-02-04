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Temizlik işçisi başkana verdiği cevapla gönülleri fethetti

Sancaktepe'de sorumlu olduğu bölgede temizlik çalışması yaparken yerde gördüğü bayrağı kaldırıp öptükten sonra cebine koyan temizlik işçisi, "Biz bayrak kahramanı değiliz. Kahramanlar şu an çatışanlar. Kahraman şehitlerdir" dedi.
 04 Şubat 2020 21:01
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Temizlik işçisi başkana verdiği cevapla gönülleri fethetti

Sancaktepe'de yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırarak öpüp alnına koyan ve Türkiye'ye duygusal anlar yaşatan bir temizlik işçisini, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü makamında ağırladı. O anları anlatan temizlik işçisi Derviş Darçın gözyaşlarına boğuldu.

Sancaktepe Belediyesinde görevli temizlik işçisi Derviş Darçın, çalıştığı sırada yere yere düşen bir Türk bayrağını fark etti. Temizlik işçisi Darçın, düşen Türk bayrağını yerden aldı, öpüp alnına koydu. Darçın, bu hassas davranışı ile tüm Türkiye'nin içini ısıtarak duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. O anlar ise Yasin Ekmekçi isimli vatandaş tarafından kaydedilmiş ve görüntüler sosyal medyada defalarca kez paylaşılmıştı.

BAŞKAN DÖĞÜCÜ MAKAMINDA AĞIRLADI

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Türk bayrağını yerden alıp öpen temizlik işçisi Derviş Darçın'ı ve o anları telefonuyla kaydeden Yasin, Ekmekçi'yi makamında ağırladı. Başkan Döğücü, hassas davranışından ötürü temizlik işçisi Darçın'a teşekkürlerini iletti.

Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket

"BİZİM HER VATANDAŞIMIZ BAYRAK SEVDALISIDIR"

Olay hakkında konuşan Başkan Şeyma Döğücü, "Ben her şeyden önce bu güzel gönüllü, yüce yürekli kardeşimize teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Birçok insana örnek oldu duygulandırdı, bizi de çok duygulandırdı. Görüntüleri yakalayan kardeşimize de çok teşekkür ediyorum, Türkiye'ye duyurdu. Bayrağımıza kasıtlı yapılan saldırılar sonrası bu güzel kardeşimizin bu güzel yüreğiyle verdiği cevap da oradaki bütün insanlara kapak olsun. Bizim her vatandaşımız bayrak sevdalısıdır. Bayrağımıza kimse el uzatamaz, kimse müdahale edemez. Kardeşimizin her şeyiyle bundan sonra belediye olarak biz ilgileneceğiz" dedi.

"KAHRAMANLAR ŞU AN ÇATIŞANLAR, KAHRAMAN ŞEHİTLERDİR"

Türk bayrağını yerden kaldırarak herkesin duygulu anlar yaşamasına neden olan temizlik işçisi Derviş Darçın, asıl kahramanların askerlerimiz olduğunu vurgulayarak, "Biz bayrak kahramanı değiliz. Kahramanlar şu an çatışanlar. Kahraman şehitlerdir" dedi.

"GÖZÜMDEN YAŞ GELDİ"

O anları gözyaşları içinde anlatan Darçın, "Kırmızı bayrağımın yerde çamurda olduğunu gördüm. Aldım sildim. Bayrağı çektim, çırptım. Çok duygulandım, gözümden yaş geldi" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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