1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bayburt'ta 'zorla okul nakli' iddialarına ilişkin açıklama

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 'zorla okul nakli' iddialarına ilişkin açıklama
 13 Şubat 2020 21:06
Yazdır
Bayburt'ta 'zorla okul nakli' iddialarına ilişkin açıklama

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'bir öğrencinin zorla okul naklinin yaptırılması' iddialarına ilişkin bazı haber siteleri ve sosyal medyada yayılan söylemlere ilişkin açıklama yayımladı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünden "13 Şubat 2020 Perşembe günü bazı sosyal medya organlarında bir öğrencimizin zorla okul naklinin yaptırılması" iddialarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "6 Şubat 2020 Perşembe Günü Gaziler İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler beden eğitimi dersinde kartopu oynarken Atatürk Büstüne kartopu isabet etmesi sonucu öğrenciler ilgili ders öğretmeni tarafından uyarılmasına rağmen bir öğrencinin bu davranışlarına devam etmesi sonucu ilgili ders öğretmeni tarafından okul idaresine yazılı bilgi verilmiştir. Olaydan bir gün sonra aynı öğrencinin okulda bir kavgaya karışması sonucu öğrencinin velisi öğrencinin genel durumu hakkında görüşme yapılmak üzere okula çağrılmıştır. Bu görüşmede öğrencinin davranış bozuklukları sergilediği okula geldiği günden beri rehberlik servisinde öğrenci ile sürekli görüşmeler yapılmasına rağmen öğrencinin okula uyum sorunu yaşadığı öğrenci velisine ifade edilmiştir. Öğrencinin okul değiştirmesinin uygun olacağı öğrenci velisine bildirilmiş bunun üzerine öğrenci velisi kendi yazılı talebi üzerine öğrencisini başka bir okula nakil etmiştir. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma Valiliğimizce başlatılmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İBB Meclisi'nden borçlanma talebi
13 Şubat 2020 22:11		 İBB Meclisi'nden Tarkan kararı!
13 Şubat 2020 22:06
İşte son seçim anketi: MHP ve İYİ Parti baraj sınırında
13 Şubat 2020 22:01		 İYİ Parti'de ikinci istifa depremi!
13 Şubat 2020 21:51
Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı
13 Şubat 2020 21:15		 İBB'den '235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına yanıt
13 Şubat 2020 20:17
İdlib'den Türkiye sınırına doğru göç devam ediyorlar
13 Şubat 2020 20:05		 Suriye sınırına tank ve Fırtına obüsü takviyesi
13 Şubat 2020 19:27
Bakan Albayrak: Nükleer enerjinin kahramanları mezun oldu
13 Şubat 2020 19:11		 Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü
13 Şubat 2020 18:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:20 - Ankara Garı saldırısı davasında ara karar22:16 - Meclis önünde kendini yakmaya çalıştı! İşte detaylar...22:11 - İBB Meclisi'nden borçlanma talebi22:06 - İBB Meclisi'nden Tarkan kararı!22:01 - İşte son seçim anketi: MHP ve İYİ Parti baraj sınırında21:56 - ABB, Melih Gökçek döneminde alınan 3 cipi sattı21:51 - İYİ Parti'de ikinci istifa depremi!21:46 - Uluslararası İmam Hatip Liselerine giriş için başvurular sürüyor21:41 - Arçelik'ten LG'ye 'patent ihlali' davası21:36 - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
21:31 - Trafikte tartıştıkları kişiyi bıçaklayan zanlılar yakalandı21:27 - Trabzon'da FETÖ'den gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı21:23 - Selimiye'nin pencerelerine isim kazınmasına soruşturma21:19 - İBB Meclisi'nden İETT'ye ek ödenek onayı21:15 - Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı21:11 - FETÖ'den gözaltına alınan 24 şüpheli serbest bırakıldı21:06 - Bayburt'ta 'zorla okul nakli' iddialarına ilişkin açıklama21:01 - Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu ulaşıma kapandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, MGK toplantısında hangi Paşa'ya kes ulan diye bağırdı?
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
İyi Partili vekil partisinden istifa etti
Kadir Şeker olayında 4 ifade 4 çelişki
AYM'den 678 sayılı KHK'nin bazı hükümlerine iptal
Yapılan son ankete göre 3 parti barajın altında
İstanbul'da, tuvalet ücretlerinde % 50 indirim!
CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek
Nedim Şener: TSK'da halen 18 bin FETÖ mensubu var
Haluk Levent şartlı olarak bebek bezi reklamında oynadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 4
Evdeki tamirat işlerini yapmak isteyen çocuk 5
erkekler ağlamaz 4
14.02.2020 başakşehir vs beşiktaş maçı 4
kadın kadına takılmak 6
kartı bloke etmek 4
kal benim için 2
ekrem imamoğlu'nun akp meclis üyesine küfretmesi 1
böcek 4
Simpson kehanetleri 1
SON İLANLAR
Kızılırmak Sulama Birliği İşçi ALım İlanı
Rize Hemşin Belediyesi Memur Alacak
Sivas Belediyesi 67 İtfaiye Eri alacak
Diyanet, Kurum içi naklen 1300 personel alacak
Traos Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Geçici İşçi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Ünv. Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 93 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam